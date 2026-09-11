"Нічим буде платити вчителям та лікарям": Україна має виконати умови партнерів до листопада — економістка

Україна має не одну, а дві бюджетні проблеми: 29,5 млрд доларів потрібні для вже запланованих цивільних видатків, а ще 27 млрд доларів — це нова й недостатньо деталізована потреба оборони. Якщо перший розрив не закрити міжнародною допомогою, під ризиком опиняться зарплати вчителів і лікарів; якщо не знайти гроші на другий, уряд скорочуватиме цивільні видатки або може зіткнутися з інфляційним фінансуванням.

Україна наразі в найскладнішій бюджетній ситуації від 2022 року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. На тлі дефіциту ліквідності уряд може бути змушений відкладати частину невійськових видатків і соціальних виплат. Водночас голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що за 8 місяців 2026-го власні доходи держави вже не покривали витрат на оборону, а до кінця року Україна очікує ще 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування. Що відбувається з бюджетом і які видатки можуть опинитися під ударом, пояснила Фокусу бюджетна експертка Центру економічної стратегії, економістка Олександра Мироненко.

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Бюджету не вистачає

За словами Роксолани Підласи цьогоріч на оборону спрямували 1,8 трлн грн. Власні ж доходи держави становили 1,7 трлн грн.

Експертка з економіки Олександра Мироненко вважає, що зараз Україна має одразу два напрями бюджетної проблеми — цивільний та оборонний.

Олександра Мироненко , бюджетна експертка ЦЕС, економістка

Ситуація з бюджетом вкрай складна. Власні доходи бюджету, без врахування міжнародної допомоги у вигляді грантів та натуральної зброї, становили за перші 8 місяців 2026 року — 1,7 трлн грн, тоді як витрати на оборону — 1,8 трлн грн. Це насправді не нова ситуація, коли власних доходів не вистачає, але раніше завдяки міжнародній підтримці ми могли забезпечувати всі необхідні видатки.

За її словами, цивільні видатки вже тривалий час покриваються за рахунок міжнародної підтримки. Проте для отримання цих коштів Україна має виконувати низку вимог — проводити реформи та ухвалювати необхідні законопроєкти.

Зараз ситуація погіршилася. Ми маємо два напрями проблем, або два напрями дефіциту: умовно "цивільний" та оборонний. Цивільні видатки вже давно покриваються коштом міжнародних партнерів, але для їх отримання необхідно виконувати ряд вимог — наше "домашнє завдання". Це імплементація реформ, ухвалення законопроєктів тощо. Завдяки цим рішенням ми маємо до кінця року ще отримати 29,5 млрд доларів, які мають покрити саме цивільні видатки бюджету. Тобто це ті кошти, які вже були закладені в план на цей рік. Якщо ж ми не виконаємо наше домашнє завдання, то нічим буде платити вчителям та лікарям

До кінця року Україна має отримати ще 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги, які мають покрити саме цивільні видатки бюджету.

"Тобто це ті кошти, які вже були закладені в план на цей рік. Якщо ж ми не виконаємо наше домашнє завдання, то нічим буде платити вчителям та лікарям", — зазначає експертка.

Водночас окремою проблемою стало збільшення вартості війни. Президент озвучив дефіцит бюджету Міноборони у 27 млрд доларів. Мироненко зазначає, що наразі незрозуміло, з чого саме складається ця сума.

"Ми, як і наші міжнародні партнери, до кінця не розуміємо, звідки ця цифра взялася та з чого вона складається", — говорить вона.

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За словами експертки, витрати на війну закономірно зростають. Збільшується кількість людей у війську, демобілізованих і сімей військових, яких необхідно підтримувати. Крім того, на видатки впливає підвищення грошового забезпечення, яке не було закладене у план бюджету.

Ще одним фактором є технологізація війни.

"Також війна стає дедалі більш високотехнологічною, що збільшує вартість зброї", — пояснює Мироненко і звертає увагу на скорочення міжнародної допомоги у натуральній формі в першому півріччі 2026 року у зв'язку із затвердженням оборонної частини Ukraine Support Loan.

Водночас, навіть сукупність усіх цих факторів, на думку експертки, не повністю пояснює додаткову потребу у 27 млрд доларів.

Якщо скласти всі ці фактори, то цифра в 27 млрд доларів все одно здається надмірною

Що буде під загрозою, якщо допомога не надійде

Якщо Україна не отримає необхідного фінансування від партнерів, першими можуть скорочуватися окремі необоронні видатки.

"Видатки, які першими будуть під ударом у випадку неотримання грошей партнерів, — це, ймовірно, капітальні видатки на будівництво, зокрема захисних споруд, та роботи, пов'язані з підготовкою до зими. Також, можливо, скорочення видатків на обслуговування внутрішнього боргу. Зарплати державникам також під ризиком у випадку критичної нестачі коштів", — зазначає Мироненко.

Повністю профінансувати всі необхідні видатки лише за рахунок власних доходів Україна не може.

"Повноцінно покрити всі витрати у необхідному обсязі власним коштом неможливо. Наші власні доходи вдвічі менші, ніж усі необхідні видатки", — наголошує експертка.

За такого сценарію уряд буде змушений скорочувати необоронні видатки. У крайньому випадку може постати питання монетарного фінансування — емісії гривні.

"Останнє, у свою чергу, девальвуватиме гривню та сприятиме вищій інфляції, що матиме вкрай негативні наслідки для економіки", — попереджає Мироненко.

"Домашнє завдання": від чого залежить допомога

29,5 млрд доларів, які Україна розраховує отримати до кінця року, не є одним траншем від одного партнера. Йдеться про сукупність фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility та Ukraine Support Loan, кошти МВФ, Світового банку та інших партнерів.

Від того, як ми виконуватимемо наші зобовʼязання залежить міжнародна підтрмика. 29,5 млрд не надійде одним траншем від одного партнера, це сукупність коштів від ЄС через Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, кошти МВФ, Світового банку та решти партнерів

Кожна програма має власні індикатори, однак вони часто перетинаються. Від їхнього виконання безпосередньо залежить обсяг міжнародної допомоги.

"Уряд активізував свої зусилля в останні тижні і пообіцяв виконати свою частину завдання до початку листопада, тому справа за рішеннями у парламенті. Маю надію, що більшість індикаторів ми виконаємо, хоч із запізненням", — говорить Мироненко.

Тож, фінансова ситуація України значною мірою залежатиме від того, чи зможе держава виконати необхідні умови міжнародних програм та отримати передбачене фінансування.

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"Від того, як ми виконуватимемо наші зобовʼязання залежить міжнародна підтрмика", — додає експертка.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що резерви України у серпні скоротилися на 2,53 млрд доларів. Водночас обсяг цінних паперів зменшився на 31,8% — до 18,59 млрд доларів. Це найнижчий показник з квітня 2023 року.

Тим часом економісти песимістично оцінюють подальшу динаміку споживчих цін, однак наголошує, що здорожчання не буде однаково відчутним у всіх категоріях товарів і послуг.