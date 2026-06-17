Долар по 51 грн: фінаналітик Сергій Фурса пояснив, що буде з курсом валют

Долар по 45 українці вже бачили. А чи буде долар по 51 грн? Економіст Сергій Фурса відповів.

Курс долара на рівні 51 грн може стати реальністю для України найближчим часом, а саме наступного року чи 2028-го. Такий прогноз озвучив фінансист та економіст Сергій Фурса.

За його словами, під час повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання Національного банку України.

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"Фіксований курс — це ненормально. Він зараз є у нас виключно через війну. Тому що під час війни ринкового курсу не існує", — зазначив Фурса.

Економіст пояснив, що різка відмова від валютного регулювання зараз могла б мати негативні наслідки для фінансової системи.

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За його словами, у разі різкого переходу до іншої курсової політики могла б виникнути паніка, яка вплинула б на стабільність економіки.

Фурса також наголосив, що тривале утримання фіксованого курсу має ризики, адже люди можуть почати сприймати його як постійну реальність.

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"Це завжди шкідливо для економіки. Особливо, коли люди звикають, що курс фіксований і починають брати валютні кредити, не маючи валютних доходів", — сказав він.

На думку фінансиста, валютну політику потрібно змінювати поступово, щоб курс міг адаптуватися до економічних умов.

"Треба щось потрохи робити з курсом, щоб хоч поволі девальвація відбувалася, компенсуючи інфляцію, яка є", — пояснив Фурса.

Він додав, що поступові зміни допоможуть уникнути ситуації, коли після тривалого штучного утримання курсу відбувається різкий стрибок.

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Курс валют на 17 червня: долар і євро здешевшали після змін на міжбанку

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на середу, 17 червня. Порівняно з попереднім днем американська валюта трохи втратила у вартості.

Згідно з даними НБУ, курс встановлено на рівні:

1 долар США — 44,78 грн (зниження на 3 коп);

1 євро — 51,94 грн (зниження на 9 коп.);

1 польський злотий — 12,24 грн (мінус 1 коп.).

Водночас під час торгів на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 16 червня, курс долара зріс на 3 коп. як у купівлі, так і в продажу. Євро додало 5 коп. у купівлі та 7 коп. у продажу.

На готівковому ринку валюта торгується на таких рівнях:

долар купують у середньому за 44,56 грн, продають за 45,05 грн;

євро купують за 51,60 грн, продають за 52,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар можна придбати приблизно за 44,90 грн, а євро — у межах 52,14-52,28 грн.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив прогноз курсу валют надалі. За його прогнозом, цього багато що залежить від переговорів щодо вступу України до ЄС, рішення НБУ щодо облікової ставки, макроданих зі США, а також бюджетних та військових рішень всередині України.