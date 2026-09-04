Найгірша ситуація з 2022-го: Марченко заявив, що Україні не вистачає $32,6 млрд на 2027 рік

В бюджеті України наразі бракує $32,6 млрд на 2027 рік. Державі сьогодні потрібно близько $50 млрд.

Це базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Euronews.

"У нас не було такої ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до того ж сценарію, що й у 2022 році", — наголосив Марченко.

Без допомоги ЄС можуть скоротити невійськові витрати

Тож Марченко попередив, що Україні, можливо, доведеться скоротити невійськові витрати, якщо вона не зможе забезпечити фінансування від європейських союзників. Адже чинна багаторічна фінансова перспектива ЄС завершується у 2027 році.

"Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті… Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності", — заявив Марченко.

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За його словами, інтенсивність російських атак на Україну різко зросла в серпні. Марченко сказав, що працює над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме і в 2027 році.

"Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Порівняно з минулим місяцем це зовсім інша реальність, з огляду на нещодавні атаки на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що нам потрібно знайти ресурси, щоб її пережити", — сказав він.

Україна закликає ЄС активніше використовувати російські активи

На думку українського міністра, одним із ключових джерел фінансування можуть стати заморожені російські активи. За його словами, Україна підтримує ініціативи окремих країн ЄС щодо їх використання та закликає союзників діяти активніше у цьому процесі.

Одним із варіантів міністр назвав перенесення функції зберігання російських активів із бельгійської юрисдикції на рівень Європейського Союзу.

"План створює нові умови, коли відповідальність Бельгії за судові суперечки з Росією не лежить на Бельгії, а є спільною відповідальністю 27 країн", — пояснив він.

Наразі Україна має підтверджене зовнішнє фінансування на 2026 рік у розмірі $35 млрд із потрібних $45 млрд. Але перспективи подальшої підтримки США залишаються невизначеними. Поки Україна отримує кошти зі США за програмою ERA, яка була затверджена адміністрацією Байдена. Але у 2026 році цього фінансування може виявитися недостатньо.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан заявив, що у бюджеті немає грошей на виплату зарплат військовим до кінця року. Також військові розповідають, що не отримали збільшену зарплатню, яку раніше анонсували в Уряді.

Також про те, що в України невдовзі закінчаться кошти на виплати військовим, заявляв народний депутат Микита Потураєв. За його словами, країна взагалі може збанкрутувати, якщо не вжити відповідних заходів.