Вже скоро середня зарплата в Україні може зрости до 44 тис. грн, а мінімальна випереджатиме інфляцію.

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки, яку сьогодні, 17 червня, затвердив уряд, передбачає підвищення мінімальної зарплати та зростання середньої до 44 083 грн. Про це стало відомо від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Загалом Бюджетна декларація передбачає поступове підвищення соціальних стандартів та зростання доходів українців. Згідно з документом, мінімальна заробітна плата вже через рік підвищиться випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Уряд також прогнозує подальше зростання середньої зарплати в країні.

Якою буде середня зарплата в Україні

Очікується, що середня заробітна плата зросте з 35 010 грн до 44 083 грн упродовж прогнозного періоду. Водночас інфляція, за розрахунками уряду, має сповільнитися з 8,9% до 5,1%.

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Підвищення доходів населення відбуватиметься на тлі нинішньої економічної ситуації, коли українці продовжують відчувати вплив інфляції та валютних коливань.

Кабмін затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Мінімальна зарплата і погодинна оплата

Станом на червень 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн, а погодинна мінімальна оплата — 52 грн. Середня зарплата за підсумками першого кварталу 2026 року склала 28 885 грн.

Водночас економічні показники залишаються під тиском.

Офіційний курс долара наблизився до позначки 45 грн Фото: Pixels

Економічні показники: що маємо зараз

Офіційний курс долара НБУ у червні 2026 року наблизився до позначки 45 грн. Максимальне значення становило 44,84 грн за долар, а 16 червня офіційний курс був на рівні 44,81 грн.

На готівковому ринку валюта вже сягала позначки 45 грн за долар.

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Інфляційні процеси також залишаються фактором, який впливає на купівельну спроможність громадян. У травні 2026 року індекс споживчих цін зріс на 0,9% за місяць, а річна інфляція оцінювалася приблизно на рівні 8,5%.

Продукти додали в ціні

Найбільше у травні дорожчали окремі продукти харчування, зокрема, ціни на фрукти зросли на 11,1%, хліб і хлібопродукти — на 2,8%. Водночас овочі подешевшали на 1,7%.

Зазначимо, що також Бюджетна декларація передбачає, що прожитковий мінімум у 2027–2029 роках зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.

Уряд заклав у прогноз покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас документ містить альтернативний сценарій на випадок продовження активної фази бойових дій.

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Очікується, що реальний ВВП України зростатиме на 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

У Кабміні зазначають, що Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та має стати основою для фінансової стабільності й відновлення економіки.

Тим часом стало відомо, що за рік в Україні найбільше подорожчав транспорт, натомість знизилися ціни на одяг і взуття.