Згрібають всі товари з полиць: натовпи людей стоять у чергах на касах в Києві і Одесі (відео)

В Києві і Одесі українці повально згрібають всі наявні товари у гіпермаркетах "Метро".

У соцмережах публікують кадри, де помітно натовпи людей в залах та на касах в Києві і Одесі. Відповідні відео з'явилися у місцевих Телеграм-каналах.

На опублікованих відео видно величезні черги у супермаркетах мережі Метро в Одесі та Києві. Там люди масово скуповують продукти.

Черги у супермаркетах

Полиці супермаркетів у містах України стрімко порожніють

Після того, як мережа супермаркетів АТБ оголосила про введення тимчасових обмежень на деякі категорії товарів, люди кинулися до магазинів, щоб скуповувати продукти.

Зокрема, львівські пабліки, такі як "Типовий Львів", опублікували відео та фото від підписників, на яких видно "прогалини" на полицях з борошном.

Також стало відомо, що після російських ударів по розподільчих центрах у Києві та області знищено близько 80–100 тисяч кв. м складів холодного зберігання. Через це великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжих та охолоджених товарів.

Відео дня

5 серпня російська атака пошкодила та зруйнувала розподільчі центри великих продуктових мереж. Через це в "Сільпо", "Форі", АТБ та NOVUS почали виникати перебої з постачанням окремих товарів, а на полицях магазинів подекуди з’явилися помітні прогалини.

Після цього міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький анонсоував, що ціни на продукти можуть зрости через перебудову логістики.

За його словами, цей тренд залишатиметься актуальним у межах поточного місяця.