Россия получила сигнатуры Patriot: как враг учит "Искандер" обходить украинскую ПВО

Россия пытается превратить "Искандер" в ещё более сложную цель для украинской ПВО — заставить ракету маневрировать, маскировать боевую часть ложными целями и обходить радары Patriot и SAMP/T. Однако эксперты расходятся в оценках: одни говорят об опасной адаптации к западным системам, другие — что большинство этих возможностей у ракеты было изначально.

Россия, возможно, готовит к применению модернизированные баллистические ракеты для комплексов "Искандер". По данным мониторинговых каналов, обновленные боеприпасы якобы смогут маневрировать, снижаться для затруднения обнаружения радарами и отстреливать ложные цели.

Такие изменения должны перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и затруднить работу ракет-перехватчиков. В то же время Россия модернизирует "Искандеры" на протяжении всей полномасштабной войны, пытаясь повысить их шансы на прорыв систем Patriot и SAMP/T.

"Россия получила сигнатуры Patriot и SAMP/T": зачем враг модернизирует "Искандеры"

Как пояснил Фокусу офицер резерва Воздушных сил ВСУ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, если Россия модернизирует свои ракеты, это означает, что она пытается обойти те препятствия, которые создает для нее украинская противовоздушная оборона.

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По его словам, система Patriot в ходе полномасштабной войны уже подверглась множеству модернизаций. Это связано с тем, что противник постоянно меняет тактику применения ракет и пытается найти слабые места в работе украинской ПВО.

Например, россияне пытались запускать ракеты так, чтобы обходить зоны ответственности комплексов Patriot. Радиолокационная система Patriot обеспечивает секторное прикрытие, поэтому противник учитывает расположение ее радаров и пытается прокладывать соответствующие маршруты атак.

По словам эксперта, если проанализировать последние траектории полета российских баллистических ракет, можно заметить, что противник распределяет удары между северным и южным направлениями. Таким образом, россияне пытаются одновременно перегрузить возможности украинской ПВО по обнаружению целей и противодействию им.

"Враг понимает, что мы тоже адаптируем свои системы. Например, ракету PAC-3 MSE существенно модернизировали для того, чтобы она могла реагировать на маневренность ракеты "Искандер". Но в то же время и россияне пытаются модифицировать свои ракеты", — отметил Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать особенности самой ракеты комплекса "Искандер". По его словам, она была создана с использованием наработок, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для преодоления систем противоракетной обороны.

Именно поэтому "Искандер" может применять большое количество разнообразных средств противодействия: тепловые ловушки, средства радиоэлектронного подавления, а также элементы, имитирующие воздушные цели.

Когда ракета входит в терминальный участок траектории и попадает в зону ответственности Patriot, она может сбрасывать специальные элементы, которые по своей эффективной площади рассеивания выглядят на радиолокационных средствах как основная боевая часть.

То есть радар может одновременно обнаруживать несколько объектов, часть из которых является ложными целями. Поэтому системе ПВО необходимо определить, где именно находится настоящая боевая часть, которую нужно перехватить.

"Все эти изменения существенно влияют на возможность перехвата. Систему Patriot модернизировали и продолжают дорабатывать фактически в режиме реального времени. Но и россияне пытаются модифицировать свои ракеты", — пояснил эксперт.

Что касается возможной новой модификации ракеты 9М723-2Ф3, Храпчинский отметил, что появление в ее обозначении буквы "Ф", скорее всего, может указывать на осколочно-фугасную боевую часть. То есть речь идет, в частности, об изменении полезной нагрузки ракеты.

В то же время россияне могут попытаться увеличить и дальность их полета. Нынешняя дальность применения "Искандеров" в определенных случаях позволяет Украине выявлять пусковые установки противника и наносить по ним удары.

Российская сторона учитывает рост возможностей Украины наносить удары на среднюю дальность — middle strike. Поэтому противник может стремиться увеличить радиус действия "Искандеров", чтобы размещать пусковые установки дальше от потенциальной зоны поражения украинских средств.

"Они хотят за счет увеличения дальности нивелировать наши возможности наносить удары по пусковым установкам. Сделать это можно, в частности, путем изменения характеристик топлива, поскольку благодаря этому можно увеличить дальность полета ракеты", — рассказал Храпчинский.

Таким образом, модернизация российских ракет связана не только с нынешней ситуацией на поле боя. Россия пытается совершенствовать свои системы с учетом будущих угроз, с которыми она может столкнуться после расширения возможностей Украины наносить удары на среднюю дальность, появления дополнительных радаров и новых средств противодействия баллистическим ракетам.

По словам эксперта, в Москве думают не только о продолжении войны против Украины, но и готовятся к возможной войне с европейскими странами.

"Они думают не только о войне с Украиной. Они думают и о войне с Европой", — подчеркнул Храпчинский.

Именно во время войны против Украины российские военные получили реальный боевой опыт применения ракет "Искандер" против западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Когда разрабатывали "Искандер", его предназначали для прорыва системы противовоздушной обороны, построенной преимущественно на базе старых советских или модернизированных российских систем С-300, С-400 и С-500.

Даже средства радиоэлектронного подавления, которые запускает ракета, изначально настраивались на рабочие диапазоны радаров С-300 и С-400. Однако теперь россияне получили возможность изучить работу западных комплексов, находящихся на вооружении Украины.

"Сейчас они получили сигнатуры работы наших Patriot и SAMP/T. Соответственно, россияне могут пытаться найти решение, которое позволит им ослепить наши радары, чтобы мы не заметили основную боевую часть, которую необходимо уничтожить", — пояснил авиационный эксперт.

Храпчинский отметил, что перехват баллистических ракет существенно отличается от уничтожения крылатых ракет или других аэродинамических целей.

Крылатую ракету, самолет или беспилотник можно поразить путем взрыва боевой части противоракеты рядом с воздушным объектом. Также возможно прямое попадание, например, в двигатель цели, если речь идет о применении переносных зенитных ракетных комплексов.

Ракеты комплекса Patriot используют несколько систем наведения, в том числе радиолокационную. Именно поэтому противник пытается создать большое количество ложных воздушных целей и таким образом ввести систему ПВО в заблуждение относительно того, какую именно цель необходимо уничтожить.

В случае с баллистической ракетой перехват осуществляется по кинетическому принципу "hit-to-kill". Противоракетный снаряд должен физически поразить непосредственно вражескую ракету.

"Фактически нужно попасть пулей в пулю. В ракете-перехватчике Patriot содержится около 18 килограммов взрывчатки, которые должны компенсировать возможную погрешность примерно в один-два сантиметра. Но все равно главная задача противоракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими ракетами, — непосредственно поразить цель", — отметил Храпчинский.

Эксперт пояснил, что баллистическая траектория имеет свои особенности. Даже если ракету удается сбить на высоте три-четыре километра, ее обломки все равно падают на землю и могут привести к разрушениям.

У Украины пока нет систем противоракетной обороны, способных перехватывать такие цели за пределами атмосферы. Однако баллистическую ракету все равно необходимо уничтожать, поскольку даже отклонение на несколько километров может помешать ей поразить запланированную цель.

Отдельно Храпчинский рассказал об особенностях ракеты-перехватчика PAC-3 MSE. Она получила дополнительные небольшие газодинамические двигатели, которые позволяют корректировать ее полет на чрезвычайно высокой скорости.

Обычных аэродинамических поверхностей или крыльев при таких скоростях недостаточно для точного маневрирования. Поэтому вокруг корпуса противоракеты размещены газодинамические двигатели, которые срабатывают в нужный момент и корректируют направление ее полета.

"Они позволяют определить, в каком направлении ракете нужно немного "прибавить газу", чтобы точно поразить баллистическую цель", — говорит эксперт.

Не новая ракета, а старая тактика

В то же время не все эксперты считают возможную модернизацию "Искандера" принципиально новой угрозой для украинской ПВО. Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко поставил под сомнение отдельные заявленные характеристики ракеты и подчеркнул, что большинство из них были заложены в комплекс еще во время его создания.

По его словам, баллистическая ракета не может "скрываться" от радаров, двигаясь на малой высоте. При нанесении удара на значительное расстояние она поднимается на десятки километров, после чего летит по баллистической траектории, поэтому утверждения о возможности такого полета требуют дополнительного объяснения.

Возможность маневрирования также была заложена в "Искандере" еще на этапе его разработки около 20 лет назад. Россияне могли увеличить амплитуду маневров ракеты, однако, по мнению Романенко, это не создает принципиально новой угрозы для систем Patriot.

Эксперт также напомнил, что Россия применяла ложные цели еще в 2022 году. Однако впоследствии украинские операторы научились отличать их от настоящей ракеты. После этого россияне стали активнее использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Тем временем дроны 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" подлетели вплотную к российской военной базе "Халино" в Курской области.

Кроме того, Фокус сообщал, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека британской баллистической ракеты.