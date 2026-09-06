Сгребают все товары с полок: толпы людей стоят в очередях на кассах в Киеве и Одессе (видео)

В Киеве и Одессе украинцы массово скупают все имеющиеся товары в гипермаркетах "Метро".

В соцсетях публикуются кадры, на которых видны скопления людей в залах и у касс в Киеве и Одессе. Соответствующие видео появились на местных Telegram-каналах.

На опубликованных видео видно огромные очереди в супермаркетах сети "Метро" в Одессе и Киеве. Там люди массово скупают продукты.

Очереди в супермаркетах

Полки супермаркетов в городах Украины стремительно опустевают

После того как сеть супермаркетов АТБ объявила о введении временных ограничений на некоторые категории товаров, люди устремились в магазины, чтобы скупать продукты.

В частности, львовские паблики, такие как "Типичный Львов", опубликовали видео и фото от подписчиков, на которых видны "пробелы" на полках с мукой.

Также стало известно, что в результате российских ударов по распределительным центрам в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодильного хранения. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.

Відео дня

5 августа в результате российского нападения были повреждены и разрушены распределительные центры крупных продуктовых сетей. Из-за этого в "Сильпо", "Форе", АТБ и NOVUS начались перебои с поставками отдельных товаров, а на полках магазинов местами появились заметные пробелы.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что цены на продукты могут вырасти из-за реорганизации логистики.

По его словам, этот тренд будет оставаться актуальным в течение текущего месяца.