В Украине денег в бюджете мало. Что приняло правительство на 2027 год?

Сегодня, 15 сентября, украинское правительство утвердило проект Государственного бюджета на 2027 год. В частности, было объявлено о будущем размере минимальной заработной платы в Украине на следующий год, а также об изменениях, касающихся прожиточного минимума. Согласно заявлению народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, с 1 января украинцев ждут значительные изменения. Поэтому Фокус собрал всю известную информацию.

Бюджет-2027 в цифрах

В Украине из-за нехватки средств в бюджете основное финансирование сосредоточено на социальных выплатах, зарплатах бюджетников и содержании военных, в первую очередь сообщила народный депутат.

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Ольга Василевская-Смаглюк , народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа" по 96-му избирательному округу

С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете мало.

В то же время государственный бюджет Украины на 2027 год пока не утвержден. Речь идет о показателях, заложенных правительством в проекте бюджета.

По ее словам, в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено повышение основных социальных стандартов примерно на 10%.

С 1 января 2027 года проектом предлагается установить:

минимальную заработную плату — 9546 грн, что на 10,4 % больше, чем в 2026 году;

общий прожиточный минимум — 3559 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3691 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, — 2878 грн;

базовую величину для расчета пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью — 4000 грн.

Депутат также отметила, что в проекте предусмотрено обнуление индексации зарплат бюджетников. Речь идет о ежемесячной доплате, которая частично компенсировала рост цен.

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"В январе 2027 года эта доплата, накопленная по состоянию на декабрь 2026 года, не будет выплачиваться. Дальнейший рост цен начнут рассчитывать с нуля", — пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, право на новую индексацию возникнет после того, как инфляция вновь превысит установленный порог.

Сколько выделили на нужды военных

В проекте бюджета на 2027 год на денежное обеспечение военнослужащих заложено около 1,02 трлн грн. При этом депутат уточнила, что это общая сумма фонда оплаты труда военнослужащих и гражданских сотрудников ВСУ.

В проекте также предлагается зачислять весь военный сбор в специальный фонд бюджета и направлять его на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

На денежное обеспечение военнослужащих в проекте госбюджета на 2027 год заложено около 1,02 трлн грн. Правда, это — общая сумма фонда оплаты труда военнослужащих и гражданских сотрудников ВСУ

Сколько запланировали на телемарафон

Василевская-Смаглюк также опровергла информацию о якобы выделении 1,62 млрд грн на телемарафон. По ее словам, речь идет обо всей бюджетной программе, которая предусматривает финансирование государственного вещания на иностранных языках и государственного информационного агентства "Укринформ".

"А на марафон там вряд ли уйдет больше половины этой суммы", — заявила депутат.

Она добавила, что в период 2025–2026 годов на телемарафон направлялось менее половины финансирования по этой программе.

Кроме того, проект бюджета предусматривает выделение 3,05 млрд грн на общественное вещание — "Первый телеканал", "Общественные новости", радиовещание и региональные телеканалы.

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Еще 5,4 млрд грн предлагается выделить Министерству культуры на комплексную программу, объединяющую информационную безопасность, формирование национальной идентичности, героизацию, а также производство и распространение патриотического аудиовизуального контента.

Между тем, по сообщению народного депутата Ярослава Железняка, правительство одобрило проект бюджета на 2027 год.

"Сегодня его должны зарегистрировать в парламенте", — написал он в 19:13 15 сентября.

Он также добавил, что в проекте бюджета предусмотрено заметное увеличение расходов на оплату труда в отдельных силовых структурах.

В частности, предусмотрено:

Национальная гвардия — +27,8%;

Государственная пограничная служба — +22,0%;

ГУР — +30,0%.

Кроме того, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента. На эти цели планируется выделить 1,0728 млрд грн, что на 194,9 млн грн больше, чем предусматривалось ранее.

Таким образом, расходы на обеспечение деятельности президента и Офиса президента увеличиваются на 22,2 %.

Какой курс доллара заложен в бюджете на 2027 год

По словам Железняка, в проекте государственного бюджета на 2027 год также расчетно заложен средний курс на уровне 47,1 грн за доллар. На конец 2027 года предусмотрен показатель 48,3 грн/доллар.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины вводит "жесткий режим экономии" бюджетных средств, но пенсии и зарплаты будут выплачиваться в обычном режиме.