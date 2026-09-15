Минималка-2027: сколько денег будут получать украинцы с нового года

Правительство определило размер минимальной заработной платы на следующий год. С 1 января 2027 года она увеличится почти на 900 гривен.

С 1 января 2027 года минимальную заработную плату планируется установить на уровне 9 546 гривен, что на 899 гривен, или на +10,4 %, больше действующего показателя. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен. Этот размер действует с 1 января 2026 года и соответствует ставке 52 гривны в час. Из этой суммы удерживаются налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%), то есть в общей сложности 1 988 гривен. В результате на руки работник получает лишь 6 659 гривен.

Согласно макроэкономическому прогнозу, средняя зарплата по стране также вырастет — с 30 088 до 34 409 гривен.

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Изменяется и размер прожиточного минимума. С 1 января 2027 года на одного человека он составит 3 559 гривен в месяц — на 350 гривен, или на 10,9 %, больше, чем сейчас. Для трудоспособных лиц этот показатель повысят до 3 691 гривны, для нетрудоспособных — до 2 878 гривен.

Ранее сообщалось, что в настоящее время правительство планирует сохранить выплаты пенсий и зарплат в обычном режиме, а средства, сэкономленные по другим статьям бюджета, направлять на нужды обороны.

Также отмечалось, что минимальная заработная плата в Украине в пересчете составляет 169 евро (около 8,7 тыс. грн) в месяц — это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.