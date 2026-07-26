Біля Одеси тоне турецький суховантаж, яке атакували росіяни тиждень тому

В Одеській затоці тоне турецьке судно GOLDEN LEO, яке тиждень тому російські окупанти атакували тиждень тому. За даними ЗМІ, судно почало занурюватися під воду в останні години.

На борту надалі є вантаж. Про це повідомило видання "Думська".

Видання також зазначає, що судно перебуває у морі, де глибина становить 2224 метри.

Офіційної інформації щодо того, що судно тоне, наразі немає.

25 липня росіяни також атакували цивільне судно, що йшло під прапором Палау, повідомляє "Суспільне".

26 липня вдень речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що після російської атаки 25 липня на цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи, тривають пошуки двох зниклих безвісти членів екіпажу.

19 липня з'явилася інформація про те, що росіяни атакували цивільні судна ракетами. Після цього у мережі світлини, на яких, зокрема, помітно цивільний корабель зі стовпом диму, який підіймається над корпусом після влучання засобів ураження.

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Пізніше стало відомо, що росіяни застосували Х-59/Х-69, коли судно виходило з порту. Один із боєприпасів влучив у район надбудови з правого борту, після чого на борту спалахнула пожежа.

Нагадаємо, глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що в акваторії Чорного моря було атаковане іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Один з членів екіпажу суховантажного судна Venturo, громадянин Філіппін, добу дрейфував на шлюпці у відкритому морі, поки його не побачили та не врятували українські прикордонники.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 липня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, а в трьох столичних районах зафіксовані наслідки російського удару балістикою.

Раніше Фокус повідомляв про нові подробиці удару по виставці дронів у Київській області. Внаслідок атаки ЗС РФ загинув один з працівників польської оборонної компанії.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Київ вдень балістикою. Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи та поінформував про роботу сил ППО.