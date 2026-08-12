Україна має найнижчу мінімальну зарплату серед кандидатів у ЄС: які суми в інших країнах

Мінімальна зарплата в Україні становить €169 (близько 8,7 тис. грн) на місяць. Це найнижчий показник серед країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Про це повідомило видання Euronews, оприлюднивши дані Eurostat про мінімальні зарплати в Європі за липень 2026 року.

У Молдові цей показник становить €313 (близько 16,2 тис. грн), а серед країн ЄС найнижча мінімальна зарплата в Болгарії — €620 (близько 32,1 тис. грн).

Мінімальна зарплата у країнах ЄС Фото: Скриншот

Найвища мінімальна зарплата в Європі — у Люксембурзі, €2771 (близько 143,4 тис. грн). Понад €2000 також отримують працівники з мінімальною зарплатою в Ірландії — €2391 (близько 123,8 тис. грн), Німеччині — €2343 (близько 121,3 тис. грн), Нідерландах — €2338 (близько 121 тис. грн) та Бельгії — €2234 (близько 115,6 тис. грн).

Цікаво, що за купівельною спроможністю рейтинг країн суттєво змінюється. Наприклад, Північна Македонія та Сербія за цим показником випереджають сім країн ЄС, серед яких Мальта, Словаччина, Угорщина та Чехія. Даних щодо купівельної спроможності мінімальної зарплати в Україні та Молдові Eurostat не має.

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З січня до липня 2026 року мінімальну зарплату підвищили лише у восьми з 29 країн. Найбільше зростання зафіксували в Північній Македонії — на 6,9%, Румунії — на 6,8% та Естонії — на 6,8%.

На купівельну спроможність також вплинула інфляція. У єврозоні вона за цей період становила 3,2%, а в Туреччині з грудня 2025 року до червня 2026-го сягнула 17,8%. У цій країні мінімальну зарплату переглядають лише раз на рік, а близько 40% працівників отримують саме мінімальну зарплату.

Нагадаємо, в Україні планують підвищити мінімальну зарплату та збільшити середню заробітну плату до 44 083 грн. Такі показники закладені в Бюджетній декларації на 2027–2029 роки.

Також з 1 вересня в Україні планують підвищити зарплати вчителям на 20%, а студентські стипендії — удвічі. Також близько 3 млн школярів зможуть безплатно харчуватися у навчальних закладах.