С 1 сентября повысят зарплаты учителей и стипендии: кто и сколько будет получать

С началом нового учебного года украинские педагоги будут получать более высокую зарплату, а студентам будут выплачиваться стипендии, размер которых увеличится вдвое.

Кроме того, миллионы школьников по всей Украине получат возможность бесплатно питаться в учебных заведениях. Об этом вечером 6 августа сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кто и сколько будет получать с 1 сентября

Корецкий заявил, что с началом нового учебного года работники сферы образования будут получать больше средств. Речь идет о:

повышение заработной платы учителей — на 20%;

повышение стипендий для студентов — в два раза.

Кроме того, 3 миллиона школьников будут получать бесплатное питание в ходе учебного процесса. Детей во всех классах должны обеспечить учебниками в полном объеме, несмотря на то, что россияне продолжают наносить удары по типографиям и складам, подчеркнул Корецкий.

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Стоит отметить, что также сообщалось, что Министерство образования и науки совместно с профсоюзами разрабатывает механизм, предусматривающий не только увеличение должностных окладов педагогов, но и изменение самой системы начисления заработной платы. Эти изменения планируется ввести уже с 2027 года, как сообщается на сайте МОН.

Напомним, в июне Юлия Свириденко сообщила, что уже в ближайшее время средняя зарплата в Украине может вырасти до 44 тыс. грн, а минимальная зарплата будет опережать инфляцию.

Кроме того, ранее народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказывала, что правительство подготовило два варианта будущего Украины в зависимости от ситуации с войной.