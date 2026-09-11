Цены на АЗС резко выросли на фоне вражеских атак.

Цены на топливо в Украине вновь пошли вверх накануне выходных. 11 сентября крупные сети АЗС обновили ценники на бензин и дизельное топливо, а на международном рынке резко подорожал лондонский газойл. Его октябрьские фьючерсы поднялись до 1517,50 доллара за тонну, или на 9,31%. Об этом сообщает генеральный директор Prime Group Дмитрий Леушкин.

Цены на топливо в Украине резко выросли

По состоянию на 11 сентября на украинских АЗС цена на дизельное топливо уже практически достигла отметки в 100 грн за литр.

По данным мониторинга сети АЗС, в частности, на OKKO дизельное топливо "Евро" стоит 98,90 грн/л, а премиальное дизельное топливо Pulls — 99,90 грн/л.

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На заправках WOG бензин Mustang продается по цене 99,90 грн/л, а "Евро-5" — по 97,90 грн/л. На заправках SOCAR дизельное топливо NANO Extro стоит 99,90 грн/л, а стандартное NANO — 98,90 грн/л.

Бензин А-95 Евро на заправках OKKO и WOG стоит 87,90 грн/л, на SOCAR — 88,90 грн/л. Автогаз продается примерно по цене 43–46 грн/л.

Дизельное топливо может превысить 100 грн

На фоне резких колебаний мировых котировок топлива эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает о возможном дальнейшем скачке цен на украинских АЗС.

Дмитрий Леушкин , основатель и генеральный директор Prime Group

По-моему, я не помню, чтобы когда-то было выше. Если не вернется к отметке 1350–1400, мы увидим на табло АЗС что-то действительно рекордное и неприятное.

По словам эксперта, ситуация особенно острая в отношении дизельного топлива.

"Я даже не хочу сейчас пугать прогнозами, но это за сотню за литр дизеля, причем точно за сотню. А в бюджете денег не только на снижение налогов на ГСМ, похоже, даже на топливный кэшбэк уже нет", — отметил Лоушкин.

Нападения на АЗС: эксперт назвал это террором

Отдельным фактором для топливного рынка остаются атаки РФ на автозаправочные станции. Директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн назвал удары по АЗС "чистым терроризмом" и запугиванием, а также обратил внимание на возможный список киевских АЗС, по которым могли готовиться атаки. По его словам, за два дня пострадали три из 18 станций, указанных в этом списке.

В то же время официального подтверждения существования такого списка нет. Куюн говорит именно о предположении, что обнародованный накануне атак список может быть подлинным.

"Итак, мы имеем удары по АЗС. Более того, похоже, что список киевских станций, по которым якобы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, по всей видимости, подлинный. По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций", — написал Куюн.

Сергей Куюн , директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике, Консалтинговая группа А-95

Несколько цифр. По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, с начала "заправочного" террора подверглись нападениям более 300 АЗС. По моим наблюдениям, около 80% станций восстанавливают работу. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита топлива или роста цен вследствие этого. По данным налоговой службы, в Киеве на сегодняшний день действует 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, в Киевской области — 529. То есть в общей сложности 800 АЗС.

"Смысл этих нападений на АЗС один — террор. Других смыслов нет и не будет", — подчеркнул эксперт.

В то же время он не видит оснований говорить о топливном кризисе из-за повреждений АЗС.

По словам Куюна, с начала "заправочного" террора было совершено более 300 нападений на АЗС. При этом около 80 % станций восстанавливаются, поэтому, по его мнению, ни в одном регионе в настоящее время нет дефицита топлива или роста цен именно из-за этих нападений.

Куюн подчеркивает, что главная проблема после ударов — не столько восстановление самих АЗС, сколько безопасность людей.

"Здесь главное — избежать жертв. Саму АЗС можно вернуть в строй менее чем за месяц. Устанавливаешь новые колонки — и можно запускать. Вся технологическая часть, как правило, не страдает", — отметил Леушкин.

По его словам, после повреждения АЗС можно некоторое время работать без магазина или кафе, сосредоточившись исключительно на заправке автомобилей.

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Дроны РФ попали по АЗС в двух районах Киева: что известно

Эксперт также предложил изменить формат работы станций в опасных городах.

"На месте правительства я бы сейчас запретил всякие хот-доги в опасных городах, чтобы в операторской не собирались толпы. Только заправка топливом и максимально быстро, также нужно внедрять новейшие технологии, чтобы даже не общаться с оператором, а через приложение покупать топливо и включать колонку", — сказал Леушкин.

Куюн также обратил внимание на появление мобильных укрытий возле АЗС. В частности, по его словам, такие конструкции уже устанавливают на отдельных станциях в прифронтовых регионах, а в скором времени они могут массово появиться и в Киеве.

В некоторых крупных сетях дизельное топливо уже фактически стоит 100 грн за литр, а мировые котировки газойля демонстрируют резкий скачок

Сколько стоит топливо 11 сентября

OKKO:

Pulls 100 — 97,90 грн/л;

Pulls 95 — 90,90 грн/л;

А-95 Евро — 87,90 грн/л;

ДП Pulls — 99,90 грн/л;

ДП Евро — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

WOG:

бензин 100 — 97,90 грн/л;

Mustang 95 — 90,90 грн/л;

95 Евро — 87,90 грн/л;

ДП Mustang — 99,90 грн/л;

Дизельное топливо "Евро-5" — 97,90 грн/л;

газ — 45,50 грн/л.

SOCAR:

NANO 100 — 98,90 грн/л;

NANO 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 99,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

"Укрнафта":

95 Energy — 81,90 грн/л;

А-95 — 81,90 грн/л;

А-92 — 79,90 грн/л;

ДП Energy — 93,90 грн/л;

ДП — 91,90 грн/л;

газ — 42,90 грн/л.

Напомним, что сети начали усиливать охрану своих АЗС, особенно в прифронтовых областях. Рядом с заправками устанавливают биг-беги — большие прочные мешки для сыпучих материалов, мешки с песком и бетонные укрытия для водителей и пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за российских атак одна из общин Полтавской области осталась без АЗС.

Кроме того, утром 11 сентября дроны РФ нанесли удары по АЗС в двух районах Киева. "Фокус" также писал о серии российских атак на столицу, произошедших 9–10 сентября.