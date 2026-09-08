Дефіцит продуктів лякає українців: відомий маркетплейс показав, на що зріс попит у 2 рази

Побоювання щодо можливого дефіциту змусили українців переглянути свої звички споживання. Попит на продукти тривалого зберігання на найбільшому маркетплейсі країни за рік зріс у рази.

Українці стали помітно активніше замовляти через інтернет продукти тривалого зберігання. За останній місяць попит на подібні товари суттєво підскочив, а разом із кількістю замовлень зросли і витрати покупців. Про це свідчать дані маркетплейсу Prom, які наводить видання dilo.ua.

Крупи очолили список лідерів попиту

На тлі чуток про можливий дефіцит продуктів найпомітніше українці наростили онлайн-закупівлі круп.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, крупи почали купувати у понад 2,2 раза частіше. При цьому й сума середнього чека суттєво зросла – до 529 гривень, що на 35% перевищує торішній показник. До кошика найчастіше потрапляють вівсяна крупа, гречка, пшенична крупа та рис.

Відео дня

Консерви також у пріоритеті

Ще одна категорія, що продемонструвала суттєве зростання, – консерви. Кількість замовлень тут збільшилася у 1,7 раза порівняно з торішнім періодом, а середній чек піднявся майже на третину, сягнувши 870 гривень. Серед найпопулярніших позицій – тунець, томатна паста, кілька в томатному соусі, тушковане м'ясо та готові м'ясні продукти.

Борошно, олія та швидка їжа теж у топі

Помітно збільшився і попит на борошно – кількість замовлень зросла майже у 1,5 раза. Середня сума покупки становить "574 гривень", а найчастіше споживачі обирають традиційне пшеничне борошно вищого та першого ґатунків.

Активніше українці стали замовляти й рослинну олію: за рік кількість замовлень зросла на 41%, тоді як середній чек майже не змінився і залишається на рівні "736 гривень". Окрім звичної соняшникової олії, покупці цікавляться й ріпаковою, причому нерідко купують продукт одразу ящиками, а не поодинокими пляшками.

Найскромніше зростання серед основних категорій продемонстрували сублімовані продукти та їжа швидкого приготування – попит тут збільшився на 27% порівняно з минулим роком, а середній чек становить "704 гривень". Одним із найпопулярніших товарів у цій категорії залишається вермішель швидкого приготування.

Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький анонсував можливе зростання цін на продукти через перебудову логістичних маршрутів.

Також стало відомо, що Росія завдає ударів по продовольчій логістиці України – Висоцький розповів про втрати складських потужностей, водночас пояснивши, чому системного дефіциту продуктів в країні не прогнозують.

Крім того, після того, як мережа супермаркетів АТБ оголосила про тимчасові обмеження на окремі категорії товарів, українці кинулися скуповувати продукти в магазинах.