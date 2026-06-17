Уже скоро средняя зарплата в Украине может вырасти до 44 тыс. грн, а минимальная зарплата будет опережать инфляцию.

Бюджетная декларация на 2027–2029 годы, утвержденная сегодня, 17 июня, правительством, предусматривает повышение минимальной заработной платы и рост средней заработной платы до 44 083 грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В целом Бюджетная декларация предусматривает постепенное повышение социальных стандартов и рост доходов украинцев. Согласно документу, минимальная заработная плата уже через год будет расти быстрее, чем уровень инфляции. Правительство также прогнозирует дальнейший рост средней зарплаты в стране.

Какой будет средняя зарплата в Украине

Ожидается, что средняя заработная плата вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн в течение прогнозируемого периода. В то же время инфляция, по расчетам правительства, должна замедлиться с 8,9% до 5,1%.

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Рост доходов населения будет происходить на фоне сложившейся экономической ситуации, когда украинцы по-прежнему испытывают на себе последствия инфляции и колебаний валютных курсов.

Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Минимальная зарплата и почасовая оплата

По состоянию на июнь 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн, а минимальная почасовая оплата — 52 грн. Средняя заработная плата по итогам первого квартала 2026 года составила 28 885 грн.

В то же время экономические показатели по-прежнему находятся под давлением.

Официальный курс доллара приблизился к отметке 45 грн Фото: Pixels

Экономические показатели: какова ситуация на данный момент

Официальный курс доллара НБУ в июне 2026 года приблизился к отметке 45 грн. Максимальное значение составило 44,84 грн за доллар, а 16 июня официальный курс находился на уровне 44,81 грн.

На наличном рынке курс валюты уже достиг отметки 45 грн за доллар.

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Инфляционные процессы также остаются фактором, влияющим на покупательную способность граждан. В мае 2026 года индекс потребительских цен вырос на 0,9 % за месяц, а годовая инфляция оценивалась примерно на уровне 8,5 %.

Цены на продукты выросли

Больше всего в мае подорожали отдельные продукты питания: в частности, цены на фрукты выросли на 11,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,8%. В то же время овощи подешевели на 1,7%.

Отметим, что Бюджетная декларация также предусматривает, что прожиточный минимум в 2027–2029 годах будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.

Правительство заложило в прогноз улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время документ содержит альтернативный сценарий на случай продолжения активной фазы боевых действий.

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Ожидается, что реальный ВВП Украины будет расти на 4,5 % в 2027 году, на 5,3 % в 2028 году и на 6,7 % в 2029 году.

В Кабмине отмечают, что Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и должна стать основой для финансовой стабильности и восстановления экономики.

Между тем стало известно, что за год в Украине больше всего подорожал транспорт, зато снизились цены на одежду и обувь.