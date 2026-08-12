Украина имеет самую низкую минимальную зарплату среди кандидатов в ЕС: какие суммы в других странах

Минимальная зарплата в Украине составляет 169 евро (около 8,7 тыс. грн) в месяц. Это самый низкий показатель среди стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом сообщило издание Euronews, опубликовав данные Eurostat о минимальных зарплатах в Европе за июль 2026 года.

В Молдове этот показатель составляет 313 евро (около 16,2 тыс. грн), а среди стран ЕС самая низкая минимальная зарплата — в Болгарии: 620 евро (около 32,1 тыс. грн).

Минимальная заработная плата в странах ЕС Фото: Скриншот

Самая высокая минимальная зарплата в Европе — в Люксембурге: 2771 евро (около 143,4 тыс. грн). Более 2000 евро также получают работники с минимальной зарплатой в Ирландии — 2391 евро (около 123,8 тыс. грн), Германии — 2343 евро (около 121,3 тыс. грн), Нидерландах — 2338 евро (около 121 тыс. грн) и Бельгии — 2234 евро (около 115,6 тыс. грн).

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Интересно, что по покупательной способности рейтинг стран существенно меняется. Например, Северная Македония и Сербия по этому показателю опережают семь стран ЕС, в числе которых Мальта, Словакия, Венгрия и Чехия. Данных о покупательной способности минимальной зарплаты в Украине и Молдове у Eurostat нет.

С января по июль 2026 года минимальную заработную плату повысили лишь в восьми из 29 стран. Наибольший рост зафиксировали в Северной Македонии — на 6,9%, Румынии — на 6,8% и Эстонии — на 6,8%.

На покупательную способность также повлияла инфляция. В еврозоне она за этот период составила 3,2%, а в Турции с декабря 2025 года по июнь 2026-го достигла 17,8%. В этой стране минимальную зарплату пересматривают лишь раз в год, а около 40% работников получают именно минимальную зарплату.

Напомним, что в Украине планируется повысить минимальную зарплату и увеличить среднюю заработную плату до 44 083 грн. Такие показатели заложены в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

Кроме того, с 1 сентября в Украине планируется повысить зарплаты учителям на 20%, а студенческие стипендии — вдвое. Также около 3 млн школьников смогут бесплатно питаться в учебных заведениях.