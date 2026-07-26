Недалеко от Одессы тонет турецкий сухогруз, который россияне атаковали неделю назад

В Одесском заливе тонет турецкое судно GOLDEN LEO, которое неделю назад подверглось нападению со стороны российских оккупантов. По данным СМИ, судно начало погружаться под воду в последние часы.

На борту по-прежнему находится груз. Об этом сообщило издание "Думская".

Издание также отмечает, что судно находится в море, где глубина составляет 2224 метра.

Официальной информации о том, что судно тонет, пока нет.

25 июля россияне также атаковали гражданское судно, шедшее под флагом Палау, сообщает "Суспильне".

26 июля днём пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что после российской атаки 25 июля на гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы, продолжаются поиски двух пропавших без вести членов экипажа.

19 июля появилась информация о том, что россияне обстреляли гражданские суда ракетами. После этого в сети появились фотографии, на которых, в частности, виден гражданский корабль с столбом дыма, поднимающимся над корпусом после попадания боеприпасов.

Відео дня

Позже стало известно, что россияне применили ракеты Х-59/Х-69, когда судно выходило из порта. Один из боеприпасов попал в район надстройки с правого борта, после чего на борту вспыхнул пожар.

Напомним, глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в акватории Чёрного моря было атаковано иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения и были госпитализированы.

Один из членов экипажа сухогруза "Venturo", гражданин Филиппин, сутки дрейфовал на шлюпке в открытом море, пока его не заметили и не спасли украинские пограничники.

Напомним, что в ночь на 26 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице была объявлена воздушная тревога, а в трёх столичных районах зафиксированы последствия российского ракетного удара.

Ранее "Фокус" сообщал о новых подробностях удара по выставке дронов в Киевской области. В результате атаки ВС РФ погиб один из сотрудников польской оборонной компании.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла днём ракетный удар по Киеву. Виталий Кличко сообщил, что в столице раздались взрывы, и рассказал о действиях сил ПВО.