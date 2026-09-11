РФ намагається знищити АЗС в Україні: експерт пояснив, чи це можливо

Бізнес почав посилювати захист автозаправних станцій, особливо у прифронтових областях. Біля АЗС встановлюють біг-беги — великі міцні мішки для сипучих матеріалів, мішки з піском і бетонні укриття для відвідувачів.

Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, в ефірі ток-шоу “Чорне/Біле”.

За його словами, він часто їздить країною і бачить, як у Харкові та області облаштовують захист біля автозаправних станцій. Зокрема, біг-бегами та мішками з піском обкладають самі АЗС і паливні колонки.

Також біля заправок почали встановлювати бетонні укриття для відвідувачів. Вони розраховані на кількість автомобілів, які можуть одночасно перебувати на території АЗС.

Фрагменти з 8:00 та з 19:30

Ігнатьєв зазначив, що російські удари по автозаправних станціях створюють насамперед психологічний тиск. Водночас мережа АЗС в Україні має високу щільність, тому повністю вивести її з ладу складно.

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Ігнатьєв наголосив, що повністю вивести з ладу мережу українських АЗС російським ударам складно. На його думку, атаки по заправках мають передусім психологічний ефект.

Експерт пояснив, що щільність мережі АЗС визначають за кількістю заправок на певній ділянці дороги. За його словами, в Україні цей показник приблизно у вісім разів вищий, ніж у Росії, США та багатьох європейських країнах.

Експерт навів приклад Харкова, де після удару була пошкоджена автозаправна станція біля терміналу “Нової пошти”. Попри пошкодження, заправка продовжила працювати та обслуговувати автомобілі.

Раніше стало відомо, що через російські атаки одна з громад Полтавської області залишилася без АЗС.

Крім того, у ХОВА прокоментували інформацію про нібито повне знищення АЗС на трасі між Харковом і Полтавою.