Одна из крупнейших аптечных сетей Украины продемонстрировала последствия удара: повлияет ли это на рынок лекарств

Точную денежную оценку убытков, связанных именно с уничтожением этого склада, представитель компании в своём сообщении не назвал.

Несколько дней назад российский удар уничтожил склад лекарственных средств сети "Аптека Доброго Дня", где хранились сотни тонн медикаментов, предназначенных для пациентов из разных регионов Украины. О масштабах потерь в компании сообщили лишь через несколько дней после атаки, когда удалось оценить последствия и показать, во что превратился склад. Так, директор по стратегическому развитию и инновациям компании Сергей Горницкий 7 сентября опубликовал в своём Facebook фотографии объекта до и после попадания.

Горницкий отметил, что после атаки прошло несколько дней, прежде чем в компании смогли публично рассказать о последствиях.

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По его словам, речь идет об очередном целенаправленном ударе российских войск по гражданской инфраструктуре, который произошел 3 сентября. После атаки от складского здания остались лишь обгоревшие металлические конструкции и руины.

"Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно. На первых фото — наш ежедневный титанический труд, забитые под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих — обгоревшие развалины, безмолвные каркасы металлических конструкций и тотальные руины", — написал Сергей Горницкий.

Уничтоженный склад сети "Аптека Доброго Дня"

По его словам, оккупанты нанесли серьёзный удар по фармацевтическому рынку Украины. В результате атаки 3 сентября был полностью уничтожен центральный склад сети "Аптека доброго дня", где хранились сотни тонн лекарств для пациентов со всех уголков страны.

"Сотни тонн лекарств, которых с таким нетерпением ждали пациенты по всей стране для лечения самых разных болезней, уничтожены в одно мгновение", — сообщил Горницкий.

Сколько аптек насчитывает сеть и как она будет работать дальше

"Аптека Доброго Дня" — одна из крупнейших аптечных сетей Украины. По данным самой компании, она насчитывает более 800 аптек по всей стране и входит в пятерку лидеров украинского фармацевтического рынка по выручке и количеству торговых точек.

Несмотря на уничтожение складских запасов, в компании заявили, что не прекращают работу. Горницкий написал, что после первоначального шока сотрудники компании пытаются восстановить рабочие процессы и продолжить деятельность.

"Мы держимся. Несмотря ни на что. Потому что наша жажда жизни и вера в Украину сильнее любого вражеского огня", — отметил он.

Кроме того, представитель сети заявил о необходимости перестроить работу компании после потери складской инфраструктуры.

Уничтожение крупного склада означает не только потерю самого товара, но и нарушение одного из звеньев цепочки поставок лекарственных средств. Компании приходится искать возможности для дальнейшего снабжения аптек препаратами из других складских мощностей.

Как закрытие склада повлияет на пациентов и рынок

Потеря сотен тонн лекарств одной из крупнейших аптечных сетей страны (насчитывающей более 800 точек) создает прямой риск временного дефицита отдельных наименований препаратов. Поскольку уничтоженный склад служил ключевым логистическим хабом, под угрозой задержки поставок оказались лекарства для хронически больных пациентов, сердечно-сосудистые и противоопухолевые препараты, а также медикаменты первой необходимости.

Несмотря на масштабные потери, в компании уверяют, что уже преодолевают последствия первого шока и делают всё возможное для перестройки цепочек поставок, чтобы украинцы не испытали острой нехватки необходимых товаров на аптечных полках.

"Сегодня вести бизнес в Украине — это ежедневный марафон на выживание… Мы держимся. Несмотря ни на что. Потому что наша жажда жизни и вера в Украину сильнее любого вражеского огня", — подчеркнул Горницкий.

Россия нанесла удары по нескольким фармацевтическим объектам

Уничтожение склада "Аптеки Доброго Дня" произошло на фоне серии российских атак на фармацевтическую и медицинскую логистику в Киевской области.

3 сентября российские войска также атаковали логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе. Его площадь составляла около 30 тысяч квадратных метров. На складе хранились препараты ряда международных производителей, в частности Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.

В тот же день под удар попал склад Teva Ukraine. По информации компании, объект подвергся двум ударам, но сотрудники не пострадали. Teva заявила, что оценивает последствия атаки и пытается минимизировать её влияние на поставки лекарств украинским пациентам.

Кроме того, был поврежден склад Всемирной организации здравоохранения с гуманитарными медицинскими средствами. Представители ВОЗ сообщали, что из-за сложной ситуации с безопасностью на объекте заранее хранили лишь ограниченные объемы грузов и уже нашли альтернативные места для их хранения.

Эти удары свидетельствуют о сознательных попытках врага подорвать медицинскую безопасность Украины.

Кроме того, мы сообщали, что в Одесской области после попадания разразился масштабный пожар на складах сети "АТБ": горели складские помещения и грузовики.

Также стало известно, что 3 сентября Россия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.