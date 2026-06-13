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Инфляция ускоряется: что в Украине подорожало больше всего за год (инфографика)

Женщина с ребенком в продуктовом магазине
В магазине (иллюстративное фото) | Фото: freepik

За 12 месяцев цены в Украине выросли почти на 10 процентов. Наибольший скачок зафиксирован среди расходов на транспорт.

Цены в Украине за год выросли на 8,2%. Об этом сообщает Агентство визуальных коммуникаций Top Lead, которое опубликовало соответствующую инфографику со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Как отмечается, по сравнению с маем 2025 года больше всего, а именно на 20%, подорожали транспортные услуги. Также среди "победителей" — алкоголь и табак, которые подорожали на 16,2%. Замыкает тройку лидеров связь, которая за год подорожала на 16%.

Рост цен в Украине
Фото: из открытых источников

Что еще и насколько подорожало в Украине

  • Образование (+14,4%);
  • рестораны и гостиницы (+13,8%);
  • различные товары и услуги (+10,3%);
  • продукты питания и безалкогольные напитки (+7,9%);
  • товары домашнего обихода (+4,5%);
  • отдых и культура (+2,8%);
  • здоровье (2,3%);
  • жилье и коммунальные услуги (2,1%).
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В то же время в Украине цены на одежду и обувь снизились на 5,3%. Это стала единственной категорией, в которой отмечено подешевение.

Напомним, что после введения программы компенсации внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за жилье, разрушенное в ходе боевых действий, в виде сертификатов и ваучеров, цены на недвижимость стремительно взлетели.

Кроме того, как писал Фокус, по прогнозам экспертов аграрного рынка, в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25 %. На составляющие цены влияют стоимость сырья, энергоносителей, логистика, оплата труда и курс валюты.