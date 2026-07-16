Балістична ракета для України: Британія вперше за півстоліття створює нову зброю, — Bloomberg

Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття британської балістичної ракети. Очікується, що її поставлять Україні наприкінці 2027 року.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з програмою.

За їхніми словами, Міністерство оборони Великої Британії спростило початкові вимоги до проєкту, щоб прискорити розробку. Випробувальні пуски планують розпочати протягом найближчих 12 місяців.

Програму під назвою Nightfall створили, щоб підтримати Україну у війні проти Росії та одночасно зменшити залежність Європи від американського озброєння. Компанії, які беруть участь у проєкті, повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримають контракти на серійне виробництво ракет.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна має не лише підтримувати Україну зараз, а й допомогти закласти основу для її довгострокової безпеки.

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“Саме тому ми ставимо Британію в центр сильнішої Європи, збільшуємо інвестиції в оборону та робимо все можливе, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію”, — сказав він.

Спочатку проєкт передбачав створення ракети дальністю понад 600 кілометрів із бойовою частиною масою 300 кілограмів. Після консультацій із промисловістю ці характеристики скоригували до дальності 500 кілометрів і бойової частини вагою 200 кілограмів.

У британському Міноборони зазначили, що під час реалізації програми використовують досвід, отриманий завдяки війні в Україні. Там також заявили, що нова система має дозволити українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати.

Нагадаємо, під час саміту НАТО, що проходив 7–8 липня в Анкарі, президент США Дональд Трамп заявив, що може підтримати видачу ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні. Із таким проханням протягом останніх місяців неодноразово виступав президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що Росія виготовляє балістичні ракети такими темпами, що наявних виробничих потужностей союзників недостатньо для належного захисту України.

Водночас аналітики Defense Express навесні 2026 року оцінили потреби України в ракетах Patriot і темпи їх виробництва у світі. За їхніми підрахунками, Росія здатна запускати близько 50–60 балістичних ракет щомісяця, а для перехоплення кожної потрібно від однієї до трьох ракет Patriot. Отже, Україні може знадобитися до 300 таких перехоплювачів на місяць. Для порівняння, американський виробник нині випускає близько 600–700 ракет на рік і планує збільшити виробництво до 2500 протягом наступних кількох років.