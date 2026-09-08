Одна з найбільших аптечних мереж України показала наслідки удару: чи вплине це на ринок ліків

Точну грошову оцінку втрат саме від знищення цього складу представник компанії у своєму повідомленні не назвав.

Кілька днів тому російський удар знищив склад лікарських засобів мережі "Аптека Доброго Дня", де зберігалися сотні тонн медикаментів, призначених для пацієнтів із різних регіонів України. Про масштаби втрат у компанії повідомили лише через кілька днів після атаки, коли змогли оцінити наслідки та показати, на що перетворився склад. Так, директор зі стратегічного розвитку та інновацій компанії Сергій Горніцький у своєму Facebook показав 7 вересня фото об'єкта до і після влучання.

Горніцький зазначив, що після атаки минуло кілька днів, перш ніж у компанії змогли публічно розповісти про наслідки.

За його словами, йдеться про черговий цілеспрямований удар російських військ по цивільній інфраструктурі, який стався 3 вересня. Після атаки від складської будівлі залишилися лише обгорілі металеві конструкції та руїни.

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"Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня — нестерпимо боляче. На перших фото — наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав'язку стелажі, коробки з медикаментами. На наступних — обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни", — написав Сергій Горніцький.

Знищений склад мережі "Аптека Доброго Дня"

За його словами, окупанти завдали серйозного удару по фармацевтичному ринку України. Унаслідок атаки 3 вересня повністю знищено центральний склад мережі "Аптека доброго дня", де зберігалися сотні тонн медикаментів для пацієнтів з усіх куточків країни.

"Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить", — повідомив Горніцький.

Скільки аптек має мережа і як працюватиме далі

"Аптека Доброго Дня" є однією з найбільших аптечних мереж України. За інформацією самої компанії, вона має понад 800 аптек по країні та входить до топ-5 учасників українського фармацевтичного ринку за виторгом і кількістю торгових точок.

Попри знищення складських запасів, у компанії заявили, що не припиняють роботу. Горніцький написав, що після першого шоку співробітники компанії намагаються відновити робочі процеси та продовжувати діяльність.

"Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь", — зазначив він.

Окремо представник мережі заявив про необхідність перебудовувати роботу компанії після втрати складської інфраструктури.

Знищення великого складу означає не лише втрату самого товару, а й порушення одного з елементів ланцюга постачання медикаментів. Компанії доводиться шукати можливості для подальшого забезпечення аптек препаратами з інших складських потужностей.

Як втрата складу вплине на пацієнтів та ринок

Втрата сотень тонн медикаментів однієї з найбільших аптечних мереж країни (яка налічує понад 800 точок) створює прямий ризик тимчасового дефіциту окремих позицій препаратів. Оскільки знищений склад слугував ключовим логістичним хабом, під загрозою затримки постачань опинилися ліки для хронічно хворих пацієнтів, серцево-судинні та протипухлинні препарати, а також медикаменти першої потреби.

Попри масштабні втрати, у компанії запевняють, що вже долають наслідки першого шоку і роблять усе можливе задля переналаштування ланцюжків постачання, аби українці не відчули гострої нестачі необхідних засобів на аптечних полицях.

"Сьогодні вести бізнес в Україні — це щоденний марафон на виживання… Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь", — наголосив Горніцький.

Росія вдарила по кількох фармацевтичних об'єктах

Знищення складу "Аптеки Доброго Дня" сталося на тлі серії російських атак на фармацевтичну та медичну логістику на Київщині.

3 вересня російські війська також атакували логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі. Його площа становила близько 30 тисяч квадратних метрів. На складі зберігалися препарати низки міжнародних виробників, зокрема Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca.

Того ж дня під удар потрапив склад Teva Ukraine. За інформацією компанії, об'єкт зазнав двох ударів, але працівники не постраждали. Teva заявила, що оцінює наслідки атаки та намагається мінімізувати її вплив на постачання медикаментів українським пацієнтам.

А ще було пошкоджено склад Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарними медичними засобами. Представники ВООЗ повідомляли, що через безпекову ситуацію на об'єкті заздалегідь зберігали лише обмежені обсяги вантажів і вже знайшли альтернативні місця для їхнього зберігання.

Ці удари свідчить про свідомі спроби ворога підірвати медичну безпеку України.

Також ми писали, що в Одеській області після влучання спалахнула масштабна пожежа на складах мережі "АТБ", горіли складські приміщення та вантажівки.

Також стало відомо, що 3 вересня РФ атакувала дроном завод американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині.