Худшая ситуация с 2022-го: Марченко заявил, что Украине не хватает $32,6 млрд на 2027 год

В бюджете Украины на 2027 год в настоящее время не хватает 32,6 млрд долларов. Государству сегодня требуется около 50 млрд долларов.

Это базовая годовая потребность Украины во внешнем финансировании, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.

"У нас не было такой ситуации с 2022 года; мы действительно испытывали нехватку ликвидности. Сейчас мы слишком близко подходим к тому же сценарию, что и в 2022 году", — подчеркнул Марченко.

Без помощи ЕС могут сократить невоенные расходы

Поэтому Марченко предупредил, что Украине, возможно, придется сократить невоенные расходы, если она не сможет обеспечить финансирование со стороны европейских союзников. Ведь действующая многолетняя финансовая перспектива ЕС заканчивается в 2027 году.

"Мы уже наблюдаем некоторые проблемы с ликвидностью и прогнозируем определенный дефицит в нашем бюджете… Это означает, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за нехватки ликвидности", — заявил Марченко.

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По его словам, интенсивность российских атак на Украину резко возросла в августе. Марченко заявил, что разрабатывает новый бюджет, исходя из предположения, что война продлится и в 2027 году.

"Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. По сравнению с прошлым месяцем это совершенно иная реальность, учитывая недавние атаки на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что нам нужно найти ресурсы, чтобы её пережить", — сказал он.

Украина призывает ЕС более активно использовать российские активы

По мнению украинского министра, одним из ключевых источников финансирования могут стать замороженные российские активы. По его словам, Украина поддерживает инициативы отдельных стран ЕС по их использованию и призывает союзников действовать более активно в этом процессе.

Одним из вариантов министр назвал перенос функции хранения российских активов из бельгийской юрисдикции на уровень Европейского Союза.

"План создает новые условия, при которых ответственность Бельгии за судебные споры с Россией ложится не на Бельгию, а является совместной ответственностью 27 стран", — пояснил он.

В настоящее время Украина имеет подтвержденное внешнее финансирование на 2026 год в размере 35 млрд долларов из необходимых 45 млрд долларов. Однако перспективы дальнейшей поддержки со стороны США остаются неопределенными. Пока Украина получает средства из США в рамках программы ERA, которая была утверждена администрацией Байдена. Но в 2026 году этого финансирования может оказаться недостаточно.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что в бюджете нет средств на выплату зарплат военным до конца года. Кроме того, военные сообщают, что не получили повышение зарплаты, о котором ранее объявило правительство.

О том, что у Украины в скором времени закончатся средства на выплаты военным, заявлял народный депутат Никита Потураев. По его словам, страна вообще может обанкротиться, если не принять соответствующие меры.