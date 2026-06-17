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Економіка

Мінімалка зросте швидше за ціни: скільки зароблятимуть українці у 2027-2029 роках

Зарплата в Україні
Середня зарплата в Україні може зрости від 35 до 44 тис. грн | Фото: З відкритих джерел

Вже скоро середня зарплата в Україні може зрости до 44 тис. грн, а мінімальна випереджатиме інфляцію.

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки, яку сьогодні, 17 червня, затвердив уряд, передбачає підвищення мінімальної зарплати та зростання середньої до 44 083 грн. Про це стало відомо від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Загалом Бюджетна декларація передбачає поступове підвищення соціальних стандартів та зростання доходів українців. Згідно з документом, мінімальна заробітна плата вже через рік підвищиться випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Уряд також прогнозує подальше зростання середньої зарплати в країні.

Якою буде середня зарплата в Україні

Очікується, що середня заробітна плата зросте з 35 010 грн до 44 083 грн упродовж прогнозного періоду. Водночас інфляція, за розрахунками уряду, має сповільнитися з 8,9% до 5,1%.

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Підвищення доходів населення відбуватиметься на тлі нинішньої економічної ситуації, коли українці продовжують відчувати вплив інфляції та валютних коливань.

Кабмін затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки
Кабмін затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки
Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Мінімальна зарплата і погодинна оплата

Станом на червень 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн, а погодинна мінімальна оплата — 52 грн. Середня зарплата за підсумками першого кварталу 2026 року склала 28 885 грн.

Водночас економічні показники залишаються під тиском.

Офіційний курс долара наблизився до позначки 45 грн
Офіційний курс долара наблизився до позначки 45 грн
Фото: Pixels

Економічні показники: що маємо зараз

Офіційний курс долара НБУ у червні 2026 року наблизився до позначки 45 грн. Максимальне значення становило 44,84 грн за долар, а 16 червня офіційний курс був на рівні 44,81 грн.

На готівковому ринку валюта вже сягала позначки 45 грн за долар.

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Інфляційні процеси також залишаються фактором, який впливає на купівельну спроможність громадян. У травні 2026 року індекс споживчих цін зріс на 0,9% за місяць, а річна інфляція оцінювалася приблизно на рівні 8,5%.

Продукти додали в ціні

Найбільше у травні дорожчали окремі продукти харчування, зокрема, ціни на фрукти зросли на 11,1%, хліб і хлібопродукти — на 2,8%. Водночас овочі подешевшали на 1,7%.

Зазначимо, що також Бюджетна декларація передбачає, що прожитковий мінімум у 2027–2029 роках зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.

Уряд заклав у прогноз покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас документ містить альтернативний сценарій на випадок продовження активної фази бойових дій.

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Очікується, що реальний ВВП України зростатиме на 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

У Кабміні зазначають, що Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та має стати основою для фінансової стабільності й відновлення економіки.

Тим часом стало відомо, що за рік в Україні найбільше подорожчав транспорт, натомість знизилися ціни на одяг і взуття.