Зарплати вчителів і стипендії підвищать з 1 вересня: хто і скільки отримуватиме

З початком нового навчального року українські педагоги отримуватимуть більшу зарплату, а студентам надходитимуть удвічі більші стипендії.

Окрім того, мільйони школярів по всій Україні отримають змогу безплатно харчуватися у навчальних закладах. Про це увечері 6 серпня повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Хто і скільки отримуватиме з 1 вересня

Корецький заявив, що з початком нового навчального року освітяни отримуватимуть більше коштів. Йдеться про:

підвищення заробітної плати вчителів — на 20%;

підвищення стипендій для студентів — у два рази.

Також 3 мільйони школярів під час освітнього процесу харчуватимуться безплатно. Дітей у всіх класах мають забезпечити і підручниками у повному обсязі, попри те, що росіяни продовжують здійснювати атаки на друкарні та склади, наголосив Корецький.

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Варто зазначити, що також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки разом із профспілками працює над механізмом, який передбачає не лише збільшення посадових окладів педагогів, а й зміну самої системи нарахування заробітної плати. Ці зміни планують запровадити вже з 2027 року, як йдеться на сайті МОН.

Нагадаємо, у червні Юлія Свириденко повідомляла, що вже скоро середня зарплата в Україні може зрости до 44 тис. грн, а мінімальна випереджатиме інфляцію.

Також раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповідала, що Уряд підготував два варіанти майбутнього України залежно від ситуації з війною.