Ліміти на продукти вже діють: що насправді відбувається з товарами в супермаркетах

Російські удари по логістичній інфраструктурі України вже безпосередньо позначаються на роботі торговельних мереж. Економіст Олег Пендзин відповів, чи загрожує Україні загальний дефіцит продовольства, що буде з магазинами найближчим часом та чому там з'являються попередження про обмеження на купівлю окремих товарів.

Знищення та пошкодження розподільчих центрів змушує ритейлерів перебудовувати логістичні мережі, скорочувати складські запаси, частіше завозити товари безпосередньо від виробників і скоріше поповнювати полиці магазнів після атак. Водночас про загальний дефіцит продуктів в Україні наразі не йдеться.

У вересні найбільша проблема українського ритейлу — не у відсутності продовольства, а в порушенні звичної системи його доставляння до магазинів.

РФ б'є по логістиці та складах: ситуація у вересні

8 вересня внаслідок російської атаки фактично було знищено супермаркет VARUS у Солом'янському районі Києва. Частина будівлі обвалилася, на місці утворилася вирва.

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"Найголовніше — жоден співробітник не постраждав. На місці події зараз працюють рятувальники та комунальні служби, які розбирають завали, вивозять уламки та оцінюють масштаби руйнувань.", — йдеться у повідомленні компанії в Facebook.

Удар РФ по Прилуках

Того ж дня під удар потрапив торговельний центр "Епіцентр" у Прилуках.

У Київській області російські війська неодноразово атакували великий логістичний комплекс у Бориспільському районі. Вогонь знищив щонайменше сім вантажівок, які використовувалися для доставки. Також були пошкоджені виробничі та складські приміщення у Білоцерківському районі.

Кілька днів тому російський удар знищив склад лікарських засобів мережі "Аптека Доброго Дня", де зберігалися сотні тонн медикаментів, призначених для пацієнтів із різних регіонів України. Директор зі стратегічного розвитку та інновацій компанії Сергій Горніцький у своєму Facebook показав фото об'єкта до і після влучання.

Знищений склад мережі Аптека Доброго Дня

Раніше, 3 вересня, внаслідок атаки постраждав "Біокон" у Бориспільському районі, який називали найбільшим фармацевтичним складом України. Це вплинуло на логістику постачання медикаментів.

Також були пошкоджені великі розподільчі центри та продовольчі склади, які використовували мережі Fora, VARUS, "Сільпо", NOVUS, Auchan, ATB та EKO Market у Київській області та Дніпрі. Також було знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі.

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За оцінками, на які посилалися, внаслідок атак було пошкоджено або тимчасово виведено з роботи близько 90% великих логістичних потужностей, які використовували основні торговельні мережі. Йдеться також про понад 500 тис. кв. м складських і розподільчих площ.

Чи оговтаються супермаркети

Через знищення і пошкодження розподільчих центрів торговельні мережі змушені перебудовувати логістику. Тому частину продукції тепер доставляють безпосередньо від виробника до конкретного магазину, минаючи звичну схему через центральні склади. Таке постачання дозволяє продовжувати забезпечувати магазини, але потребує додаткових витрат і часу.

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Такі базові продукти, як борошно, олію, крупи та інші товари, у багатьох випадках доставляють "з коліс", без тривалого зберігання на великих складах. Через це в конкретному магазині може тимчасово не бути частини асортименту, хоча сам товар продовжує вироблятися та постачатися.

Де та які полиці зараз можуть бути порожніми

Попри те, що про загальний дефіцит продуктів в Україні наразі не йдеться, у магазинах можна побачити тимчасово порожні або неповністю заповнені полиці. Найчастіше йдеться про окремі категорії і конкретні торговельні точки.

Стратегічні товари

Найшвидше можуть розбирати борошно, цукор, сіль, олію та крупи за найнижчими цінами. Саме на такі продукти супермаркети подекуди запроваджують обмеження. Якщо дешевої позиції тимчасово немає, на полиці можуть залишатися дорожчі аналоги. Тому порожня секція з певним товаром не означає, що вся категорія продукту зникла з продажу.

Свіже м'ясо, риба, зелень і молочні продукти

Ці категорії критично залежать від безперебійної доставки та холодильної логістики. Через перебої з постачанням окремі магазини можуть тимчасово мати менший вибір такої продукції. Навіть у магазинах однієї мережі можу спостерігатися різне заповнення полиць.

Полиці порожніють ближче до вечора

У невеликих магазинах ближче до вечора порожні полиці можуть бути помітнішими. Причиною може бути затримка чергової поставки, зміна маршрутів або ситуація з безпекою та повітряними атаками. Магазин просто може не встигнути поповнити запаси до кінця дня.

Опитування Чи помітили ви порожні полиці у магазинах вашого міста за останні кілька днів? Опитування відкрите до Так, у багатьох магазинах помітно поменшало товарів Порожні полиці є, але переважно ввечері або на певні товари Ні, усе як зазвичай, полиці повністю заповнені Не звертав(-ла) уваги Голосувати

Чому полиці стали порожнішими

Цьому є декілька причин:

логістика "з коліс". Товар швидше проходить шлях від виробника до магазину, а запасів на складах стає менше;

панічні закупівлі. Попит на найдешевші товари може різко зростати, через що вони швидше розкуповуються;

скорочення асортименту. Замість десяти брендів певного товару в магазині може тимчасово залишатися два-три.

Порожня полиця не обов'язково означає дефіцит. Це може бути локальний або тимчасовий перебій із поставкою.

Табличка-попередження в АТБ Фото: Фокус

Ліміти на покупки: що запровадили АТБ та "Ашан"

Наприкінці серпня в АТБ повідомили про тимчасові обмеження на купівлю окремих соціальних товарів — яєць, олії, цукру, солі, борошна та круп. Максимально можна придбати шість одиниць або 6 кг вагового товару за один чек на одну людину. Обмеження діють і під час онлайн-покупок.

Соцмережами поширилися фото з оголошеннями про ліміти з продажу продуктів (консерви, олія, оцет, сіль, цукор, яйця, борошно, крупи та макаронні вироби) і у магазинах "Ашан". У компанії пояснили, що мережа розділила роздрібні та оптові закупівлі, передає "РБК-Україна" із посиланням на у пресслужбу "Auchan Україна".

У пресслужбі мережі також заявляли, що обмеження не пов'язані з дефіцитом. Наразі роздрібних та оптових покупців розділяють, а більших покупців спрямовують у гуртовий канал, щоб зберігати наявність товарів на полицях.

Що кажуть інші торговельні мережі

У "Сільпо" з Fozzy Group повідомляли про перебудову логістики після пошкодження розподільчих центрів. Деякі категорії, які раніше доставлялися за два-три дні, тепер можуть їхати до магазину до тижня. Через це можливі тимчасові перебої з окремими брендами круп та зелені. У таких випадках мережа може замінювати продукцію товарами локальних невеликих виробників.

METRO працює у форматі оптової та роздрібної торгівлі, тому частину товарів можна доставляти безпосередньо від виробника до магазину, оминаючи центральні склади.

В "Аврорі" також повідомляли, що в окремих магазинах можуть тимчасово виникати порожні полиці, якщо товар не встиг приїхати вчасно. Постачання продовжуються, однак затримки можуть тривати кілька днів.

Дефіциту продуктів в Україні не буде — економіст

Економіст Олег Пендзин наголошує, що підстав говорити про загальний дефіцит продуктів харчування в Україні немає.

Олег Пендзин , економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу

Жодного дефіциту в країні по продуктах харчування не буде. Жодного дефіциту. Тобто, всі розмови про голод, про те, що там чогось буде не вистачати і так далі... ні.

За його словами, Україна є великою аграрною країною та виробляє значно більше аграрної продукції, ніж споживає.

Водночас через блокування портів Чорного моря частина врожаю залишається всередині країни. Пендзин зазначив, що, за його оцінкою, близько 10 млн тонн зерна врожаю 2025 року не вдалося вивезти.

"Це, безперечно, достатньо серйозно тисне на внутрішній ринок", — сказав економіст в ефірі "Ми — Україна".

Надлишок пропозиції, каже експерт, тисне на ціни вниз, оскільки попит залишається більш-менш сталим, а пропозиція зростає через проблеми з експортом. Водночас іншим фактором є перебудова логістики після ударів по логістичних центрах.

"Це вимагає додаткових витрат. І ми з вами вже почули, що приблизно збільшення вартості продуктів харчування через перебудову логістичних центрів десь на рівні 10%, 10–12%", — зазначив Пендзин.

Тож два фактори частково компенсують один одного.

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"Якщо ми складемо ті два чинники докупи, то в принципі можна погодитися з позицією Мінекономіки України, що дійсно в найгіршому випадку ціни зростуть 1–2%, тому що одне перекриє інше більш-менш", — сказав економіст.

Водночас Пендзин наголосив, що логістика перебудовується і дефіциту продуктів не очікується.

"Але в будь-якому випадку, ще раз, дефіциту не буде, логістика відпрацьовується і точно буде все більш-менш постачатися", — заявив він.

Економіст також закликав українців не створювати панічного попиту.

"Не потрібно створювати оці зайві панічні настрої, які приводять до пустих полиць в тих чи інших магазинах, тому що в дійсності ресурсу в Україні є аж занадто", — сказав Пендзин.

Що буде з цінами на продукти

На думку експерта, на вартість товарів одночасно впливають як перебудова логістики (збільшення витрат на доставку), так і значна пропозиція аграрної продукції на внутрішньому ринку, що стримує зростання цін.

За оцінкою Пендзина, за найгіршим сценарієм, ціни можуть зрости на 1–2%.

Водночас у конкретному магазині або щодо окремого товару ціна може змінюватися залежно від вартості доставки, наявності товару та конкретної торговельної мережі.

Чи варто скуповувати продукти

За словами експерта, підстав для масової закупівлі продуктів немає. Обмеження, які запровадили окремі торговельні мережі, стосуються конкретних товарів і мають на меті не допустити їх масового скуповування. А панічний попит, навпаки, може швидше спорожнювати полиці окремих магазинів.

Тому ситуація, коли покупець не знаходить певний товар у конкретній торговій точці, ще не означає загального дефіциту цього продукту в Україні.

Що буде з асортиментом у магазинах

Основною проблемою найближчим часом залишається перебудова логістики. Окремі магазини можуть отримувати менший асортимент, частина товарів може доставлятися довше, а деякі позиції — тимчасово зникати з полиць.

Водночас базові продукти продовжують надходити до торговельних мереж, а логістичні ланцюги перебудовуються після пошкодження великих складів і розподільчих центрів.

За словами Олега Пендзина, "ресурсу в Україні є аж занадто", тому порожня полиця в конкретному магазині не означає, що країні бракує продовольства.

Нагадаємо, поки побоювання щодо можливого подальшого дефіциту все ж змусили українців переглянути свої звички споживання. Тож українці стали помітно активніше замовляти через інтернет продукти тривалого зберігання.