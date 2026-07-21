Дістали дроном: ЗСУ уразили винищувач МіГ-29 на аеродромі "Халіно" у Курській області (відео)

Дрони 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" підлетіли впритул до російської військової бази "Халіно" в Курській області, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Підрозділ знищив винищувач МіГ-29 і також зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1": деталі операції зафіксували на відео. Як реалізували удар по МіГ-29, який дислокувався на відстані 100 км від кордонів України?

Сумарні вартість втрачених об'єктів, літака та ЗРК, складає 45 млн дол., ідеться на відео, яке з'явилось на сторінці Facebook українського командування. Вказано, що це відпрацювала бригада аеророзвідки. Також пообіцяли, що "далі буде".

Відео з кадрами спецоперації в Курській області триває менше як хвилину. Перші кадри показують територію авіабази "Холіно" та стоянки, на яких дислокуються військові літаки. У куті екрана бачимо надпис, що розвідку могли проводити дроном Shark. За кілька секунд у кадр потрапив МіГ-29, над яким раптом спалах вогонь після влучання засобу ураженні. Наступний запис демонструє, як безпілотник невідомого типу підлітає зліва до ЗРК "Панцир-С1", який стоїть на підвищенні, та врізається у нього. При цьому на екрані є певні позначки про перебіг польоту: бачимо висоту ALT 116 м, відстань до цілі близько 300 м (і зменшується), ASc 25 м/с (вертикальна швидкість).

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Удари по авіації РФ — деталі атаки на МіГ-29

Згідно з даними командування, вартість МіГ-29 близько 25 млн дол., а "Панцир-С1" — близько 20 млн дол.: немає кадрів з наслідками влучання. При цьому орієнтовна відстань, на якій провели спецоперацію, складає близько 110 км (по прямій від кордону з Сумською областю).

Удари по авіації РФ — база "Халіно", на якій атакували МіГ-29 21 липня Фото: Google Maps

У Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" відреагували на кадри удару по МіГ-29 РФ на базі "Халіно". У дописі відзначається, що Україна атакувала захищений об'єкт, на якому стоять російські літаки та "Шахеди". При цьому за цим надзахищеним об'єктом вільно стежить розвідувальний дрон ЗСУ та наводить засіб ураження. І при цьому "Панцир-С1", який мав би цьому завадити, ніяк не реагує, зауважили OSINTери. Крім того, проводиться аналогія з ударами РФ по українських аеродромах. Зауважмо, удари, про які згадали у каналі, — це, ймовірно, серія атак РФ на аеродроми України, які відбулись влітку 2025 року: щоразу над об'єктом висів розвіддрон РФ, який наводив балістику.

Удари по авіації РФ — особливості атаки бази "Халіно" та МіГ-29 21 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, у липні Фокус писав про інший удар України по авіації РФ. Зокрема, СБУ повідомила результативні повітряну атаку, яка відбулась в ніч на 18 липня. Під удар потрапив військовий аеродром "Енгельс-2", розташований за 600 км від України. З'ясувалось, що вдалось поцілити по стратегічному бомбардувальнику Ту-95МС, який росіян використовували для бомбардування українців крилатими ракетами. Згодом з'явились супутникові з наслідками удару: на фото — бомбардувальник, у якого вибухова хвиля вирвала хвіст.

Нагадуємо, у понеділок 20 липня СБУ відзвітувала про третій тиждень 40-денного примушування РФ до миру: основні удари спрямовані на південні регіони та ТОТ.