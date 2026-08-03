РФ фактически остановила морской экспорт Украины: что будет с ценами, бюджетом и мировым рынком зерна

Российские удары по портам Большой Одессы и гражданским судам фактически остановили морской экспорт Украины. Судовладельцы и трейдеры заморозили работу, а мировые перевозчики свернули судозаходы. Альтернативные маршруты — Дунай и западная граница — не могут заменить глубоководные порты, которые в 2024 году перевалили почти 100 млн тонн грузов. Эксперты предупреждают: ситуация может привести к дефициту товаров и подорожанию продуктов.

После усиления российских ударов по глубоководным портам Одессы, Черноморска, Южного, через которые проходила большая часть украинского экспорта, прежде всего аграрного, а также после атак на сухогрузы и танкеры, работа черноморских портов фактически парализована.

Формально порты не закрыты — официального запрета на их работу нет. Однако решение о заходе в порт принимают сами судовладельцы, оценивая риски для судов и экипажей. Из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью с конца июля иностранные сухогрузы и контейнеровозы практически перестали заходить в порты Большой Одессы — Одессы, Черноморска и Южного. Вслед за этим крупнейшие мировые морские перевозчики, включая Maersk, временно приостановили судозаходы в регион.

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Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, над восстановлением нормальной работы портов работают правительство, дипломатический корпус и все ответственные государственные институты в режиме 24/7, поскольку порты имеют критическое значение для нашей экономики и глобальной продовольственной безопасности.

Кабмин готовит комплекс мер для поддержки аграрного сектора из-за роста угроз для украинского экспорта, вызванных российскими атаками на портовую инфраструктуру и гражданские суда в Чёрном море.

По словам Корецкого, одной из главных задач правительства является диверсификация и восстановление логистических маршрутов для поставок украинской аграрной продукции на внешние рынки.

Но в данное время проблемы остаются. Президент Ассоциации портов Украины "Укрпорт" Дмитрий Баринов рассказал USM, Россия изменила тактику. С 2026 года атак на портовую инфраструктуру стало больше, чем в 2025-м, а в июле удары начали целенаправленно наносить по судам — как в портах, так и при заходе или выходе из них. Это стало серьёзной проблемой.

"Теперь судовладельцы, капитаны и экипажи оценивают прежде всего риск для жизни, а не возможную прибыль. Показательной стала атака тремя ракетами на судно с кукурузой, которое затонуло. Тогда погибли 10 человек, и это серьёзно повлияло на рынок", — подчёркивает Баринов.

Трейдеры приостановили закупки, поскольку не уверены, что смогут безопасно отгрузить зерно. Если раньше суда регулярно загружались и выходили в море, обеспечивая стабильную работу экспорта, то теперь такой уверенности нет. Главная проблема — морская отгрузка фактически оказалась под вопросом.

Сейчас, по словам Баринова, потери несут портовые терминалы, Администрация морских портов Украины из-за сокращения числа судозаходов и портовых сборов, а также фермеры, поскольку из-за подорожания логистики цены на их продукцию снижаются.

По данным некоторых экспертов, Украина ежедневно теряет 70 млн долларов в день из-за простоев портов.

Закрытые порты скажутся на кошельке украинцев и спровоцируют голод

Как отмечают эксперты, то, что в Украину перестали заходить контейнеровозы, в первую очередь скажется на всех украинцах, так как будет ограничен выбор ряда товаров, а также поднимутся цены на них. К примеру, это коснётся генераторов, зарядных станций, всей бытовой техники — как малой, так и большой, автозапчастей, различного промышленного оборудования и ещё многих товаров хозяйственного потребления.

"То есть сегодня ещё есть запасы на складах, которые не подверглись атакам, но когда эти запасы начнут иссякать, и если ситуация не будет исправлена, начнётся дефицит. Те, у кого ещё останутся запасы, поднимут цены. Ведь в них уже будут закладывать альтернативные варианты подвоза товара по суше, что уже будет дороже. Так что если ситуация не исправится в ближайшее время, стоит ждать дефицита некоторых товаров, а также новых цен", — отмечает в комментарии Фокусу экономист Валентин Заворотнюк.

Вторая проблема, как рассказал Фокусу экс-советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, — это то, что мы не сможем обеспечить экспорт сельхозтоваров за рубеж. Эта ситуация может привести к голоду в некоторых странах и, кроме того, к дефициту бюджета страны.

Украина в этом году, по мнению экономиста, соберёт около 70 млн тонн зерна. Для внутреннего потребления нам достаточно порядка 15 млн тонн. Всё остальное зерно — пшеница, рожь, кукуруза, семечки подсолнечника — должно пойти на экспорт. Важно понять, что когда ты не можешь вывезти зерно из страны, это проблема не нашей страны. Это проблема тех, кто должен получить эти продукты питания.

"У нас, очевидно, не будет работать морской экспорт. Пока не будет принято более глобальное решение, как раньше был сделан зерновой коридор, существуют колоссальные риски. Мы не сможем вывезти наше зерно на мировой рынок. Это означает, что мировой рынок недосчитается минимум 50 млн тонн зерна от нас. Параллельно с этим мы заблокировали вывоз зерна и со стороны России — это порядка 35 млн тонн. Даже если рассматривать только нас, 50 млн тонн зерна — это огромная величина. Наши 50 млн тонн зерна должны накормить около 450–500 млн человек в мире. Эти люди действительно будут находиться в зоне колоссального риска. Им нечего будет есть, потому что это незаменимый для них продукт", — считает Устенко.

Как подчёркивает эксперт, для вывоза нашего зерна мы всегда пользовались и должны пользоваться морскими коридорами. Через морской коридор мы вывозим 5–7 млн тонн зерна ежемесячно.

"Сейчас мы не вывезли ничего — порт фактически закрыт, и вряд ли он откроется для погрузки в ближайшие месяцы. Значит, надо решать вопрос, как вывозить наше зерно. Альтернатива — железная дорога. Но через железную дорогу мы в пиковые моменты вывозили 1,5–2 млн тонн зерна ежемесячно, тогда как морем — 5–7 млн. Чтобы вывезти тот объём зерна, от которого зависят жизни 450 млн человек в мире, при максимальной загрузке железной дороги потребуется 25 месяцев. Но проблема в том, что ты не можешь загрузить железнодорожные мощности так, как хотелось бы, — максимум 2 млн тонн в месяц", — отмечает экономист.

Альтернатива есть, но она дорогая

Как отметили в Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ), по сути, есть замена портам Большой Одессы.

Сухопутный маршрут — западная граница, наземные пункты пропуска. Через них зерно и другие грузы можно вывозить в Европу поездами и фурами. Но у этого маршрута есть свой предел: как показывает аналитика Barva Invest, больше 0,9 млн тонн в месяц через границу не пропустить. Дело не в желании — упираемся в возможности самих переходов и железной дороги. Они просто не справляются с большим объёмом.

Водный маршрут — Дунайские порты тоже не панацея. В лучшие времена они могут переработать не больше 1,3 млн тонн грузов в месяц. Но и здесь есть свои проблемы. Во-первых, судам сложно заходить из-за мелководья — уровень воды падает, а в гирле Быстром глубина всего 5,5 метров. Во-вторых, подходы к портам уязвимы: мосты могут быть повреждены, и тогда движение встанет. И наконец, после долгих простоев не хватает судов, чтобы вывозить грузы. Так что рассчитывать только на Дунай тоже не приходится.

Румынская Констанца могла бы снова стать важным маршрутом для украинских грузов. Но рассчитывать на неё как на пустой резерв не стоит. У порта есть свои обязательства, свои сезонные пики, и в это время украинским грузам придётся конкурировать с другими за баржи, склады, железнодорожные пути и время разгрузки. Там не сидят и не ждут только нас.

Несмотря на наличие альтернативных логистических маршрутов, они не способны полностью компенсировать возможности портов Большой Одессы, которые в 2024 году перевалили почти 97,2 млн тонн грузов, что в среднем составляет 8,1 млн тонн ежемесячно, к такому выводу приходят эксперты АМЭУ.

"Сулина, гирло Быстрое — это маршруты для относительно небольших судов. Если в порту Южный можно загрузить один "кейпсайз" на 200 тыс. тонн за пять-шесть суток, то на Дунае для такого же объёма нужно загрузить уже 20–30 меньших судов", — подчёркивает президент Ассоциации портов Украины "Укрпорт" Дмитрий Баринов.

Поэтому, по словам Баринова, Дунай и сухопутные маршруты могут работать как запасной вариант, как определённый "байпас" — часть грузов действительно пойдёт этими путями. Но для этого нужно вернуться к практикам, которые позволяли альтернативной логистике работать быстро: минимизировать лишние проверки и контроль, обеспечить транзит без задержек, чтобы грузы не "стопорились" на отдельных этапах и вся цепочка работала как единый механизм.

При надёжной защите портов и кораблей грузоперевозки восстановятся

Но с каждым днём возникают новые проблемы с логистикой. В минувшие выходные Россия нанесла массированный удар по стратегическому объекту — мосту в Затоке Одесской области. Это единственный железнодорожный маршрут, соединяющий украинские порты на Дунае с остальной территорией страны. К тому же мост играет ключевую роль в транспортировке грузов из Румынии.

В результате атаки, как заявляет российская сторона, один из пролётов обрушился. Потеря этого моста — не просто повреждение инфраструктуры. Это серьёзный удар по логистике: альтернативы нет, и быстро восстановить разрушенное не получится. Теперь цепочка поставок оказывается под угрозой, а грузопотоки — в тупике.

Для того чтобы портовый бизнес мог более-менее стабильно работать, его нужно защитить. Речь идёт, в частности, о системах ПВО, которые могли бы прикрыть наше небо. Если будет защита — порты смогут работать, считает Баринов.

"Украина имеет экспортоориентированную экономику, и нам нужны эти "двери", чтобы продавать свою продукцию наружу. Поэтому они должны быть безопасными. Этот вопрос могут помочь решить наши партнёры, соседи, НАТО или другие международные форматы. Возможно, речь идёт о сопровождении судов турецким или румынским флотом, возможно — о других военных механизмах, которые исключили бы атаки российской авиации и ракет по гражданскому судоходству", — подчёркивает Баринов.

Как отмечают аналитики, резкого перехода на западные автопереходы не произошло: экспортёры не готовы компенсировать потерю морского канала любой ценой и занимают выжидательную позицию, рассчитывая на восстановление портов, а не на более дорогую сухопутную логистику.

По состоянию на 23 июля суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

На прошлой недели в Одесском заливе утонуло турецкое судно GOLDEN LEO с зерном, которое неделю назад подверглось нападению со стороны российских оккупантов. На борту находится груз.