Балистическая ракета для Украины: Великобритания впервые за полвека разрабатывает новое оружие, — Bloomberg

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека британской баллистической ракеты. Ожидается, что она будет поставлена Украине в конце 2027 года.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с программой.

По их словам, Министерство обороны Великобритании упростило первоначальные требования к проекту, чтобы ускорить его разработку. Испытательные запуски планируется начать в течение ближайших 12 месяцев.

Программа под названием Nightfall была создана для того, чтобы поддержать Украину в войне против России и одновременно снизить зависимость Европы от американского вооружения. Компании, участвующие в проекте, должны успешно пройти испытания, прежде чем получат контракты на серийное производство ракет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна должна не только поддерживать Украину сейчас, но и помочь заложить основу для её долгосрочной безопасности.

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"Именно поэтому мы ставим Великобританию в центр более сильной Европы, увеличиваем инвестиции в оборону и делаем всё возможное, чтобы обеспечить Украине максимально сильную позицию", — сказал он.

Изначально проект предусматривал создание ракеты дальностью более 600 километров с боевой частью массой 300 килограммов. После консультаций с промышленностью эти характеристики были скорректированы до дальности 500 километров и боевой части весом 200 килограммов.

В британском Минобороны отметили, что при реализации программы используют опыт, полученный в ходе войны в Украине. Там также заявили, что новая система должна позволить украинским силам поражать ключевые военные цели до того, как российские войска смогут отреагировать.

Напомним, что во время саммита НАТО, проходившего 7–8 июля в Анкаре, президент США Дональд Трамп заявил, что может поддержать выдачу лицензии на производство ракет Patriot в Украине. С такой просьбой в течение последних месяцев неоднократно выступал президент Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что Россия производит баллистические ракеты такими темпами, что имеющихся производственных мощностей союзников недостаточно для надлежащей защиты Украины.

В то же время аналитики Defense Express весной 2026 года оценили потребности Украины в ракетах Patriot и темпы их производства в мире. По их подсчетам, Россия способна запускать около 50–60 баллистических ракет ежемесячно, а для перехвата каждой из них требуется от одной до трёх ракет Patriot. Таким образом, Украине может потребоваться до 300 таких перехватчиков в месяц. Для сравнения: американский производитель в настоящее время выпускает около 600–700 ракет в год и планирует увеличить производство до 2500 в течение следующих нескольких лет.