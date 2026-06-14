Цены на продукты в Украине выросли на 7,5%: что подорожало больше всего (инфографика)
В Украине за год подорожало подавляющее большинство продуктов питания. Больше всего выросли цены на рыбу, подсолнечное масло и хлеб.
За год цены на продукты питания в Украине выросли на 7,5%. Об этом сообщает Агентство визуальных коммуникаций Top Lead, которое опубликовало соответствующую инфографику со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Больше всего, более чем на 20%, подорожала рыба, а почти на 19% подскочило в цене подсолнечное масло. В то же время по некоторым позициям наблюдалось и снижение цен. Овощи, как утверждает статистика, в мае 2026 года, по сравнению с маем 2025-го, стоили дешевле.
Продукты, которые подорожали
- Рыба: +21,1%;
- подсолнечное масло: +18,9%;
- хлеб: +15,5%;
- яйца: +10,4%;
- мясо: +7,9%;
- молоко: +7,4%;
- фрукты: +4,3%;
- сыр: +4,3%.
Продукты, которые подешевели
- Масло: -0,6%;
- сахар: -10,3%;
- овощи: -16,8%.
Напомним, за год в Украине больше всего подорожали транспорт и "вредные привычки", зато снизились цены на одежду и обувь.
Кроме того, как писал Фокус, по прогнозам экспертов аграрного рынка, в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25%. На составляющие цены влияют стоимость сырья, энергоносителей, логистика, оплата труда и курс валюты.
Кроме того, в этом году украинцам стоит готовиться к высоким ценам на фрукты, поскольку из-за резкого ухудшения погодных условий аграрии могут потерять более 50% урожая косточковых культур.