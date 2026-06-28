"Утримувати 45 грн нескінченно неможливо": яким буде курс долара у липні — прогноз експерта

НБУ стримує курс біля 45 грн, але є те, що може підштовхнути долар до нового рівня. Такий прогноз дає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на липень.

У липні гривня, найімовірніше, продовжить поступово слабшати щодо долара, однак різких стрибків курсу не очікується. Національний банк і надалі стримуватиме девальвацію, хоча утримувати психологічну позначку у 45 грн за долар нескінченно не зможе. Такий прогноз оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За словами експерта, історично липень є несприятливим місяцем для української валюти.

"Липень — місяць, коли гривня статистично схильна до помірної девальвації. За останні 26 років у 17 випадках із 26 гривня в липні слабшала до долара в середньому на 1,2%. Але 2026 рік вибивається з будь-яких стандартів", — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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Водночас він наголосив, що нинішню ситуацію визначає одразу кілька факторів: рекордний дефіцит валюти на міжбанківському ринку, слабка пропозиція від продавців, зміцнення долара на світових ринках, а також значні надходження міжнародної допомоги, які частково компенсують цей тиск.

Долар може перейти до нового рівня, адже стримувати курс біля 45 грн нескінченно неможливо Фото: pexels.com

Чому НБУ не хоче бачити курс вище 45 грн

На думку аналітика, дії Національного банку свідчать про те, що позначка 45 грн за долар наразі є не лише економічною, а й психологічною межею.

"Судячи з того, як НБУ тримає 45 грн, видно, що зараз це скоріше психологічна політична межа. Хоча її вже короткочасно долали, регулятор, за можливості, не хоче закріплення курсу вище цього рівня", — пояснив він.

Експерт зазначає, що стале зростання курсу до 46 грн може змусити імпортерів переглянути ціни на товари, що створить додатковий інфляційний тиск.

Яким може бути курс долара у липні

Базовий сценарій Шевчишина передбачає поступове просування долара до 45-45,5 грн.

"Утримувати 45 грн рекордними валютними інтервенціями нескінченно неможливо. Якщо пропозиція валюти залишатиметься недостатньою, долар повільно й керовано рухатиметься в діапазон 45-45,50 грн", — прогнозує експерт.

За його оцінкою, на готівковому ринку долар може коштувати 45-45,75 грн, а євро — 51,25-52 грн.

Якщо пара євро-долар опуститься до 1,10-1,12, НБУ має зробити складний вибір Фото: omid armin/Unsplash

Курс валют: що може змінити ситуацію

Одним із головних ризиків липня Шевчишин називає ситуацію на міжнародному валютному ринку.

"Якщо пара EUR/USD опуститься до 1,10-1,12, НБУ опиниться перед складним вибором: або дозволити долару рухатися до 46 грн і вище, або ще активніше стримувати курс за рахунок резервів", — зазначив аналітик.

За його словами, жоден із цих варіантів не є комфортним для регулятора.

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Водночас оптимістичний сценарій можливий у разі зміцнення євро на світових ринках. У такому випадку долар може залишитися в межах 44,5-45 грн, а євро знову піднятися до 52-52,5 грн.

Девальваційний тренд зберігається

Попри можливі короткострокові коливання, експерт вважає, що тенденція до послаблення гривні ще не завершилася.

"Девальваційний тренд залишається, і цей рух ще не завершений", — наголосив Андрій Шевчишин.

Він прогнозує, що до кінця 2026 року курс долара може перебувати в межах 45,5-46,7 грн, якщо ситуація в енергетичній сфері не погіршиться, а міжнародна фінансова підтримка України збережеться.

Нагадаємо, Україна отримала перший транш 3,2 млрд євро Україні від ЄС, проте він може стати останнім.