Сбили дроном: ВСУ поразили истребитель МиГ-29 на аэродроме "Халино" в Курской области (видео)

Дроны 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" подошли вплотную к российской военной базе "Халино" в Курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Подразделение уничтожило истребитель МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1": детали операции запечатлели на видео. Как был нанесён удар по МиГ-29, дислоцировавшемуся на расстоянии 100 км от границ Украины?

Общая стоимость утраченных объектов — самолета и ЗРК — составляет 45 млн долл., говорится в видео, которое появилось на странице украинского командования в Facebook. Указано, что эту операцию провела бригада аэроразведки. Также пообещали, что "продолжение следует".

Видео с кадрами спецоперации в Курской области длится менее минуты. Первые кадры показывают территорию авиабазы "Холино" и стоянки, на которых дислоцированы военные самолеты. В углу экрана видна надпись, что разведку могли проводить с помощью дрона Shark. Через несколько секунд в кадр попал МиГ-29, над которым внезапно вспыхнул огонь после попадания средства поражения. Следующая запись демонстрирует, как беспилотник неизвестного типа подлетает слева к ЗРК "Панцирь-С1", стоящему на возвышенности, и врезается в него. При этом на экране отображаются определённые показатели хода полёта: высота ALT 116 м, расстояние до цели около 300 м (и уменьшается), ASc 25 м/с (вертикальная скорость).

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Удары по авиации РФ — подробности атаки на МиГ-29

Согласно данным командования, стоимость МиГ-29 составляет около 25 млн долл., а "Панцирь-С1" — около 20 млн долл.: кадров с последствиями попадания нет. При этом ориентировочное расстояние, на котором была проведена спецоперация, составляет около 110 км (по прямой от границы с Сумской областью).

Удары по авиации РФ — база "Халино", на которой 21 июля были атакованы МиГ-29 Фото: Google Maps

В Telegram-канале OSINT-аналитиков "КиберБорошно" отреагировали на кадры удара по МиГ-29 РФ на базе "Халино". В сообщении отмечается, что Украина атаковала защищенный объект, на котором находятся российские самолеты и "Шахеды". За этим сверхзащищенным объектом свободно следит разведывательный дрон ВСУ и наводит средство поражения. И при этом "Панцирь-С1", который должен был бы этому помешать, никак не реагирует, отметили OSINT-аналитики. Кроме того, проводится аналогия с ударами РФ по украинским аэродромам. Отметим, что удары, о которых упомянули в канале, — это, вероятно, серия атак РФ на аэродромы Украины летом 2025 года: каждый раз над объектом висел разведдрон РФ, который наводил баллистику.

Удары по авиации РФ — особенности атаки на базу "Халино" и МиГ-29 21 июля Фото: Скриншот

Отметим, что в июле Фокус писал о другом ударе Украины по авиации РФ. В частности, СБУ сообщила о результативной воздушной атаке, которая произошла в ночь на 18 июля. Под удар попал военный аэродром "Энгельс-2", расположенный в 600 км от Украины. Выяснилось, что удалось поразить стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который россияне использовали для бомбардировки украинцев крылатыми ракетами. Позже появились спутниковые снимки с последствиями удара: на фото — бомбардировщик, у которого взрывная волна оторвала хвост.

Напоминаем, что в понедельник, 20 июля, СБУ отчиталась о третьей неделе 40-дневной операции по принуждению РФ к миру: основные удары нанесены по южным регионам и ТОТ.