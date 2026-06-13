Інфляція прискорюється: що в Україні подорожчало найбільше за рік (інфографіка)
За 12 місяців ціни в Україні зросли майже на 10 відсотків. Найбільший стрибок зафіксований серед витрат на транспорт.
Ціни в Україні за рік зросли на 8,2%. Про це повідомляє Агенція візуальних комунікацій Top Lead, яка оприлюднила відповідну інфографіку, посилаючись на дані Державної служби статистики.
Як зазначається, порівняно з травнем 2025 року найбільше, тобто на 20%, подорожчали послуги транспорту. Також серед "переможців" алкоголь і тютюн, які здорожчали на 16,2%. Замикає трійку лідерів зв'язок, який став дорожчим за рік на 16%.
Що ще і наскільки подорожчало в Україні
- Освіта (+14,4%);
- ресторани і готелі (+13,8);
- різні товари та послуги (+10,3%);
- продукти харчування та безалкогольні напої (+7,9%);
- речі домашнього вжитку (+4,5%);
- відпочинок і культура (+2,8%);
- здоров'я (2,3%);
- житло та комунальні послуги (2,1%).
Водночас, в Україні на 5,3% знизилися ціни на одяг і взуття. Це стало єдиною категорією, де зафіксоване здешевлення.
Нагадаємо, після запровадження програми компенсації внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за зруйноване житло під час бойових дій у вигляді сертифікатів та ваучерів, ціни на нерухомість стрімко злетіли вгору.
Також, як писав Фокус, за прогнозами експертів аграрного ринку, у 2026 році вартість хліба загалом зросте приблизно на 25%. На складові ціни впливають вартість сировини, енергоносії, логістика, оплата людської праці та курс валюти.