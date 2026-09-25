Грошей на всіх може не вистачити: що буде із зарплатами та пенсіями в Україні

Якою буде мінімальна пенсія 2027 року, чи відбулося обіцяне підвищення зарплат вчителям та чи вистачить на це грошей у бюджеті надалі? На ці питання Фокусу відповіла економістка Олександра Мироненко.

Пенсії та зарплати бюджетників належать до видатків, які держава має фінансувати навіть в умовах дефіциту бюджету. Але це не означає, що фінансова ситуація не може вплинути на виплати: Україна залишається залежною від міжнародної допомоги, а її недоотримання вже позначається на інших бюджетних видатках.

Економістка Олександра Мироненко пояснила Фокусу, як 2027 року планують фінансувати пенсії та зарплати, що означає статус "захищених" видатків, чи є затримки із соціальними виплатами та якою може бути мінімальна пенсія. Окремо вона розповіла, як фінансується вересневе підвищення окладів учителів і чому фактичне зростання їхніх зарплат може відрізнятися від заявленого.

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Чи вистачить грошей на пенсії та зарплати в Україні

За словами Мироненко, джерелом фінансування зарплат педагогів є загальний фонд державного бюджету. Він наповнюється як власними доходами держави, так і міжнародною допомогою, після чого кошти розподіляються між бюджетними видатками.

Олександра Мироненко , бюджетна експертка Центру економічної стратегії, економістка

Джерелом видатків на зарплати вчителям є загальний фонд державного бюджету. Тобто всі надходження, які в нього спрямовуються, як власні податкові та інші надходження, так і міжнародна допомога, потім розподіляються між усіма видатками. Від початку повномасштабного вторгнення всі видатки цивільного сектору покриваються міжнародною допомогою.

Такий самий принцип діє і для фінансування пенсій. Доходи бюджету формуються, зокрема, за рахунок ПДВ, ПДФО, акцизів і мита, а дефіцит покривається борговим та грантовим фінансуванням.

"Як і у ситуації із зарплатами вчителів — загальний фонд державного бюджету наповнюються як власними доходами бюджету, так і міжнародною допомогою. Це з податки (ПДВ, ПДФО, акцизи, мито), а також боргове і грантове фінансування, яке покриває дефіцит. Саме ці кошти підуть і на пенсії".

Що буде, якщо грошей у бюджеті не вистачить

Одне з ключових питань для виплат наступногог року — стабільність міжнародного фінансування. За словами Мироненко, саме надходження міжнародної допомоги залишається головним викликом.

Вона зазначає, що отримання цієї допомоги залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань — від рішень уряду до голосування законів парламентом і підписання президентом уже ухвалених рішень.

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"Головним викликом залишається надходження міжнародної допомоги. Вона, в свою чергу залежить від виконання взятих на себе Україною зобов’язань. Це ухвалення рішень Урядом, це голосування Законів депутатами, а також підписання Президентом вже ухвалених рішень. Ми відстаємо по всім цим пунктам", — зазначає експертка.

За її словами, через це Україна вже недоотримує міжнародну допомогу, що обмежує можливості фінансування потреб бюджету.

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Якщо ситуація з міжнародним фінансуванням не покращиться, скорочення видатків, за її оцінкою, може продовжитися: Видатки будуть скорочувати і далі, що в результаті торкнеться і захищених статей бюджету".

Чи можуть урізати гроші на пенсії та зарплати

Пенсії та зарплати бюджетників належать до захищених видатків. Механізм їхнього захисту визначає стаття 55 Бюджетного кодексу.

До захищених видатків загального фонду належать видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на зарплату, медикаменти, харчування, комунальні послуги та енергоносії, обслуговування боргу та інші визначені законом видатки. До цього переліку належать і соціальні виплати населенню.

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"Механізм захищених видатків встановлює стаття 55 Бюджетного кодексу. Захищеними визначаються видатки загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на зарплату, медикаменти, харчування, комунальні послуги та енергоносії, обслуговування боргу та інші. До цього переліку належать і соціальні виплати населенню", — пояснює Олександра Мироненко і наголошує, що обсяг захищених видатків не можна зменшувати при скороченні бюджетних призначень. Механізм захищених видатків встановлює стаття 55 Бюджетного кодексу, а не закон про Державний бюджет.

Водночас Мироненко зазначає, що наразі затримок із виплатами пенсій та зарплат не спостерігається.

"У держави є зобов’язання перед громадянами здійснювати всі захищені видатки, зокрема платити зарплати та пенсії. Поки затримок з цими виплатами не спостерігається, тому що вони будуть "різатись" в останній момент", — каже експертка.

Зарплати вчителям: чи відбулося підвищення на 20% і що буде далі

Окремим напрямом видатків залишається фінансування зарплат педагогів. Безпосередньо виплати вчителям здійснюються через освітню субвенцію, яку держава спрямовує з держбюджету до місцевих бюджетів.

Вересневе підвищення окладів стало можливим завдяки новій програмі підвищення престижності праці у сфері освіти. Частину коштів із цієї програми перенаправили в освітню субвенцію для забезпечення очікуваного підвищення виплат.

"Якщо говорити про конкретні програми бюджету, то зарплати вчителям виплачуються з освітньої субвенції, яка направляється з державного бюджету в місцеві. Підвищення окладів забезпечила нова програма підвищення престижності праці у сфері освіти, частина якої потім перенаправили в освітню субвенцію, щоб здійснити очікуване підвищення виплат", — зазначає Мироненко.

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Проте говорити, чи відбулося фактичне підвищення зарплат у вересні, поки зарано. По-перше, місяць ще не завершився, а по-друге, офіційна статистика з'явиться пізніше.

Наразі найсвіжіші доступні дані щодо середньомісячної зарплати в освіті стосуються липня — 20 445 грн. За словами Мироненко, це на 19% більше, ніж у листопаді минулого року.

"Це на 19% більше, ніж у листопаді минулого року (з груднем краще не порівнювати, бо можуть бути надбавки в кінці року або інші виплати). Але фактично, підняття на 30% з 1 січня відбулась не всюди або не у повному обсязі", — зазначає вона.

Остаточні параметри пенсійних виплат і соціальних стандартів стануть зрозумілими після ухвалення держбюджету-2027. А поки ключовим фактором для виконання всіх запланованих видатків залишається наповнення бюджету та своєчасне надходження міжнародної допомоги

Водночас звертає увагу на саму систему оплати праці педагогів. Значну роль у кінцевій сумі виплат відіграють надбавки та доплати: "Проблема не у спробі підняття зарплат, а в у самій системі оплати праці з купою надбавок. Оскільки виділених коштів не вистачає, щоб виплатити всім вчителям підвищену базову ставку, громадам потрібно знаходити власні кошти на це".

Якщо місцевим громадам не вдається знайти необхідне фінансування, вони можуть скорочувати доплати.

"І коли ці кошти знайти не виходить, вони починають різати доплати до зарплати, які часто складають більшу її частину. В результаті — підняти зарплати у повному обсязі може не вдатись", — пояснює Мироненко.

Тому заявлене підвищення окладу не обов'язково означає таке саме збільшення фактичної зарплати кожного вчителя.

Скільки грошей передбачили на пенсії у бюджеті-2027

У проєкті бюджету передбачено трансферт до Пенсійного фонду на доплати до пенсій у розмірі 292,8 млрд грн. Із цієї суми 5 млрд грн мають надійти зі спеціального фонду.

Водночас загальний обсяг коштів державного бюджету, які спрямовуються до Пенсійного фонду, у 2027 році, за даними Мироненко, має зрости з 451 млрд грн 2026 року до 519 млрд грн у 2027-го.

Водночас, за її словами, власні доходи Пенсійного фонду зростають швидше, ніж бюджетний трансферт. У результаті співвідношення власних коштів до трансферту з бюджету збільшується, що означає номінальне зменшення залежності Пенсійного фонду від державного бюджету.

Якою буде мінімальна пенсія 2027 року

Урядовий проєкт бюджету передбачає підвищення мінімальної пенсії з 2595 до 2878 грн. Це на 283 грн, або приблизно на 10,9%.

Однак ці показники поки не є остаточними, оскільки йдеться лише про урядовий законопроєкт.

"Це поки не остаточні цифри, оскільки це поки що тільки урядовий законопроєкт. Показники можуть змінитись під час розглядів у Верховній Раді", — зауважує Олександра Мироненко, але зазначає, що соціальні стандарти під час проходження бюджетного законопроєкту через парламент зазвичай змінюються нечасто.

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"Водночас, соціальні стандарти між проєктом і затвердженим законом зазвичай змінюються рідко. Діяти вони почнуть з початку 2027 року", — каже вона.

Нагадаємо, цьогоріч Україна опинилася в найскладнішій бюджетній ситуації від 2022 року, про що раніше заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Фокус повідомляв, що на тлі дефіциту ліквідності уряд може бути змушений відкладати частину невійськових видатків і соціальних виплат.