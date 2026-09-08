Ограничения на продукты уже вступили в силу: что на самом деле происходит с товарами в супермаркетах

Российские удары по логистической инфраструктуре Украины уже напрямую сказываются на работе торговых сетей. Экономист Олег Пендзин ответил, грозит ли Украине общий дефицит продовольствия, что будет с магазинами в ближайшее время и почему там появляются предупреждения об ограничениях на покупку отдельных товаров.

Уничтожение и повреждение распределительных центров вынуждает ритейлеров перестраивать логистические сети, сокращать складские запасы, чаще завозить товары напрямую от производителей и быстрее пополнять полки магазинов после атак. В то же время об общем дефиците продуктов в Украине пока речь не идет.

В сентябре главная проблема украинского ритейла заключается не в нехватке продовольствия, а в нарушении привычной системы его доставки в магазины.

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8 сентября в результате российской атаки был практически полностью разрушен супермаркет VARUS в Соломенском районе Киева. Часть здания обрушилась, на месте образовалась воронка.

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"Самое главное — ни один сотрудник не пострадал. На месте происшествия сейчас работают спасатели и коммунальные службы, которые расчищают завалы, вывозят обломки и оценивают масштабы разрушений", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Удар РФ по Прилукам

В тот же день под удар попал торговый центр "Эпицентр" в Прилуках.

В Киевской области российские войска неоднократно наносили удары по крупному логистическому комплексу в Бориспольском районе. В результате обстрела были уничтожены по меньшей мере семь грузовиков, которые использовались для доставки грузов. Также были повреждены производственные и складские помещения в Белоцерковском районе.

Несколько дней назад российский удар уничтожил склад лекарственных средств сети "Аптека Доброго Дня", где хранились сотни тонн медикаментов, предназначенных для пациентов из разных регионов Украины. Директор по стратегическому развитию и инновациям компании Сергей Горницкий в своём Facebook опубликовал фото объекта до и после попадания.

Уничтоженный склад сети "Аптека Доброго Дня"

Ранее, 3 сентября, в результате атаки пострадал " Биокон" в Бориспольском районе, который считался крупнейшим фармацевтическим складом Украины. Это повлияло на логистику поставок медикаментов.

Также были повреждены крупные распределительные центры и продовольственные склады, которые использовали сети Fora, VARUS, "Сильпо", NOVUS, Auchan, ATB и EKO Market в Киевской области и Днепре. Также было уничтожено отделение "Новой почты" в Днепре.

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По приведенным оценкам, в результате атак было повреждено или временно выведено из строя около 90 % крупных логистических мощностей, которые использовали основные торговые сети. Речь идет также о более чем 500 тыс. кв. м складских и распределительных площадей.

Смогут ли супермаркеты оправиться

Из-за уничтожения и повреждения распределительных центров торговые сети вынуждены перестраивать логистику. Поэтому часть продукции теперь доставляется напрямую от производителя в конкретный магазин, минуя привычную схему с использованием центральных складов. Такая поставка позволяет продолжать снабжать магазины, но требует дополнительных затрат и времени.

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Такие базовые продукты, как мука, масло, крупы и другие товары, во многих случаях доставляются "с колес", без длительного хранения на крупных складах. Из-за этого в конкретном магазине может временно отсутствовать часть ассортимента, хотя сам товар продолжает производиться и поставляться.

Где и какие полки сейчас могут быть пустыми

Несмотря на то, что об общем дефиците продуктов в Украине пока не идет речи, в магазинах можно увидеть временно пустые или не полностью заполненные полки. Чаще всего речь идет об отдельных категориях и конкретных торговых точках.

Стратегические товары

Быстрее всего раскупаются мука, сахар, соль, масло и крупы по самым низким ценам. Именно на такие продукты супермаркеты иногда вводят ограничения. Если дешевого товара временно нет, на полке могут оставаться более дорогие аналоги. Поэтому пустая секция с определенным товаром не означает, что вся категория продукта исчезла из продажи.

Свежее мясо, рыба, зелень и молочные продукты

Эти категории в значительной степени зависят от бесперебойных поставок и холодильной логистики. Из-за перебоев с поставками в отдельных магазинах может временно наблюдаться более ограниченный ассортимент такой продукции. Даже в магазинах одной сети может наблюдаться разная наполненность полок.

Полки пустеют ближе к вечеру

В небольших магазинах ближе к вечеру пустые полки могут быть более заметны. Причиной может быть задержка очередной поставки, изменение маршрутов или ситуация с безопасностью и воздушными атаками. Магазин просто может не успеть пополнить запасы до конца дня.

Опрос Заметили ли вы пустые полки в магазинах вашего города за последние несколько дней? Опрос открыт до Да, во многих магазинах заметно стало меньше товаров Пустые полки бывают, но в основном вечером или c определенными товарами Нет, все как обычно, полки полностью заполнены Не обращал(-а) внимания Голосувати

Почему полки стали пустее

Для этого есть несколько причин:

логистика "на ходу". Товар быстрее проходит путь от производителя до магазина, а запасов на складах становится меньше;

панические закупки. Спрос на самые дешевые товары может резко расти, из-за чего они быстрее раскупаются;

сокращение ассортимента. Вместо десяти брендов определенного товара в магазине может временно оставаться два-три.

Пустая полка не обязательно означает дефицит. Это может быть локальный или временный сбой в поставках.

Предупреждающая табличка в АТБ Фото: Фокус

Лимиты на покупки: что ввели АТБ и "Ашан"

В конце августа в АТБ сообщили о временных ограничениях на покупку отдельных социальных товаров — яиц, масла, сахара, соли, муки и круп. Максимум можно приобрести шесть единиц или 6 кг товара по весу на один чек на одного человека. Ограничения действуют и при онлайн-покупках.

В социальных сетях распространились фотографии с объявлениями об ограничениях на продажу продуктов (консервы, масло, уксус, соль, сахар, яйца, мука, крупы и макаронные изделия) в магазинах "Ашан". В компании пояснили, что сеть разделила розничные и оптовые закупки, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Auchan Украина".

В пресс-службе сети также заявили, что ограничения не связаны с дефицитом. В настоящее время розничных и оптовых покупателей разделяют, а крупных покупателей направляют в оптовый канал, чтобы сохранить наличие товаров на полках.

Что говорят другие торговые сети

В "Сильпо", входящем в Fozzy Group, сообщили о перестройке логистики после повреждения распределительных центров. Некоторые категории товаров, которые ранее доставлялись за два-три дня, теперь могут доставляться в магазин до недели. Из-за этого возможны временные перебои с отдельными брендами круп и зелени. В таких случаях сеть может заменять продукцию товарами местных небольших производителей.

METRO работает в формате оптовой и розничной торговли, поэтому часть товаров можно доставлять напрямую от производителя в магазин, минуя центральные склады.

В "Авроре" также сообщили, что в отдельных магазинах могут временно возникать пустые полки, если товар не успел прибыть вовремя. Поставки продолжаются, однако задержки могут длиться несколько дней.

Дефицита продуктов в Украине не будет — экономист

Экономист Олег Пендзин отмечает, что оснований говорить об общем дефиците продуктов питания в Украине нет.

Олег Пендзин , экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

В стране не будет никакого дефицита продовольствия. Никакого дефицита. То есть все разговоры о голоде, о том, что чего-то будет не хватать и так далее... нет.

По его словам, Украина — крупная аграрная страна, которая производит значительно больше сельскохозяйственной продукции, чем потребляет.

В то же время из-за блокировки портов Черного моря часть урожая остается внутри страны. Пендзин отметил, что, по его оценкам, около 10 млн тонн зерна урожая 2025 года не удалось вывезти.

"Это, безусловно, оказывает достаточно серьезное давление на внутренний рынок", — сказал экономист в эфире программы "Мы — Украина".

Избыток предложения, по словам эксперта, оказывает понижательное давление на цены, поскольку спрос остается более или менее стабильным, а предложение растет из-за проблем с экспортом. В то же время ещё одним фактором является перестройка логистики после ударов по логистическим центрам.

"Это требует дополнительных затрат. И мы с вами уже слышали, что рост цен на продукты питания в связи с реорганизацией логистических центров составит примерно 10–12%", — отметил Пендзин.

Таким образом, эти два фактора частично компенсируют друг друга.

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"Если мы сложим эти два фактора вместе, то в принципе можно согласиться с позицией Министерства экономики Украины, что действительно в худшем случае цены вырастут на 1–2 %, поскольку одно более или менее компенсирует другое", — сказал экономист.

В то же время Пендзин подчеркнул, что система логистики перестраивается и дефицита продуктов не ожидается.

"Но в любом случае, повторюсь, дефицита не будет, логистика отлаживается, и точно всё будет более или менее поставляться", — заявил он.

Экономист также призвал украинцев не создавать панического спроса.

"Не нужно создавать ненужную панику, которая приводит к пустым полкам в тех или иных магазинах, потому что на самом деле ресурсов в Украине более чем достаточно", — сказал Пендзин.

Что будет с ценами на продукты

По мнению эксперта, на стоимость товаров одновременно влияют как реорганизация логистики (увеличение расходов на доставку), так и значительное предложение сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, что сдерживает рост цен.

По оценке Пендзина, в худшем случае цены могут вырасти на 1–2%.

В то же время в конкретном магазине или в отношении отдельного товара цена может варьироваться в зависимости от стоимости доставки, наличия товара и конкретной торговой сети.

Стоит ли скупать продукты

По словам эксперта, оснований для массовой скупки продуктов нет. Ограничения, введенные отдельными торговыми сетями, касаются конкретных товаров и призваны не допустить их массового скупки. А панический спрос, напротив, может быстрее опустошить полки отдельных магазинов.

Поэтому ситуация, когда покупатель не находит определенный товар в конкретной торговой точке, еще не означает общего дефицита этого продукта в Украине.

Что будет с ассортиментом в магазинах

Основной проблемой в ближайшее время остаётся реорганизация логистики. Некоторые магазины могут получать более ограниченный ассортимент, часть товаров может доставляться дольше, а некоторые позиции — временно исчезать с полок.

В то же время основные продукты продолжают поступать в торговые сети, а логистические цепочки восстанавливаются после повреждения крупных складов и распределительных центров.

По словам Олега Пендзина, "ресурсов в Украине более чем достаточно", поэтому пустая полка в конкретном магазине не означает, что в стране не хватает продовольствия.

Напомним, что пока опасения относительно возможного дальнейшего дефицита все же заставили украинцев пересмотреть свои потребительские привычки. Поэтому украинцы стали заметно активнее заказывать через Интернет продукты длительного хранения.