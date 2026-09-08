Дефицит продуктов пугает украинцев: известный маркетплейс показал, на что спрос вырос в 2 раза

Опасения по поводу возможного дефицита заставили украинцев пересмотреть свои потребительские привычки. Спрос на продукты длительного хранения на крупнейшем маркетплейсе страны за год вырос в разы.

Украинцы стали заметно активнее заказывать через интернет продукты длительного хранения. За последний месяц спрос на подобные товары существенно вырос, а вместе с количеством заказов выросли и расходы покупателей. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom, которые приводит издание dilo.ua.

Крупы возглавили список лидеров спроса

На фоне слухов о возможном дефиците продуктов украинцы наиболее заметно увеличили объем онлайн-покупок круп.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года крупы стали покупать более чем в 2,2 раза чаще. При этом сумма среднего чека также существенно выросла — до 529 гривен, что на 35 % превышает прошлогодний показатель. В корзину чаще всего попадают овсяная крупа, гречка, пшеничная крупа и рис.

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Консервы также в числе приоритетов

Еще одна категория, продемонстрировавшая значительный рост, — консервы. Количество заказов здесь увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек вырос почти на треть, достигнув 870 гривен. Среди самых популярных позиций — тунец, томатная паста, сельдь в томатном соусе, тушеное мясо и готовые мясные продукты.

Мука, масло и фаст-фуд тоже в топе

Заметно вырос и спрос на муку — количество заказов увеличилось почти в 1,5 раза. Средняя сумма покупки составляет "574 гривны", а чаще всего потребители выбирают традиционную пшеничную муку высшего и первого сортов.

Украинцы стали чаще заказывать и растительное масло: за год количество заказов выросло на 41%, тогда как средний чек практически не изменился и остается на уровне "736 гривен". Помимо привычного подсолнечного масла, покупатели интересуются и рапсовым, причем нередко приобретают продукт сразу ящиками, а не отдельными бутылками.

Наименьший рост среди основных категорий продемонстрировали сублимированные продукты и продукты быстрого приготовления — спрос здесь вырос на 27 % по сравнению с прошлым годом, а средний чек составляет "704 гривны". Одним из самых популярных товаров в этой категории остается вермишель быстрого приготовления.

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил о возможном росте цен на продукты в связи с перестройкой логистических маршрутов.

Также стало известно, что Россия наносит удары по продовольственной логистике Украины — Высоцкий рассказал о потерях складских мощностей, при этом объяснив, почему системного дефицита продуктов в стране не прогнозируют.

Кроме того, после того как сеть супермаркетов АТБ объявила о временных ограничениях на отдельные категории товаров, украинцы бросились скупать продукты в магазинах.