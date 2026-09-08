Резерви України за серпень скоротилися на 2,53 млрд доларів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попереджає про ризик паузи МВФ та пояснює, що це може означати для курсу долара.

Золотовалютні резерви України у серпні скоротилися на 5% — на 2,53 млрд долари, до 48,66 млрд доларів. Від початку 2026 року їхній обсяг зменшився на 8,6 млрд доларів, або на 15,1%. На тлі цього змінюється і структура резервів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що Національний банк може готуватися до періоду більших валютних інтервенцій.

За його даними, у серпні обсяг готівки, депозитів та коштів на рахунках у структурі резервів досяг історичного максимуму — 26 млрд доларів. За місяць цей показник зріс на 28%.

Водночас обсяг цінних паперів скоротився на 31,8% — до 18,59 млрд доларів. Це мінімальний показник від квітня 2023 року.

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Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Головна проблема - порушення ритмічності надходжень через невиконання взятих Україною на себе забов'язань. Хоча, як на мене, стан справ такий, що потрібно розмовляти з партнерами про додаткові програми. Й далі ситуація судячи зі всього буде погіршуватись. МВФ, наймовірніше, стане на паузу, а ЄС поріже виділення коштів. А от НБУ буде закривати дефіцит рекордними інтервенціями. Тому він й кешується.

"Дуже цікавий дзвінок. НБУ йде в кеш?" — зазначив Шевчишин.

На думку аналітика, одним із головних ризиків для валютної стабільності є неритмічність зовнішнього фінансування.

"Головна проблема — порушення ритмічності надходжень через невиконання взятих Україною на себе зобов'язань", — додав експерт.

Він вважає, що за нинішніх умов Україні варто вести переговори з міжнародними партнерами не лише щодо виконання чинних програм, а й щодо додаткової фінансової підтримки.

"Хоча, як на мене, стан справ такий, що потрібно розмовляти з партнерами про додаткові програми", — зазначив експерт.

Чи буде нове фінансування від МВФ

Шевчишин припускає, що ситуація із зовнішнім фінансуванням може погіршитися. Зокрема, він очікує, що Міжнародний валютний фонд може призупинити подальше фінансування України, а Європейський Союз — скоротити обсяги виділення коштів.

"Й далі ситуація судячи зі всього буде погіршуватись. МВФ, наймовірніше, стане на паузу, а ЄС поріже виділення коштів", — прогнозує аналітик.

Скорочення резервів у серпні відбувалося одночасно зі зміною їхньої структури: частка коштів у готівці, депозитах і на рахунках зросла, тоді як портфель цінних паперів суттєво скоротився

Водночас, за його оцінкою, у разі скорочення або затримки міжнародних надходжень основне навантаження на валютний ринок може лягти на НБУ.

Така динаміка може свідчити про підготовку НБУ до необхідності активніше підтримувати валютний ринок у разі проблем із ритмічністю міжнародного фінансування

"А от НБУ буде закривати дефіцит рекордними інтервенціями. Тому він й кешується", — пояснив Шевчишин.

Нагадаємо, раніше експерт зазначав, що навіть якщо НБУ стримує курс біля 45 грн, є те, що може підштовхнути долар до нового рівня.

Тим часом курс валют в Україні 8 вересня демонструє зміни на готівковому та міжбанківському ринках. За даними порталу "Курс України", долар у банках купують у середньому за 44,251 грн, а продають за 44,764 грн. Євро коштує 51,370 грн при купівлі та 52,011 грн при продажу.

Курс валют у банках

Долар США (USD):

купівля — 44,251 грн;

продаж — 44,764 грн.

Євро (EUR):

купівля — 51,370 грн;

продаж — 52,011 грн.

Польський злотий (PLN):

купівля — 11,550 грн;

продаж — 12,121 грн.

Угорський форинт (HUF):

купівля — 0,105 грн;

продаж — 0,145 грн.

Чеська крона (CZK):

купівля — 1,600 грн;

продаж — 2,140 грн.

Курс долара та євро на міжбанку

Станом на 12:35 8 вересня на міжбанківському валютному ринку долар торгувався на рівні 44,446 грн при купівлі та 44,480 грн при продажу. Середній курс становив 44,463 грн.

Євро на міжбанку коштував 51,600 грн при купівлі та 51,650 грн при продажу. Середній курс — 51,625 грн.

Готівковий курс валют

Середній курс долара на готівковому ринку України станом на 12:50 становив:

купівля — 44,531 грн;

продаж — 44,734 грн.

Для тих, хто планує купувати валюту, середній курс продажу долара в обмінниках становить близько 44,73 грн/долар. А банки продають долар у середньому по 44,76 грн.