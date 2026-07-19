Россия вновь нанесла удар по гражданским судам: один из кораблей, вероятно, тонет, — паблики Одессы

Россияне атакуют суда у берегов Одессы. Для нанесения ударов по гражданским судам ВС РФ применяют ракеты.

Вечером в воскресенье, 19 июля, российские войска продолжают атаковать гражданские суда в Черном море. Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

Вновь наносят удары по судам, — сообщают в местных пабликах.

В сети появились фотографии, на которых, в частности, видно гражданское судно со столбом дыма, поднимающимся над корпусом после попадания средств поражения.

Гражданское судно после попадания российской ракеты Фото: соцсети

Кроме того, пользователи добавляют, что российские военные атаковали два судна в море. При этом одно из них, по всей видимости, тонет. По крайней мере, именно так ситуация выглядит с берега, отметили очевидцы.

Одно из поврежденных судов, вероятно, тонет

Тем временем одесситы и гости города продолжают отдыхать на пляжах на фоне столбов дыма над морем, несмотря на объявленную в области тревогу.

Відео дня

В Черном море горит гражданское судно Фото: Думская Ситуация на пляжах в Одессе Фото: Думская

Мониторинговые каналы сообщали, что во время последней атаки раздались взрывы в Одессе и области.

Всего ВС РФ применили 7 ракет различных типов и 8 БПЛА:

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

1 противорадиолокационная авиационная ракета Х-31;

6 реактивных ударных БПЛА "Бандероль";

2 реактивных БПЛА "Герань-5";

2 крылатые противокорабельные ракеты Х-22.

На момент публикации материала местные власти и экстренные службы не сообщали подробностей об ударе по судам в Черном море.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в акватории Чёрного моря было атаковано иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Один из членов экипажа сухогруза Venturo, гражданин Филиппин, сутки дрейфовал на шлюпке в открытом море, пока его не заметили и не спасли украинские пограничники.