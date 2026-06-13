Инфляция ускоряется: что в Украине подорожало больше всего за год (инфографика)

За 12 месяцев цены в Украине выросли почти на 10 процентов. Наибольший скачок зафиксирован среди расходов на транспорт.

Цены в Украине за год выросли на 8,2%. Об этом сообщает Агентство визуальных коммуникаций Top Lead, которое опубликовало соответствующую инфографику со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Как отмечается, по сравнению с маем 2025 года больше всего, а именно на 20%, подорожали транспортные услуги. Также среди "победителей" — алкоголь и табак, которые подорожали на 16,2%. Замыкает тройку лидеров связь, которая за год подорожала на 16%.

Рост цен в Украине Фото: из открытых источников

Что еще и насколько подорожало в Украине

Образование (+14,4%);

рестораны и гостиницы (+13,8%);

различные товары и услуги (+10,3%);

продукты питания и безалкогольные напитки (+7,9%);

товары домашнего обихода (+4,5%);

отдых и культура (+2,8%);

здоровье (2,3%);

жилье и коммунальные услуги (2,1%).

Відео дня

В то же время в Украине цены на одежду и обувь снизились на 5,3%. Это стала единственной категорией, в которой отмечено подешевение.

Напомним, что после введения программы компенсации внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за жилье, разрушенное в ходе боевых действий, в виде сертификатов и ваучеров, цены на недвижимость стремительно взлетели.

Кроме того, как писал Фокус, по прогнозам экспертов аграрного рынка, в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25 %. На составляющие цены влияют стоимость сырья, энергоносителей, логистика, оплата труда и курс валюты.