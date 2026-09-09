Овочі тимчасово "сховали" інфляцію: що здорожчає в Україні вже восени

Ціни у серпні майже не зросли, але восени на українців чекає нова хвиля здорожчання.

У серпні споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі — до серпня 2025 року — інфляція становила 8,1%. Про це повідомила Державна служба статистики. Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин песимістично оцінює подальшу динаміку споживчих цін, однак наголошує, що здорожчання не буде однаково відчутним у всіх категоріях товарів і послуг. Тож, чому економіст чекає нового цінового тиску, читайте далі.

Ціни в серпні змінилися

Найбільше зниження цін за місяць зафіксували на овочі — на 18,3%, фрукти — на 12%, одяг і взуття — на 2,5%, а також масло — на 0,6%.

Водночас додали у вартості житлово-комунальні та транспортні послуги (водопостачання — на 16,8%, каналізація — на 16,7%), пального та мастил — на 8,1%. Автодорожній пасажирський транспорт здорожчав на 6,6%, яйця — на 4%, риба та продукти з риби — на 1,6%.

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За даними Держстату, хліб і макаронні вироби у серпні подорожчали на 0,7% за місяць. Це відбулося попри значну внутрішню пропозицію зерна та зниження внутрішніх цін на нього.

У серпні споживчі ціни змінилися Фото: Держстат

Що вплинуло на інфляцію

Експерт Андрій Шевчишин вважає, що низький місячний показник забезпечило передусім сезонне здешевлення плодоовочевої продукції.

"Плодовоовочеве дефляційне лобі перемогло інфляційну складову", — зазначив він.

За його оцінкою, продукти харчування у серпні подешевшали на 1,4%, тоді як непродовольча інфляція становила близько 1%.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Насправді врожай значний й овочів й фруктів. Ціни трохи знизились, но не щоб так значно, й не по всім овочам та фруктам. Ну й по мережам я б не сказав що було зниження. Дисконти прибрали. Й проблема зі складами самі знаєте яка. А я переоцінив інфляцію через проблеми ритейлу, яка концентрувалась більшістю по Києві, області, східних регіонах.

Шевчишин зауважив, що офіційне зниження цін на овочі та фрукти може не повністю відображати ситуацію, яку спостерігають споживачі в торговельних мережах. На його думку, на ціни впливають проблеми зі складською інфраструктурою, логістикою та нерівномірністю постачання в різних регіонах.

"Насправді врожай значний і овочів, і фруктів. Ціни трохи знизилися, але не настільки значно і не на всі овочі та фрукти", — пояснив експерт.

Він також звернув увагу на те, що серпневе зростання тарифів на воду та каналізацію відбулося без урахування Києва. У столиці відповідне підвищення, за його словами, вплине на інфляційну статистику вже у вересні.

"Підсвічу ще момент. Незважаючи на значну внутрішню пропозицію зерна/збіжжя через закриті порти й падіння внутрішніх цін, ціни хліба й макаронних виробів +0,7%м/м", — додав експерт

Прогноз на вересень: буде прискорення інфляції

На вересень Шевчишин прогнозує зростання споживчих цін на 1,5% за місяць. У такому разі річна інфляція може прискоритися до 9,4%.

Серед чинників, які тиснутимуть на ціни, експерт називає:

здорожчання міського та міжміського транспорту;

подальше зростання вартості пального;

підвищення логістичних витрат через пошкоджені склади та необхідність використовувати довші маршрути;

ризики для енергетичної інфраструктури;

зростання заробітних плат і платоспроможного попиту;

сезонне подорожчання одягу, взуття, освітніх і медичних послуг;

зростання цін на яйця, м’ясо та молочні продукти;

валютний тиск на імпортні товари.

Водночас стримувати інфляцію, за його оцінкою, ще можуть значна пропозиція продовольства та сезонне здешевлення фруктів. Однак цей чинник поступово вичерпується, а ціни на частину овочів уже починають зростати.

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Очікування до кінця року

Щодо жовтня, то зростання цін покаже щонайменше плюс 1,5% за місяць. За підсумками 2026 року експерт прогнозує інфляцію на рівні 11,3–12,3% у річному вимірі. Зауважимо, що це є вищим за оцінку Національного банку України, який очікує інфляцію близько 10% за підсумками року. На думку Шевчишина, ризики, пов’язані з логістикою, паливом та опалювальним сезоном, можуть не дозволити втримати ціни в межах цього прогнозу.

Нагадаємо, попри те, що загального дефіциту продуктів в Україні немає, у магазинах можна побачити тимчасово порожні або неповністю заповнені полиці. Найшвидше можуть розбирати борошно, цукор, сіль, олію та крупи за найнижчими цінами. Саме на такі продукти супермаркети подекуди запроваджують обмеження.