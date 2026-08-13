Дефицит продуктов или временные перебои: что происходит в "Сильпо", NOVUS, "АТБ" и "Ашан"

По состоянию на 13 августа в украинских торговых сетях сохраняются перебои с поставками свежих продуктов. Из-за ударов по логистике в Киевской области сократился ассортимент мясных и рыбных продуктов, яиц и некоторых сезонных овощей. Фокус выяснил, какие риски это представляет для потребителей.

Из-за постоянных атак РФ на логистическую инфраструктуру Киева и области торговые сети полностью перестраивают систему и цепочки поставок. А обстрелы распределительных центров и складов в ночь на 5 августа стали последней каплей, которая заставила бизнес переходить на новую модель в экстренном режиме.

Под обстрелом оказались распределительные центры крупных торговых сетей, склады производителей и логистические комплексы. Из-за этого в украинских супермаркетах возникли перебои с поставками отдельных категорий товаров.

Согласно приведенным отраслевым оценкам, всего за одну ночь было выведено из строя около 100 тыс. кв. м складских площадей.

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В целом за годы полномасштабной войны было уничтожено более 1,05 млн кв. м складов, из которых около 750 тыс. кв. м приходится на Киевский регион.

Ситуация в супермаркетах по состоянию на 13 августа

Анализ крупных продуктовых сетей показывает, что самый сложный, "шоковый" этап первых дней после сбоев в логистике уже позади. В настоящее время дефицит носит точечный характер и варьируется в зависимости от конкретной сети.

Особенно сложной является ситуация с товарами, требующими специальных условий хранения (мясо, рыба, свежее молоко и другие ультрасвежие продукты). Для них необходимо обеспечивать непрерывный температурный режим, поэтому просто перенаправить груз на любой свободный склад невозможно

АТБ, которое не зависело от поврежденных складов, работает в полном объеме в обычном режиме и даже проводит плановые еженедельные распродажи.

В сетях, инфраструктура которых пострадала больше всего (Fozzy Group и Novus), ситуация еще хуже.

"Сильпо" и "Фора" (Fozzy Group)

Ассортимент молочной продукции, детского питания, яиц, а также охлажденного мяса и рыбы значительно сократился. Вместо привычного десятка брендов молока в продаже остались лишь 1–2 наименования.

Товары, выставленные утром, покупатели раскупают очень быстро, поэтому ближе к вечеру свежие продукты исчезают с полок. Поэтому иногда на месте молочных продуктов или свежей птицы стоят упаковки с соками и другими напитками. А в залах по-прежнему висят информационные объявления с просьбой к покупателям отнестись к ситуации с пониманием.

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Поставка товаров осуществляется нерегулярно в течение дня в связи с изменениями в логистике. Однако, как сообщили представители Fozzy Group в комментарии "Суспільному", логистические процессы уже перестраивают, и компания рассчитывает, что до 24 августа полки магазинов снова будут иметь привычное наполнение.

"Потери значительны. Самой тяжелой для нас стала гибель наших коллег. Весомы и материальные убытки. В то же время мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей", — говорится в заявлении компании.

NOVUS

Хотякомпания лишилась своего центрального логистического комплекса, основные продукты питания (хлеб, бакалея, подсолнечное масло) имеются в полном ассортименте. Перебои наблюдаются с деликатесной свежей рыбой, некоторыми видами сыров и импортными фруктами (нектарины, цитрусовые).

По словам руководителя NOVUS Марка Петкевича, сеть уже адаптировала более 70 % поставок.

"Сейчас графики поставок сдвигаются, и мы ежедневно ощущаем эти колебания на себе. Наша команда в режиме реального времени корректирует график и делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть логистику к привычному ритму. Что касается ассортимента, мы направляем все силы на поддержание максимального разнообразия продуктов на полках. При этом наши стратегические планы остаются неизменными", — отметил он в интервью RAU.

АТБ и Ашан

В супермаркетах полки заполнены товарами. В то же время вечером в этих магазинах наблюдаются несколько более длинные очереди у касс.

По состоянию на 13 августа резкого скачка цен не произошло, поскольку сети сдерживают цены из-за жесткой конкуренции. Однако аналитики предупреждают о скрытом подорожании:

Отметим, что пострадавшие сети почти полностью отменили акционные предложения на мясо и молочную продукцию.

Повреждены также складские помещения Danone Украина. Компания сообщила, что продукция Nutricia, находившаяся на складе, была полностью утрачена. В то же время молочная продукция Danone, в частности Lactel и President, уцелела

В связи с тем, что мелкие производители доставляют товар самостоятельно, себестоимость доставки выросла, что, вероятно, станет толчком к постепенному повышению цен, в частности, на товары категории "фреш".

Есть ли альтернатива супермаркетам?

Пока сети восстанавливают цепочки поставок, жители столицы и области переориентировались на местные коммунальные рынки и продуктовые ярмарки. Так, в Киеве продолжается расширенная неделя сельскохозяйственных ярмарок во всех районах, где нет дефицита мяса, яиц, домашнего молока и свежих овощей. С местами проведения ярмарок можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Будет ли дефицит продуктов и рост цен — эксперты

Экономисты не видят в этой ситуации угрозы нехватки продуктов. Главное — сможет ли бизнес перестроить логистику в сжатые сроки и во что обойдется такая перестройка потребителю.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что перебои с продуктами в магазинах отдельных сетей не следует воспринимать как общенациональный дефицит.

Проблема заключается не столько в отсутствии продукции у производителей, сколько в том, что значительная часть товаров лишилась привычного маршрута доставки в магазины

По его словам, речь идет о временной локальной проблеме пострадавших ритейлеров. Продукты в Украине есть, а если какого-то товара нет в одном супермаркете, его можно найти в другой сети, на рынке или в небольших магазинах.

Пендзин также не ожидает резкого роста цен. По его мнению, конкуренция между торговыми сетями не позволит им просто переложить такие расходы на покупателей.

"В магазинах на местах мы заметили, что у целого ряда ритейлеров полки опустели просто потому, что сейчас торговые сети активно налаживают новые логистические направления. Параллельно есть ритейлеры, торговые сети, которые не пострадали и обеспечивают тот же ассортимент без каких-либо ограничений. Есть небольшие магазинчики, которые также обеспечивают всем тем, что мы потребляем ежедневно. То есть на сегодняшний день нужно понимать, что рынок является абсолютно конкурентным. И если из конкурентного рынка уходит какой-то участник в силу объективных обстоятельств, поверьте, на его место с огромным удовольствием зайдет его конкурент. Более того, чтобы успешно занять его место, никто не станет поднимать цены. Потребитель привык к определенному ценовому предложению. Никто ничего менять не будет… Я думаю, где-то недели хватит для того, чтобы мы полностью увидели заполненные полки тех магазинов, которые сегодня страдают от ударов", — прокомментировал ситуацию экономист в эфире Radio NV.

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В то же время он подчеркнул, что враг не остановится и будет наносить удары и в дальнейшем. Поэтому, по словам Олега Пендзина, бизнес должен использовать возможности для децентрализации логистики.

Экономист Андрей Новак соглашается с Олегом Пендзиным и отмечает, что удары наносят значительный ущерб отдельным компаниям, однако не создают системной угрозы продовольственной безопасности Украины. Ритейл, по его оценке, которую он дал в интервью "Комерсант Украинский", обладает достаточным запасом прочности и возможностями для адаптации.

Может ли логистика привести к подорожанию товаров?

Другой сценарий предполагает, что реорганизация системы поставок все же отразится на стоимости продукции.

По оценке Александра Бондаренко из Бюро инвестиционных программ, производители и поставщики могут включать в конечную цену дополнительные транспортные расходы и убытки, связанные с уничтожением складской инфраструктуры.

Переход от доставки крупными партиями на центральный склад к прямым поставкам в магазины приводит к увеличению логистических затрат. Бондаренко прогнозирует, что при таком сценарии цены на отдельные товары могут вырасти на 15–20 % в течение ближайших месяцев.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает потенциальный рост цен в затронутых категориях более осторожно — на уровне 5–10 % до полного восстановления рынка.

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Он также прогнозирует возможное временное сокращение ассортимента. В частности, из магазинов может исчезнуть часть товаров по высоким ценам и с невысоким спросом.

По словам Александра Паращия из Concorde Capital, бизнесу придется пережить определенный "шоковый период". Компании вынуждены перестраивать логистические цепочки, которые формировались годами, а такая перестройка неизбежно сопровождается перебоями и дополнительными расходами.

Еще одна проблема — транспорт

По данным Союза молочных предприятий Украины, около 75 % небольших производителей не располагают собственным крупным автопарком, поскольку ранее им было достаточно доставить продукцию на один центральный распределительный склад торговой сети.

А теперь они вынуждены искать возможности доставлять товары напрямую в отдельные магазины, что увеличивает расходы на транспорт, топливо и логистику.

Как ритейлеры восстанавливают поставки

Торговые сети уже перестраивают логистику, чтобы не допустить длительного дефицита на полках.

Один из основных вариантов — прямые поставки от производителя в магазин, минуя разрушенные распределительные центры. Такой подход используют, в частности, NOVUS и "Фора".

Другой вариант — аренда складских помещений меньшей площади в относительно более безопасных регионах и использование уцелевших региональных хабов.

Для продукции с коротким сроком хранения может применяться кросс-докинг, при котором товар не хранится на складе, а после прибытия сразу перегружается с большого грузовика на транспорт меньшего размера и отправляется в магазины.

"Приоритетом на ближайшие недели является окончательная наладка работы резервных складских площадей и обеспечение комфортных и безопасных условий труда для нашей команды. Мы сосредоточены на повседневной работе, которая сегодня имеет решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности", — отмечает генеральный директор Novus Марк Петкевич.

Когда полки магазинов могут заполниться

По оценкам участников рынка, перестройка маршрутов, поиск новых дистрибьюторов и восстановление стабильных поставок займет от одной до двух недель, ведь бизнесу приходится не просто заменять один склад другим, а перестраивать цепочки поставок. Поэтому в ближайшее время покупатели могут столкнуться с временными перебоями с отдельными товарами, меньшим выбором и возможным ростом цен в некоторых категориях.

В то же время эксперты отмечают, что нынешняя ситуация не означает общего дефицита продуктов в Украине.

Как уже сообщал Фокус ударам подверглись также логистические объекты компаний Raben Украина, RLC, Rozetka, "Новая почта", "Эпицентр", Intertop, Puma и Toyota.