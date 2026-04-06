Україна ризикує втратити міжнародне фінансування. І йдеться не лише про макроекономіку, а про гроші для мільйонів людей. Частина західної допомоги напряму або опосередковано йде на пенсії, субсидії, зарплати держсектору, виплати військовим і відновлення інфраструктури. Фактично всі, хто отримує кошти від держави, залежать від цієї підтримки. І якщо партнери дають гроші, то в обмін на реформи. Без цього допомогу скоротять. Економіст ЦЕС Богдан Слуцький поянює ризики.

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні часто подають як досягнення, однак експерти вважають такий підхід застарілим. На тлі кандидатського статусу ключовим стає не відсоток виконання, а швидкість реформ і здатність відповідати вимогам партнерів, впевений старший економіст ЦЕС Богдан Слуцький.

"Мене щиро дивує, коли в нас досі як велике досягнення подають те, що Україна виконала Угоду про асоціацію майже на 90%. Яка асоціація, якщо ми вже кандидати на вступ до ЄС? Це як хвалитися оцінками за п’ятий клас, коли ти вже вступив до університету", — каже Слуцький.

За словами експерта, після отримання статусу кандидата 2022 року Україна фактично перейшла на інший рівень взаємодії з Євросоюзом.

Мене щиро дивує, коли в нас досі як велике досягнення подають те, що Україна виконала Угоду про асоціацію майже на 90%. Яка асоціація, якщо ми вже кандидати на вступ до ЄС? Це як хвалитися оцінками за п’ятий клас, коли ти вже вступив до університету

МВФ і партнери — це одна система

Слуцький наголошує, що в Україні часто помилково розділяють вимоги МВФ і підтримку міжнародних партнерів.

Держави ЄС, США, Японія, Велика Британія, Канада мають вирішальний вплив на рішення МВФ, тому вимоги Фонду і підтримка партнерів пов'язані

"У нас часто люблять подавати це так, ніби МВФ — окремий настирливий фонд, який постійно щось вимагає, а партнери — окремі добрі донори, які просто допомагають Україні. Насправді це не так…Ті самі країни, які найбільше підтримують Україну — держави ЄС, США, Японія, Велика Британія, Канада, — мають вирішальний вплив і на рішення МВФ. Тому немає окремо "Фонду" і окремо "партнерів"", — каже експерт.

Сценарії зовнішнього фінансування залежно від темпу виконання реформ

Реформи — це не "вимоги МВФ", а умова вступу до ЄС

За словами Слуцького, більшість вимог, які сьогодні пов’язують із МВФ, насправді є частиною євроінтеграційного курсу України.

"Значна частина того, що сьогодні називають "вимогами МВФ", — це те, що Україні все одно довелося б робити, якби вона справді хотіла відносно швидко вступити до ЄС".

"Майже все, що є в чинному меморандумі, окрім питання військового збору, прямо пов’язане з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями", — пояснює він.

Чому підтримка залежить від реформ

За словами Слуцького, нинішня модель відносин із партнерами базується на принципі "фінансування в обмін на реформи".

"Після 2022 року ми вже не маємо жити в логіці асоціації. Україна подала заявку на вступ, отримала статус кандидата і перейшла на інший рівень… Або ми серйозно рухаємося до членства і не відстаємо від Молдови, або самі розтягуємо цей шлях на десятиліття. Але часу на десятиліття в нас уже немає", — зазначає Слуцький.

Значна частина того, що сьогодні називають «вимогами МВФ», — це те, що Україні все одно довелося б робити, якби вона справді хотіла відносно швидко вступити до ЄС. Майже все, що є в чинному меморандумі, окрім питання військового збору, прямо пов’язане з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями

"Масштаб підтримки, який сьогодні дає ЄС, не є нескінченним. Він тримається на політичній вірі в те, що Україна реально рухається до членства".

Чому роль МВФ ключова

Експерт зазначає, що МВФ відіграє значно ширшу роль, ніж просто кредитор.

"Тому МВФ у випадку України — це питання не кількох мільярдів доларів його власних коштів… Через нього проходить оцінка наших фінансових потреб і формується рамка рішень, яких від нас чекають партнери", — пояснює Слуцький.

Україна подала заявку на вступ, отримала статус кандидата і перейшла на інший рівень. Відтоді питання стоїть жорстко: або ми серйозно рухаємося до членства і не відстаємо від Молдови, або самі розтягуємо цей шлях на десятиліття

Відповідальність влади

Слуцький звертає увагу на політичну відповідальність за виконання умов міжнародних угод.

"Меморандум з МВФ підписують президент, прем’єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ… Саме тому, коли депутати намагаються робити вигляд, що це "уряд десь там щось погодив", а парламент ні до чого, це звучить нечесно"", — нагадує економіст і наголошує, що саме президент, уряд і Верховна Рада відповідають за свою частину рішень у межах того курсу, на який Україна сама зайшла чотири роки тому.

Тож, саме зараз від цього залежить не лише темп реформ. Від цього залежить темп нашого руху до ЄС і збереження зовнішньої підтримки.

