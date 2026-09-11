Ціни на АЗС різко пішли вгору на тлі ворожих атак.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору напередодні вихідних. 11 вересня великі мережі АЗС переписали цінники на бензин і дизель, а на міжнародному ринку різко подорожчав лондонський газойль. Його жовтневі ф'ючерси піднялися до 1517,50 долара за тонну, або на 9,31%. Про це повідомляє генеральний директор Prime Group Дмитро Льоушкін.

Ціни на пальне в Україні підскочили

Станом на 11 вересня на українських АЗС дизельне пальне вже впритул наблизилося до позначки 100 грн за літр.

За даними моніторингу мереж заправок, зокрема, на OKKO дизель Євро коштує 98,90 грн/л, а преміальний ДП Pulls — 99,90 грн/л.

На WOG Mustang продають по 99,90 грн/л, а Євро-5 — по 97,90 грн/л. На SOCAR дизель NANO Extro коштує 99,90 грн/л, стандартний NANO — 98,90 грн/л.

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Бензин А-95 Євро на OKKO та WOG коштує 87,90 грн/л, на SOCAR — 88,90 грн/л. Автогаз продають приблизно за 43–46 грн/л.

Дизель може пробити 100 грн

На тлі різкого руху світових котирувань пального експерт Дмитро Льоушкін попереджає про можливий подальший стрибок цін на українських АЗС.

Дмитро Льоушкін , засновник і генеральний директор Prime Group

Щось я не пам'ятаю, щоб було колись вищим. Якщо не повернеться на 1350-1400, ми на стелах АЗС побачимо щось дуже рекордне та неприємне.

За словами експерта, ситуація особливо гостра для дизельного пального.

"Я навіть не хочу прогнозами лякати зараз, але це за сотню за літр дизеля, причому так впевнено за сотню. А у бюджеті грошей не лише на зниження податків на ПММ, схоже навіть на паливний кешбек уже немає", — зазначив Лоушкін.

Удари по АЗС: експерт назвав це терором

Окремим фактором для паливного ринку залишаються атаки РФ на автозаправні станції. Директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики, Консалтингова група А-95 Сергій Куюн назвав удари по АЗС "чистим тероризмом", залякуванням і звернув увагу на можливий список київських АЗС, по яких могли готуватися атаки. За його словами, за два дні постраждали три з 18 станцій, зазначених у цьому переліку.

Водночас офіційного підтвердження існування такого списку немає. Куюн говорить саме про припущення, що оприлюднений напередодні атак перелік може бути справжнім.

"Отже, маємо удари по АЗС. Більш того, схоже, що перелік київських станцій, по яких який начебто готуються атаки, що з’явився напередодні цих самих атак, схоже, справжній. Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій", — написав Куюн.

Сергій Куюн , директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики, Консалтингова група А-95

Декілька цифр. За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього. За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, в Київській області - 529. Тобто сумарно 800 АЗС.

"Сенс цих атак по АЗС один – терор. Інших сенсів немає і не буде", — наголосив експерт.

Водночас він не бачить підстав говорити про паливну кризу через пошкодження заправок.

За словами Куюна, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. При цьому близько 80% станцій відновлюються, тому, на його думку, в жодному регіоні наразі немає дефіциту пального або зростання цін саме через ці атаки.

Куюн наголошує, що головна проблема після ударів — не стільки відновлення самих АЗС, скільки безпека людей.

"Тут головне, щоб уникнути жертв. Саме АЗС можна повернути в строй менш, ніж за місяць. Колонки нові ставиш і можна запускатись. Вся технологічна частина зазвичай не страждає", — зазначив Льоушкін.

За його словами, після пошкодження АЗС можна певний час працювати без магазину чи кафе, зосередившись лише на заправці автомобілів.

Важливо

Дрони РФ влучили по АЗС у двох районах Києва: що відомо

Експерт також запропонував змінити формат роботи станцій у небезпечних містах.

"Я б на місті Уряду зараз заборонив би усілякі хот-доги у небезпечних містах, щоб натовпу у операторськой не було. Тільки заправка паливом і максимально швидко, також треба впроваджувати новітні технологіі, що б навіть не спілкуватись з оператором, а через додаток купляти пальне та вмикати колонку", — сказав Льоушкін.

Куюн також звернув увагу на появу мобільних укриттів біля АЗС. Зокрема, за його словами, такі конструкції вже встановлюють на окремих станціях у прифронтових регіонах, а незабаром вони можуть масово з'явитися і в Києві.

У деяких великих мережах дизель уже фактично коштує 100 грн за літр, а світові котирування газойлю демонструють різкий стрибок

Скільки коштує пальне 11 вересня

OKKO:

Pulls 100 — 97,90 грн/л;

Pulls 95 — 90,90 грн/л;

А-95 Євро — 87,90 грн/л;

ДП Pulls — 99,90 грн/л;

ДП Євро — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

WOG:

бензин 100 — 97,90 грн/л;

Mustang 95 — 90,90 грн/л;

95 Євро — 87,90 грн/л;

ДП Mustang — 99,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 97,90 грн/л;

газ — 45,50 грн/л.

SOCAR:

NANO 100 — 98,90 грн/л;

NANO 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 99,90 грн/л;

ДП NANO — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

"Укрнафта":

95 Energy — 81,90 грн/л;

А-95 — 81,90 грн/л;

А-92 — 79,90 грн/л;

ДП Energy — 93,90 грн/л;

ДП — 91,90 грн/л;

газ — 42,90 грн/л.

Нагадаємо, мережі почали посилювати захист власних АЗС, особливо у прифронтових областях. Поблизу заправок встановлюють біг-беги — великі міцні мішки для сипучих матеріалів, мішки з піском і бетонні укриття для водіїв та пасажирів.

Раніше йшлося, що через російські атаки одна з громад Полтавської області залишилася без АЗС.

Також дрони РФ влучили по АЗС у двох районах Києва зранку 11 вересня. Фокус писав і про серію російських атак на столицю, що відбулися 9-10 вересня.