В Україні грошей у бюджеті обмаль. Що ухвалив уряд на 2027 рік?

Сьогодні, 15 вересня, український уряд визначився із проєктом Державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, повідомляли про майбутній розмір мінімальної заробітної плати в Україні на наступний рік, а також зміни щодо прожиткового мінімуму. Згідно із заявою народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, від 1 січня на українців чекають неабиякі зміни. Тож, Фокус зібрав все, що відомо.

Бюджет-2027 у цифрах

В Україні через нестачу коштів у бюджеті основне фінансування зосереджене на соціальних виплатах, зарплатах бюджетників та утриманні військових, передусім повідомила нардепка.

Ольга Василевська-Смаглюк , народна депутатка ІХ скликання від фракції Слуга народу від 96 виборчого округу

З сьогоднішнього дня в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей в бюджеті обмаль.

Водночас державний бюджет України на 2027 рік наразі не ухвалений. Йдеться про показники, закладені урядом у проєкті бюджету.

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За її словами, у проєкті Держбюджету-2027 передбачено підвищення основних соціальних стандартів приблизно на 10%.

Від 1 січня 2027 року проєктом пропонується встановити:

мінімальну зарплату — 9546 грн, що на 10,4% більше, ніж у 2026 році;

загальний прожитковий мінімум — 3559 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3691 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 2878 грн;

базову величину для розрахунку допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю — 4000 грн.

Депутатка також зазначила, що у проєкті передбачено обнулення індексації зарплат бюджетників. Йдеться про щомісячну доплату, яка частково компенсувала зростання цін.

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"У січні 2027 року цю доплату, яка склалась станом на грудень 2026, не виплачуватимуть. Подальше зростання цін почнуть рахувати з нуля", — пояснила Василевська-Смаглюк.

За її словами, право на нову індексацію виникне після того, як інфляція знову перевищить встановлений поріг.

Скільки передбачили на військових

У проєкті бюджету-2027 на грошове забезпечення військових закладено близько 1,02 трлн грн. Водночас депутатка уточнила, що це загальна сума фонду оплати праці військовослужбовців та цивільних працівників ЗСУ.

У проєкті також пропонують весь військовий збір зараховувати до спеціального фонду бюджету та спрямовувати на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

На грошове забезпечення військових у проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено близько 1,02 трлн грн. Щоправда, це — загальна сума фонду оплати праці військовослужбовців та цивільних працівників ЗСУ

Скільки передбачили на телемарафон

Василевська-Смаглюк також спростувала інформацію про нібито виділення 1,62 млрд грн на телемарафон. За її словами, йдеться про всю бюджетну програму, яка передбачає фінансування державного іномовлення та державного інформаційного агентства "Укрінформ".

"А на марафон там навряд чи більше, ніж половина цієї суми", — заявила депутатка.

Вона додала, що в період 2025-2026 років на телемарафон спрямовували менше половини фінансування за цією програмою.

Окремо проєкт бюджету передбачає 3,05 млрд грн на Суспільне мовлення — "Перший телеканал", "Суспільне новини", радіомовлення та регіональні телеканали.

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Ще 5,4 млрд грн пропонується передбачити Міністерству культури на комплексну програму, яка об'єднує інформаційну безпеку, формування національної ідентичності, героїзацію, а також виробництво і поширення патріотичного аудіовізуального контенту.

Тим часом за повідомлення народного депутата Ярослава Железняка, уряд схвалив проєкт Бюджету 2027 року.

"Сьогодні його мають зареєструвати у Парламенті", — написав він о 19:13 15 вересня.

Він також додав, що у проєкті бюджету закладено помітне збільшення видатків на оплату праці в окремих силових структурах.

Зокрема, передбачено:

Національна гвардія — +27,8%;

Державна прикордонна служба — +22,0%;

ГУР — +30,0%.

Також в бюджеті передбачено збільшення видатків на забезпечення діяльності президента України та Офісу президента. Туди планують спрямувати 1,0728 млрд грн, що на 194,9 млн грн більше, ніж передбачено раніше.

Тож, видатки на забезпечення діяльності президента та Офісу президента зростають на 22,2%.

Який курс долара заклали в бюджеті-2027

За словами Железняка, в проєкті державного бюджету на 2027 рік також розрахунково закладено середній курс на рівні 47,1 грн за долар. На кінець 2027 року передбачений показник 48,3 грн/долар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України запроваджує "жорсткий режим економії" бюджетних коштів, але пенсії та зарплати виплачуватимуть у звичайному режимі.