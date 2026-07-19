Росія знову вдарила по цивільних суднах: один із кораблів, ймовірно, тоне, — пабліки Одеси
Росіяни атакують суда біля Одеси. Для ударів по цивільним судам ЗС РФ застосовують ракети.
Увечері неділі, 19 липня, російські війська продовжують атакувати цивільні суда у Чорному морі. Про це повідомляють одеські телеграм-канали.
Знову б'ють по судах, — інформують у місцевих пабліках.
У мережі з'явилися світлини, на яких, зокрема, помітно цивільний корабель зі стовпом диму, який підіймається над корпусом після влучання засобів ураження.
Також користувачі додають, що російські військові атакували 2 судна у морі. Причому, одне з них, очевидно, тоне. Принаймні, саме так ситуація виглядає з берега, зазначили очевидці.
Тим часом одесити та гості міста продовжують відпочивати на пляжах на фоні стовпів диму у морі, попри оголошену в області тривогу.
Моніторингові канали інформували, що під час останньої атаки вибухи пролунали у Одесі та області.
Загалом ЗС РФ застосували 7 ракет різних типів та 8 БПЛА:
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 1 протирадіолокаційну авіаційну Х-31;
- 6 реактивних ударних БпЛА "Бандероль";
- 2 реактивних БпЛА Герань-5;
- 2 крилаті протикорабельні ракети Х-22.
На момент публікації матеріалу місцева влада та екстрені служби подробиці удару по судах у Чорному морі не повідомляли.
Нагадаємо, глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що в акваторії Чорного моря було атаковане іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.
Один з членів екіпажу суховантажного судна Venturo, громадянин Філіппін, добу дрейфував на шлюпці у відкритому морі, поки його не побачили та не врятували українські прикордонники.