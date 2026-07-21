Росія отримала сигнатури Patriot: як ворог вчить "Іскандер" обходити українську ППО

Росія намагається перетворити "Іскандер" на ще складнішу ціль для української ППО — змусити ракету маневрувати, маскувати бойову частину хибними цілями та обходити радари Patriot і SAMP/T. Однак експерти розходяться в оцінках: одні говорять про небезпечну адаптацію до західних систем, інші — що більшість цих можливостей ракета мала ще від початку.

Росія може готувати до застосування модернізовані балістичні ракети для комплексів "Іскандер". За даними моніторингових каналів, оновлені боєприпаси нібито зможуть маневрувати, знижуватися для ускладнення виявлення радарами та відстрілювати хибні цілі.

Такі зміни мають перевантажувати українську систему протиповітряної оборони й ускладнювати роботу ракет-перехоплювачів. Водночас Росія модернізує "Іскандери" протягом усієї повномасштабної війни, намагаючись підвищити їхні шанси на прорив систем Patriot і SAMP/T.

"Росія отримала сигнатури Patriot і SAMP/T": навіщо ворог модернізує "Іскандери"

Як пояснив Фокусу офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, якщо Росія модернізує свої ракети, це означає, що вона намагається обійти ті перепони, які створює для неї українська протиповітряна оборона.

Відео дня

За його словами, система Patriot під час повномасштабної війни вже зазнала великої кількості модернізацій. Це пов'язано з тим, що противник постійно змінює тактику застосування ракет і намагається знайти слабкі місця в роботі української ППО.

Наприклад, росіяни намагалися запускати ракети так, щоб обходити зони відповідальності комплексів Patriot. Радіолокаційна система Patriot забезпечує секторне прикриття, тому ворог враховує розташування її радарів і намагається будувати відповідні маршрути атак.

За словами експерта, якщо проаналізувати останні маршрути російських балістичних ракет, можна побачити, що противник розподіляє удари між північним і південним напрямками. Таким чином росіяни намагаються одночасно навантажити можливості української ППО щодо виявлення цілей і протидії їм.

"Ворог розуміє, що ми також адаптуємо свої системи. Наприклад, ракету PAC-3 MSE суттєво модернізували для того, щоб вона могла реагувати на маневреність ракети "Іскандер". Але водночас і росіяни намагаються змінювати свої ракети", — зазначив Храпчинський.

Експерт наголосив, що необхідно враховувати особливості самої ракети комплексу "Іскандер". За його словами, її створювали з використанням напрацювань, пов'язаних із балістичними ракетами, призначеними для подолання систем протиракетної оборони.

Саме тому "Іскандер" може застосовувати велику кількість різноманітних засобів протидії: теплові пастки, засоби радіоелектронного придушення, а також елементи, які імітують повітряні цілі.

Коли ракета заходить на термінальну ділянку траєкторії та опиняється в зоні відповідальності Patriot, вона може відстрілювати спеціальні елементи, які за своєю ефективною площею розсіювання виглядають на радіолокаційних засобах як основна бойова частина.

Тобто радар може одночасно бачити декілька об'єктів, частина з яких є хибними цілями. Через це системі ППО необхідно визначити, де саме перебуває справжня бойова частина, яку потрібно перехопити.

"Усі ці зміни активно впливають на можливість перехоплення. Patriot модернізували й продовжують допрацьовувати фактично в режимі реального часу. Але й росіяни намагаються змінювати свої ракети", — пояснив експерт.

Щодо можливої нової модифікації ракети 9М723-2Ф3 Храпчинський зазначив, що поява в її позначенні літери "Ф", найімовірніше, може вказувати на уламково-фугасну бойову частину. Тобто йдеться, зокрема, про зміну корисного навантаження ракети.

Водночас росіяни можуть намагатися збільшити й дальність її польоту. Нинішня відстань застосування "Іскандерів" у певних випадках дозволяє Україні виявляти пускові установки противника та завдавати по них ударів.

Російська сторона враховує зростання українських можливостей для ударів на середню дальність — middle strike. Тому противник може прагнути збільшити радіус дії "Іскандерів", щоб розміщувати пускові установки далі від потенційної зони ураження українських засобів.

"Вони хочуть за рахунок збільшення дальності нівелювати наші можливості щодо ударів по пускових установках. Зробити це можуть, зокрема, шляхом зміни характеристик палива, оскільки завдяки цьому можна збільшити відстань польоту ракети", — розповів Храпчинський.

Таким чином, модернізація російських ракет пов'язана не лише з нинішньою ситуацією на полі бою. Росія намагається вдосконалювати свої системи з урахуванням майбутніх загроз, із якими може зіткнутися після розширення українських можливостей для ударів на середню дальність, появи додаткових радарів і нових засобів протидії балістичним ракетам.

За словами експерта, у Москві думають не тільки про продовження війни проти України, а й готуються до потенційної війни з європейськими країнами.

"Вони не думають лише про війну з Україною. Вони думають і про війну з Європою", — наголосив Храпчинський.

Саме під час війни проти України російські військові отримали реальний бойовий досвід застосування ракет "Іскандер" проти західних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Коли "Іскандер" створювали, його готували до прориву протиповітряної оборони, побудованої переважно на старих радянських або модернізованих російських системах С-300, С-400 та С-500.

Навіть засоби радіоелектронного придушення, які відстрілює ракета, спочатку налаштовували на робочі діапазони радарів С-300 і С-400. Проте тепер росіяни отримали можливість вивчити роботу західних комплексів, які перебувають на озброєнні України.

"Зараз вони отримали сигнатури роботи наших Patriot і SAMP/T. Відповідно, росіяни можуть намагатися знайти рішення, яке дозволить їм осліпити наші радари, щоб ми не побачили основну бойову частину, яку необхідно знищити", — пояснив авіаційний експерт.

Храпчинський звернув увагу, що перехоплення балістичних ракет суттєво відрізняється від знищення крилатих ракет або інших аеродинамічних цілей.

Крилату ракету, літак або безпілотник можна уразити завдяки підриву бойової частини протиракети поруч із повітряним об'єктом. Також можливе пряме влучання, наприклад у двигун цілі, якщо йдеться про застосування переносних зенітних ракетних комплексів.

Ракети комплексу Patriot використовують декілька систем наведення, зокрема радіолокаційне. Саме тому ворог намагається створити велику кількість хибних повітряних об'єктів і таким чином ввести систему ППО в оману щодо того, яку саме ціль потрібно знищити.

У випадку з балістичною ракетою перехоплення відбувається за кінетичним принципом hit-to-kill. Протиракета повинна фізично влучити безпосередньо у ворожу ракету.

"Фактично треба влучити кулею в кулю. У ракеті-перехоплювачі Patriot є близько 18 кілограмів вибухівки, які мають компенсувати можливу похибку приблизно в один-два сантиметри. Але все одно головне завдання протиракети, призначеної для боротьби з балістикою, — безпосередньо влучити в ціль", — зазначив Храпчинський.

Експерт пояснив, що балістична траєкторія має свої особливості. Навіть якщо ракету вдається збити на висоті три-чотири кілометри, її уламки все одно падають на землю та можуть спричинити руйнування.

Україна наразі не має систем протиракетної оборони, здатних перехоплювати такі цілі поза атмосферою. Однак балістичну ракету все одно необхідно знищувати, оскільки навіть відхилення на декілька кілометрів може не дозволити їй уразити заплановану ціль.

Окремо Храпчинський розповів про особливості ракети-перехоплювача PAC-3 MSE. Вона отримала додаткові невеликі газодинамічні двигуни, які дають змогу коригувати її політ на надзвичайно високій швидкості.

Звичайних аеродинамічних поверхонь або крил на таких швидкостях недостатньо для точного маневрування. Тому навколо корпусу протиракети розміщені газодинамічні двигуни, які спрацьовують у потрібний момент і коригують напрямок її польоту.

"Вони дають змогу визначити, в якому напрямку ракеті потрібно трохи "підгазувати", щоб точно влучити у балістичну ціль", — каже експерт.

Не нова ракета, а стара тактика

Водночас не всі експерти вважають можливу модернізацію "Іскандера" принципово новою загрозою для української ППО. Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко поставив під сумнів окремі заявлені характеристики ракети та наголосив, що більшість із них були закладені в комплекс ще під час його створення.

За його словами, балістична ракета не може "ховатися" від радарів, рухаючись на малій висоті. Під час удару на значну відстань вона підіймається на десятки кілометрів, після чого летить балістичною траєкторією, тому твердження про можливість такого польоту потребують додаткового пояснення.

Можливість маневрувати також була закладена в "Іскандер" ще під час його розроблення близько 20 років тому. Росіяни могли збільшити амплітуду маневрів ракети, однак, на думку Романенка, це не створює принципово нової загрози для систем Patriot.

Експерт також нагадав, що Росія застосовувала хибні цілі ще у 2022 році. Проте згодом українські оператори навчилися відрізняти їх від справжньої ракети. Після цього росіяни почали активніше використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Тим часом, дрони 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" підлетіли впритул до російської військової бази "Халіно" в Курській області.

Також Фокус писав, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття британської балістичної ракети.