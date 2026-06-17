Доллар по 51 грн: финансовый аналитик Сергей Фурса объяснил, что будет с курсом валют

Украинцы уже видели курс доллара по 45. А будет ли курс доллара по 51 грн? Экономист Сергей Фурса ответил.

Курс доллара на уровне 51 грн может стать реальностью для Украины в ближайшее время, а именно в следующем году или в 2028 году. Такой прогноз озвучил финансист и экономист Сергей Фурса.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

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"Фиксированный курс — это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Потому что во время войны рыночного курса не бывает", — отметил Фурса.

Экономист пояснил, что резкий отказ от валютного регулирования в настоящее время мог бы иметь негативные последствия для финансовой системы.

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По его словам, в случае резкого перехода к другой курсовой политике могла бы возникнуть паника, которая повлияла бы на стабильность экономики.

Фурса также подчеркнул, что длительное поддержание фиксированного курса сопряжено с рисками, ведь люди могут начать воспринимать его как постоянную реальность.

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"Это всегда вредно для экономики. Особенно когда люди привыкают к фиксированному курсу и начинают брать валютные кредиты, не имея валютных доходов", — сказал он.

По мнению финансиста, валютную политику следует менять постепенно, чтобы курс мог адаптироваться к экономическим условиям.

"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — пояснил Фурса.

Он добавил, что постепенные изменения помогут избежать ситуации, когда после длительного искусственного удержания курса происходит резкий скачок.

Доллар подорожает Фото: Pixels

Курс валют на 17 июня: доллар и евро подешевели после изменений на межбанковском рынке

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на среду, 17 июня. По сравнению с предыдущим днём американская валюта немного подешевела.

Согласно данным НБУ, курс установлен на уровне:

1 доллар США — 44,78 грн (снижение на 3 коп.);

1 евро — 51,94 грн (снижение на 9 коп.);

1 польский злотый — 12,24 грн (снижение на 1 коп.).

В то же время во время торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 16 июня, курс доллара вырос на 3 коп. как при покупке, так и при продаже. Евро подорожал на 5 коп. при покупке и на 7 коп. при продаже.

На наличном рынке валюта торгуется на следующих уровнях:

доллар покупают в среднем по 44,56 грн, продают по 45,05 грн;

евро покупают по 51,60 грн, продают по 52,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменных пунктах доллар можно купить примерно за 44,90 грн, а евро — в пределах 52,14–52,28 грн.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин обнародовал прогноз курса валют на ближайшее время. По его прогнозу, многое будет зависеть от переговоров о вступлении Украины в ЕС, решения НБУ об учетной ставке, макроэкономических данных из США, а также бюджетных и военных решений внутри Украины.