Крупнейшая атака на логистику Киева: ждать ли дефицита товаров и роста цен

Массированная ночная атака России на Киев и область: 17 погибших, 44 раненых. Российские войска выпустили 24 баллистические ракеты, 4 "Циркона/Оникса" и 115 дронов. Разрушены склады Rozetka, "Новой почты", "Эпицентра", NOVUS, "Фоззи-групп" и логистические центры. Эксперты объясняют, почему удар по складам — это "ответка" за российские Wildberries и как это повлияет на цены и экономику в целом.

17 погибших и 44 пострадавших в Киеве и области после массированной атаки РФ, — сообщил Зеленский. Россияне выпустили 24 баллистические ракеты, 4 "Циркона/Оникса" и 115 дронов, значительная часть — реактивные. Увы, ни одна из 28 ракет сбита не была. Под ударом оказались гражданские предприятия, склады, инфраструктура и железнодорожная станция.

РФ нанесла удар кассетной баллистикой по сортировочному центру "Новая почта" в Оболонском районе и районе Броваров. Погибли три человека: двое водителей партнёра-перевозчика и один работник подрядной организации, 8 получили ранения, сообщает компания.

В день рождения интернет-магазина Rozetka, которому сегодня исполняется 21 год, был уничтожен их самый большой распределительный складской комплекс в Броварах, открытый в начале 2017 года. Он был наиболее автоматизированным логистическим объектом компании, в котором обрабатывались более 100 000 заказов в день. Восстановлению он не подлежит.

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Был уничтожен большой логистический центр "Эпицентр" в Киеве на ДВРЗ и в Калиновке, а также остановлена работа завода Epicentr Ceramic — уничтожены все печи.

В Киеве под удар попали склады "NOVUS" на Борщаговке, а также тепличный цветочный комплекс в столице. Пострадали продуктовые склады "Фоззи-групп" — погибли шесть работников.

В Киевской области поражены логистический центр "Терминал Бровары", транспортно-логистический центр "Рабен Украина" и "МЛП-Чайка" в Киеве.

Но самое страшное — на перроне станции "Квитневая" в Броварском районе погибли 8 человек. Люди ждали электричку во время ночной атаки на расположенный недалеко логистический центр.

"Мы несём потери, но ущерб намного меньше, чем у РФ"

Цели удара — это своеобразная "ответка" за горящие по всей России склады Wildberries. РФ бьёт, куда может дотянуться, потому что хочет ответить зеркально, подчёркивает в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

"Мы валим их два основных сектора экономики — финансовую и нефтяную. Они решили, что надо бить по всему, в надежде, что могут нам завалить экономику. Обстреливают наши порты — это в основном налоги, а нам эти убытки покрывают выплаты европейских партнёров. Скажем, порты — это все частные компании, как и грузы, которые через них идут — зерно и руда. Всё принадлежит частникам, и государство с этого имеет копейки. Сейчас взялись за склады в Киеве и области, думают, что если нагнут Киев этими ударами, то мы быстро подпишем капитуляцию. Это ответка за Wildberries. Мы лупим по их складам, а они теперь по нашим. Но только у нас на больших складах на сегодняшний день уже почти ничего не осталось. Наши компании делают рассредоточение складов", — отмечает эксперт.

Складских помещений на территории Украины очень много. Чтобы полностью развалить наши склады, понадобится года два, и ракет не хватит на все помещения, считает эксперт.

"Мы несём потери, но ущерб намного меньше, чем у РФ, потому что "Вайлдберриз" напрямую связан с Центробанком России. Если мы его доведём до банкротства, а мы на пути к этому, то рухнет финансовая система РФ. Центробанк не сможет закрыть эту дырку — там дыра уже почти в 300 миллиардов рублей. Даже если они напечатают эти деньги, это не закроет финансовый дефицит. Поэтому они и бесятся", — сообщил Жданов.

Киев — это ещё не вся Украина, подчёркивает экономист Олег Пендзин. Логистических центров и складских помещений в Украине намного больше, чем сегодня взорвали. Даже вокруг Киева.

"Да, есть бизнес, который пострадал, который реально потерял товарно-материальные ценности. Но что касается обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости — Киев не вся страна, а склады на Оболони — это ещё не все склады Киева. В данной ситуации я не вижу серьёзных проблем", — комментирует Фокусу ночные удары по логистическим центрам и складам экономист.

На ценах на рынке эти удары не скажутся — потому что конкуренция. Прилёт в одно из предприятий просто ухудшит его экономические показатели, не более.

"Да, пострадали определённые производители, определённые бизнесы. Скорее всего, эти бизнесы обанкротятся. Но параллельно с ними есть огромное количество других бизнесов, которые производят аналогичную продукцию. Если бы все торговцы одного вида продукции вдруг пострадали — тогда цены пошли бы вверх. Но такого нет, потому что есть конкуренция", — подчеркнул Пендзин.

Новые реалии войны на истощение

Но нам надо бить по экономике РФ тоже примерно два года, чтобы она просела, отмечает военный эксперт. А в целом всё будет зависеть от того, насколько мы будем способны защищаться от баллистических ракет. А с этим пока проблема. К тому же россияне переходят с обычных БПЛА на реактивные "Бандероли", с которыми можно бороться с помощью ракетных комплексов — от ПЗРК до ASAMS или IRIS-T средней и малой дальности. К этим комплексам не должно быть проблем. Но PAC-3 — дефицитная ракета в мире.

"Трамп не изменял своей политике по отношению к Путину, и мы оказались без этих ракет. Ни того, ни другого не дали. Другие ракеты мы получаем, комплексы по идее должны работать. Правда, их не слышно было этой ночью. Но даже реактивные шахеды сбивали — процесс сбития шахедов очень неплохой", — считает эксперт.

По словам Жданова, нам нужно привыкать к новым реалиям — это война на истощение. У нас преимущество в том, что у РФ в глубинке такая же картина, как у нас в центре. Там тоже, кроме стрелкового вооружения, других средств ПВО на предприятиях и объектах нет. Они не могут поставить на каждый объект комплексы С-400. Если они ещё два года назад пытались их защитить, ВОХР обучали, ставили крупнокалиберные пулемёты, то, как оказалось, толку от этого мало. Упали обломки — и всё загорелось. Поэтому нашему бизнесу нужно надеяться только на себя.

"В стране война, враг будет бить по всему, что сможет достать. Особенно сейчас, когда есть такая дыра у нас в ПВО. Новые реактивные БПЛА — они более эффективные, скорость у них до 600 км/ч, они проносятся на высоте от 50 до 300 метров, и мобильная огневая группа просто не успевает сработать. Только ракета со сверхзвуковой скоростью может такой догнать", — подчёркивает эксперт.

Единственный шанс защитить свой бизнес, по мнению Жданова, — рассредоточить товары по мелким складам. Кроме рассредоточения товара, надо уменьшать объёмы партий, чтобы фура долго не разгружалась и не загружалась. Многие сети это уже делают. И спрашивать с государства: где баллистика на Москву?

"Надо зеркалить удары. Дроны — это хорошо, но дроны — это не ракеты, они до Москвы не долетают. Нам практически нечем отвечать. Они масштабируют новую модификацию огневого модуля от "Панциря" — у него 48 ракет в одном модуле. И он сбивает наши дроны, коэффициент эффективности падает капитально. Это не дело", — считает военный.

Напомним, российские удары по портам Большой Одессы и гражданским судам фактически остановили морской экспорт Украины. Судовладельцы и трейдеры заморозили работу, а мировые перевозчики свернули судозаходы.

А Россия, тем временем, пытается превратить "Искандер" в ещё более сложную цель для украинской ПВО — заставить ракету маневрировать, маскировать боевую часть ложными целями и обходить радары Patriot и SAMP/T.