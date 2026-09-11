РФ пытается уничтожить АЗС в Украине: эксперт объяснил, возможно ли это

Бизнес начал усиливать охрану автозаправочных станций, особенно в прифронтовых областях. Возле АЗС устанавливают биг-беги — большие прочные мешки для сыпучих материалов, мешки с песком и бетонные укрытия для посетителей.

Об этом заявил Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", в эфире ток-шоу "Чёрное/Белое".

По его словам, он часто ездит по стране и видит, как в Харькове и области устраивают защиту возле автозаправочных станций. В частности, биг-бегами и мешками с песком обкладывают сами АЗС и топливные колонки.

Кроме того, возле АЗС начали устанавливать бетонные навесы для посетителей. Они рассчитаны на количество автомобилей, которые могут одновременно находиться на территории АЗС.

Фрагменты с 8:00 и с 19:30

Игнатьев отметил, что российские удары по автозаправочным станциям оказывают, прежде всего, психологическое давление. В то же время сеть АЗС в Украине имеет высокую плотность, поэтому полностью вывести её из строя сложно.

Видео дня

Игнатьев подчеркнул, что полностью вывести из строя сеть украинских АЗС российскими ударами сложно. По его мнению, атаки на заправки имеют прежде всего психологический эффект.

Эксперт пояснил, что плотность сети АЗС определяется по количеству заправок на определенном участке дороги. По его словам, в Украине этот показатель примерно в восемь раз выше, чем в России, США и многих европейских странах.

Эксперт привёл пример Харькова, где в результате удара была повреждена автозаправочная станция возле терминала "Новой почты". Несмотря на повреждения, заправка продолжила работу и обслуживание автомобилей.

Ранее стало известно, что из-за российских атак одна из общин Полтавской области осталась без АЗС.

Кроме того, в ХОВА прокомментировали информацию о якобы полном уничтожении АЗС на трассе между Харьковом и Полтавой.