Інфляція прискорюється: що в Україні подорожчало найбільше за рік (інфографіка)

За 12 місяців ціни в Україні зросли майже на 10 відсотків. Найбільший стрибок зафіксований серед витрат на транспорт.

Ціни в Україні за рік зросли на 8,2%. Про це повідомляє Агенція візуальних комунікацій Top Lead, яка оприлюднила відповідну інфографіку, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Як зазначається, порівняно з травнем 2025 року найбільше, тобто на 20%, подорожчали послуги транспорту. Також серед "переможців" алкоголь і тютюн, які здорожчали на 16,2%. Замикає трійку лідерів зв'язок, який став дорожчим за рік на 16%.

Зростання цін в Україні Фото: з відкритих джерел

Що ще і наскільки подорожчало в Україні

Освіта (+14,4%);

ресторани і готелі (+13,8);

різні товари та послуги (+10,3%);

продукти харчування та безалкогольні напої (+7,9%);

речі домашнього вжитку (+4,5%);

відпочинок і культура (+2,8%);

здоров'я (2,3%);

житло та комунальні послуги (2,1%).

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Водночас, в Україні на 5,3% знизилися ціни на одяг і взуття. Це стало єдиною категорією, де зафіксоване здешевлення.

Нагадаємо, після запровадження програми компенсації внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за зруйноване житло під час бойових дій у вигляді сертифікатів та ваучерів, ціни на нерухомість стрімко злетіли вгору.

Також, як писав Фокус, за прогнозами експертів аграрного ринку, у 2026 році вартість хліба загалом зросте приблизно на 25%. На складові ціни впливають вартість сировини, енергоносії, логістика, оплата людської праці та курс валюти.