Мінімалка-2027: скільки грошей отримуватимуть українці з нового року

Уряд визначився з розміром мінімальної заробітної плати на наступний рік. З 1 січня 2027-го вона зросте майже на 900 гривень.

З 1 січня 2027 року мінімальну зарплату планують встановити на рівні 9 546 гривень, що на 899 гривень, або на +10,4%, більше за чинний показник. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень. Цей розмір діє з 1 січня 2026 року і відповідає ставці 52 гривні за годину. З цієї суми утримують податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%), тобто загалом 1 988 гривень. У результаті на руки працівник отримує лише 6 659 гривень.

Згідно з макроекономічним прогнозом, зросте й середня зарплата по країні – з 30 088 до 34 409 гривень.

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Змінюється й розмір прожиткового мінімуму. З 1 січня 2027 року на одну особу він становитиме 3 559 гривень щомісяця – на 350 гривень, або на 10,9%, більше за теперішній. Для працездатних осіб показник підвищать до 3 691 гривні, для непрацездатних – до 2 878 гривень.

Раніше повідомлялося, що наразі уряд планує зберегти виплати пенсій і зарплат у звичному режимі, а кошти, зекономлені на інших бюджетних статтях, спрямовувати на потреби оборони.

Також ішлося про те, що українська мінімалка в перерахунку становить €169 (близько 8,7 тис. грн) на місяць – це найнижчий показник серед усіх країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.