Ціни на продукти в Україні зросли на 7,5%: що подорожчало найбільше (інфографіка)

В Україні за рік переважна більшість продуктів харчування подорожчала. Найбільше зросли ціни на рибу, соняшникову олію та хліб.

За рік ціни на продукти харчування в Україні зросли на 7,5%. Про це повідомляє Агенція візуальних комунікацій Top Lead, яка оприлюднила відповідну інфографіку, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Найбільше, на понад 20%, стала дорожчою риба, а майже на 19% підскочила у ціні соняшникова олія. Водночас, на деяких позиціях спостерігалося й зниження цін. Овочі, як стверджує статистика, у травні 2026 року, якщо порівнювати з травнем 2025-го, коштували дешевше.

Ціни на продукти в Україні Фото: з відкритих джерел

Продукти, які подорожчали

Риба: +21,1%;

олія соняшникова: +18,9%;

хліб: +15,5%;

яйця: +10,4%;

м'ясо: +7,9%;

молоко: +7,4%;

фрукти: +4,3%;

сир: +4,3%.

Продукти, які подешевшали

Масло: -0,6%;

цукор: -10,3%;

овочі: -16,8%.

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Нагадаємо, за рік в Україні найбільше подорожчав транспорт та "шкідливі звички", натомість знизилися ціни на одяг і взуття.

Також, як писав Фокус, за прогнозами експертів аграрного ринку, у 2026 році вартість хліба загалом зросте приблизно на 25%. На складові ціни впливають вартість сировини, енергоносії, логістика, оплата людської праці та курс валюти.

Окрім того, цього року українцям варто готуватися до високих цін на фрукти, оскільки через різке несприятливі погодні умови аграрії можуть втратити понад 50% врожаю кісточкових культур.