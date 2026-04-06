Украина рискует потерять международное финансирование. И речь идет не только о макроэкономике, а о деньгах для миллионов людей. Часть западной помощи напрямую или опосредованно идет на пенсии, субсидии, зарплаты госсектора, выплаты военным и восстановление инфраструктуры. Фактически все, кто получает средства от государства, зависят от этой поддержки. И если партнеры дают деньги, то в обмен на реформы. Без этого помощь сократят. Экономист ЦЭС Богдан Слуцкий объясняет риски.

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС в Украине часто подают как достижение, однако эксперты считают такой подход устаревшим. На фоне кандидатского статуса ключевым становится не процент выполнения, а скорость реформ и способность соответствовать требованиям партнеров, уверен старший экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

"Меня искренне удивляет, когда у нас до сих пор как большое достижение подают то, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации почти на 90%. Какая ассоциация, если мы уже кандидаты на вступление в ЕС? Это как хвастаться оценками за пятый класс, когда ты уже поступил в университет", — говорит Слуцкий.

По словам эксперта, после получения статуса кандидата в 2022 году Украина фактически перешла на другой уровень взаимодействия с Евросоюзом.

МВФ и партнеры — это одна система

Слуцкий отмечает, что в Украине часто ошибочно разделяют требования МВФ и поддержку международных партнеров.

Государства ЕС, США, Япония, Великобритания, Канада имеют решающее влияние на решения МВФ, поэтому требования Фонда и поддержка партнеров связаны

"У нас часто любят подавать это так, будто МВФ — отдельный назойливый фонд, который постоянно что-то требует, а партнеры — отдельные добрые доноры, которые просто помогают Украине. На самом деле это не так... Те же страны, которые больше всего поддерживают Украину — государства ЕС, США, Япония, Великобритания, Канада, — имеют решающее влияние и на решения МВФ. Поэтому нет отдельно "Фонда" и отдельно "партнеров"", — говорит эксперт.

Реформы — это не "требования МВФ", а условие вступления в ЕС

По словам Слуцкого, большинство требований, которые сегодня связывают с МВФ, на самом деле являются частью евроинтеграционного курса Украины.

"Значительная часть того, что сегодня называют "требованиями МВФ", — это то, что Украине все равно пришлось бы делать, если бы она действительно хотела относительно быстро вступить в ЕС".

"Почти все, что есть в действующем меморандуме, кроме вопроса военного сбора, прямо связано с нашими евроинтеграционными обязательствами", — объясняет он.

Почему поддержка зависит от реформ

По словам Слуцкого, нынешняя модель отношений с партнерами базируется на принципе "финансирование в обмен на реформы".

"После 2022 года мы уже не должны жить в логике ассоциации. Украина подала заявку на вступление, получила статус кандидата и перешла на другой уровень... Или мы серьезно движемся к членству и не отстаем от Молдовы, или сами растягиваем этот путь на десятилетия. Но времени на десятилетия у нас уже нет", — отмечает Слуцкий.

"Масштаб поддержки, который сегодня дает ЕС, не является бесконечным. Он держится на политической вере в то, что Украина реально движется к членству".

Почему роль МВФ ключевая

Эксперт отмечает, что МВФ играет значительно более широкую роль, чем просто кредитор.

"Поэтому МВФ в случае Украины — это вопрос не нескольких миллиардов долларов его собственных средств... Через него проходит оценка наших финансовых потребностей и формируется рамка решений, которых от нас ждут партнеры", — объясняет Слуцкий.

Ответственность власти

Слуцкий обращает внимание на политическую ответственность за выполнение условий международных соглашений.

"Меморандум с МВФ подписывают президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ... Именно поэтому, когда депутаты пытаются делать вид, что это "правительство где-то там что-то согласовало", а парламент ни при чем, это звучит нечестно"", — напоминает экономист и подчеркивает, что именно президент, правительство и Верховная Рада отвечают за свою часть решений в рамках того курса, на который Украина сама зашла четыре года назад.

Поэтому, именно сейчас от этого зависит не только темп реформ. От этого зависит темп нашего движения в ЕС и сохранение внешней поддержки.

Напомним, Украина может остаться без средств на оборону уже к лету, о чем Фокус сообщал ранее. По оценкам отечественных, и иностранных чиновников, у Киева хватает бюджета на покрытие расходов именно на этот период.