"Утримувати 45 грн нескінченно неможливо": яким буде курс долара у липні — прогноз експерта
НБУ стримує курс біля 45 грн, але є те, що може підштовхнути долар до нового рівня. Такий прогноз дає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на липень.
У липні гривня, найімовірніше, продовжить поступово слабшати щодо долара, однак різких стрибків курсу не очікується. Національний банк і надалі стримуватиме девальвацію, хоча утримувати психологічну позначку у 45 грн за долар нескінченно не зможе. Такий прогноз оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
За словами експерта, історично липень є несприятливим місяцем для української валюти.
"Липень — місяць, коли гривня статистично схильна до помірної девальвації. За останні 26 років у 17 випадках із 26 гривня в липні слабшала до долара в середньому на 1,2%. Але 2026 рік вибивається з будь-яких стандартів", — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.
Водночас він наголосив, що нинішню ситуацію визначає одразу кілька факторів: рекордний дефіцит валюти на міжбанківському ринку, слабка пропозиція від продавців, зміцнення долара на світових ринках, а також значні надходження міжнародної допомоги, які частково компенсують цей тиск.
Чому НБУ не хоче бачити курс вище 45 грн
На думку аналітика, дії Національного банку свідчать про те, що позначка 45 грн за долар наразі є не лише економічною, а й психологічною межею.
"Судячи з того, як НБУ тримає 45 грн, видно, що зараз це скоріше психологічна політична межа. Хоча її вже короткочасно долали, регулятор, за можливості, не хоче закріплення курсу вище цього рівня", — пояснив він.
Експерт зазначає, що стале зростання курсу до 46 грн може змусити імпортерів переглянути ціни на товари, що створить додатковий інфляційний тиск.
Яким може бути курс долара у липні
Базовий сценарій Шевчишина передбачає поступове просування долара до 45-45,5 грн.
"Утримувати 45 грн рекордними валютними інтервенціями нескінченно неможливо. Якщо пропозиція валюти залишатиметься недостатньою, долар повільно й керовано рухатиметься в діапазон 45-45,50 грн", — прогнозує експерт.
За його оцінкою, на готівковому ринку долар може коштувати 45-45,75 грн, а євро — 51,25-52 грн.
Курс валют: що може змінити ситуацію
Одним із головних ризиків липня Шевчишин називає ситуацію на міжнародному валютному ринку.
"Якщо пара EUR/USD опуститься до 1,10-1,12, НБУ опиниться перед складним вибором: або дозволити долару рухатися до 46 грн і вище, або ще активніше стримувати курс за рахунок резервів", — зазначив аналітик.
За його словами, жоден із цих варіантів не є комфортним для регулятора.Важливо
Водночас оптимістичний сценарій можливий у разі зміцнення євро на світових ринках. У такому випадку долар може залишитися в межах 44,5-45 грн, а євро знову піднятися до 52-52,5 грн.
Девальваційний тренд зберігається
Попри можливі короткострокові коливання, експерт вважає, що тенденція до послаблення гривні ще не завершилася.
"Девальваційний тренд залишається, і цей рух ще не завершений", — наголосив Андрій Шевчишин.
Він прогнозує, що до кінця 2026 року курс долара може перебувати в межах 45,5-46,7 грн, якщо ситуація в енергетичній сфері не погіршиться, а міжнародна фінансова підтримка України збережеться.
Нагадаємо, Україна отримала перший транш 3,2 млрд євро Україні від ЄС, проте він може стати останнім.